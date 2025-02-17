7-ELEVEN濃萃咖啡「特大杯」限時免費升級 「這10天」App買6送6別錯過

看準上班族對大容量咖啡以及濃郁系口感的購買需求，CITY CAFE宣布2月19日起推出「特大杯」濃萃系列與厚乳拿鐵，不只3月4日前可享大杯免費升級特大杯，2月19日至2月28日期間更於OPENPOINT行動隨時取每日限量推出「買6送6」的好康，特大濃萃美式、特大濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵每日各限量2萬組，每日每會員限購2組。

另外，開學季繳學費到超商快又方便，即日起至3月18日，7-ELEVEN推出「帳單繳費集點GO」活動，結帳時出示OPENPOINT會員條碼或報會員電話，每筆繳費贈1點，單筆繳費含學雜費再加贈4點，集滿16點就送3月29日高雄櫻花季一般區門票。

迎接大專院校開學，自即日起至3月4日止推出多款指定精補第2件5折、沖泡咖啡買1送1、指定冷藏乳飲品第2件10元、瓶/罐裝咖啡、果汁以及飲品最低第2件5折起等優惠。線上「i預購」平台即日起推出上百款開學開工指定商品最低2折起，2月23日前會員首購再加碼享20%OPENPOINT點數回饋、使用icash Pay滿額最高回饋326點OPENPOINT點數，開學用品買起來。