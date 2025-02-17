超商推「貓之日」優惠 寵物商品5折起 肉球奶油包、貓尾巴造型蛋糕搶攻貓奴荷包

超商近年瞄準毛孩商機，紛紛積極深耕寵物商品領域，除了販售寵物相關商品，全家便利商店更宣布推出「FamiPets」寵物品牌，販售貓狗飼料、罐頭與功能性零食，以及貓砂、貓抓板、寵物玩具等近120項商品，成為巷口滿足毛孩家庭的購買需求。

目前全台逾4,300間全家店舖均導入小規格之貓狗罐頭、肉泥與零食等多元品項，包含加好寶、貓倍麗、西莎、野性魅力、CIAO等知名品牌，更積極針對住宅區及公園周邊之店舖導入FamiPets寵物專區。下電商平台「全家行動購」更推出寵物專區，蒐羅約300項寵物商品，從毛孩的飲食、清潔、保健、娛樂全方位滿足，並提供超高CP值的優惠選項，飼主們最便宜僅需要Fa點1點+21元，即可購買CIOA寵物餐包，線上輕鬆下單、至鄰近全家店舖取貨或也可選擇宅配服務送到家。即日起至3月11日於「全家行動購」寵物專區消費滿1,299元，即可登記抽500元東森寵物美容住宿券。

此外，FamiPets也推出公益積分趣，於2月19日至3月18日買寵物商品任1件，即可獲得1積分，全會員累計達30萬積分，全家即捐贈總價值超過20萬元貓咪糧食予「社團法人好好善待動物協會」，並於店舖自動門設計浪浪認養宣傳物，幫助浪浪們不再挨餓、有機會找到溫暖的家。

而7-ELEVEN也自2000年起便已開始販售寵物相關商品，目前逾7,000家門市皆設有寵物商品貨架，並自2021年起正式架設「OPEN!PETS寵物生活專區」，全台已有超過3,000間門市導入，超過20大品牌、平均販售110款至250款犬貓寵物商品，滿足多元飼主採買需求。即日起至3月4日逾百項指定寵物商品任選享第2件6折，CIAO啾嚕肉泥+10元多1件、人氣品牌貓倍麗餐盒&汪喵星球點心罐、凍乾零食、怪獸輕肉泥買2送1、SHEBA罐頭系列第2件20元包含零食、肉泥、凍乾、罐頭等；還有犬貓皆可使用的迪士尼限量預購用品，「i預購」平台至2月28日前也集結寵物營養補給、保健品及用品等同步推出「萌寵品牌聯慶活動」最低5折起。