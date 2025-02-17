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婁峻碩、焦凡凡沖繩世紀婚禮 Tiffany珠寶助攻巧藏深意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
婁峻碩婚禮上配戴Tiffany Elsa Peretti純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針。圖／Tiffany提供
婁峻碩婚禮上配戴Tiffany Elsa Peretti純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針。圖／Tiffany提供

歌手婁峻碩與焦凡凡本週末於沖繩舉辦婚禮，並在社群上發布甜蜜婚紗照。在婚紗照中以及婚禮現場上，身為蒂芙尼（Tiffany & Co.）品牌好友的婁峻碩，與愛妻焦凡凡都選擇配戴了Tiffany的Lock、T與Knot系列珠寶，完美詮釋真摯愛情與永恆承諾。

婁峻碩在婚紗照和婚禮上都配戴了Tiffany T系列耳環。T系列的設計環繞品牌的標誌字母，整體線條簡潔而現代，以立體飽滿的微型雕刻象徵強烈的個人風格與自信。在婚紗照上，他混搭了同樣來自Tiffan的Tiffany Lock鏈墜，以「鎖」的意象，表達愛情牢牢鎖住的期許，是最能表達恆久守護的承諾象徵；婚禮上他則在西裝上配戴了傳奇設計師Elsa Peretti打造的罌粟花造型胸針，鮮紅的絲綢花瓣象徵了炙熱的情感。

在甜蜜的婚紗照中，美麗的新娘焦凡凡則配戴了Knot系列耳環與項鍊，該系列的設計以兩條纏繞交織的線條，象徵著緊密連結的情感與不解的羈絆。Tiffany Knot繩結的設計，結合堅固與充滿力量的金屬與繩結，與圓滑優雅的繩索輪廓形成鮮明對比，剛柔並濟，兼具前衛與感性的細節，也如一段深刻的情感般，值得細細品味。

婁峻碩(右)跟焦凡凡浪漫接吻。圖／想不到音樂工作室提供
婁峻碩(右)跟焦凡凡浪漫接吻。圖／想不到音樂工作室提供
婁峻碩(右)跟焦凡凡如願舉辦海島婚禮。圖／想不到音樂工作室提供
婁峻碩(右)跟焦凡凡如願舉辦海島婚禮。圖／想不到音樂工作室提供
焦凡凡沖繩婚紗照配戴Tiffany Knot 18K白金長版鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
焦凡凡沖繩婚紗照配戴Tiffany Knot 18K白金長版鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
婁峻碩(右)、焦凡凡夫婦在沖繩舉辦小型婚宴。圖／想不到音樂工作室提供
婁峻碩(右)、焦凡凡夫婦在沖繩舉辦小型婚宴。圖／想不到音樂工作室提供
婁峻碩沖繩婚紗照與婚禮上都配戴Tiffany T1 18K白金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
婁峻碩沖繩婚紗照與婚禮上都配戴Tiffany T1 18K白金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
婁峻碩(右二)在沖繩舉辦婚宴，KID(右起)、派偉俊、Tyson Yoshi好友到場祝福。圖／想不到音樂工作室提供
婁峻碩(右二)在沖繩舉辦婚宴，KID(右起)、派偉俊、Tyson Yoshi好友到場祝福。圖／想不到音樂工作室提供
焦凡凡婚禮上配戴Tiffany T1 18K白金鑲鑽環形耳環。圖／Tiffany提供
焦凡凡婚禮上配戴Tiffany T1 18K白金鑲鑽環形耳環。圖／Tiffany提供
婁峻碩沖繩婚紗照配戴Tiffany Lock 18K白金半鋪鑲鑽石鍊墜小型款。圖／Tiffany提供
婁峻碩沖繩婚紗照配戴Tiffany Lock 18K白金半鋪鑲鑽石鍊墜小型款。圖／Tiffany提供
焦凡凡沖繩婚紗照配戴Tiffany Knot 18K白金鑲鑽鍊墜。圖／Tiffany提供
焦凡凡沖繩婚紗照配戴Tiffany Knot 18K白金鑲鑽鍊墜。圖／Tiffany提供
婁峻碩(右)跟焦凡凡在沖繩街邊拍攝婚紗照。(圖／想不到音樂工作室提供)
婁峻碩(右)跟焦凡凡在沖繩街邊拍攝婚紗照。(圖／想不到音樂工作室提供)

Tiffany 婚紗照 設計師

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