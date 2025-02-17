婁峻碩、焦凡凡沖繩世紀婚禮 Tiffany珠寶助攻巧藏深意

歌手婁峻碩與焦凡凡本週末於沖繩舉辦婚禮，並在社群上發布甜蜜婚紗照。在婚紗照中以及婚禮現場上，身為蒂芙尼（Tiffany & Co.）品牌好友的婁峻碩，與愛妻焦凡凡都選擇配戴了Tiffany的Lock、T與Knot系列珠寶，完美詮釋真摯愛情與永恆承諾。

婁峻碩在婚紗照和婚禮上都配戴了Tiffany T系列耳環。T系列的設計環繞品牌的標誌字母，整體線條簡潔而現代，以立體飽滿的微型雕刻象徵強烈的個人風格與自信。在婚紗照上，他混搭了同樣來自Tiffan的Tiffany Lock鏈墜，以「鎖」的意象，表達愛情牢牢鎖住的期許，是最能表達恆久守護的承諾象徵；婚禮上他則在西裝上配戴了傳奇設計師Elsa Peretti打造的罌粟花造型胸針，鮮紅的絲綢花瓣象徵了炙熱的情感。