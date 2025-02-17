聽新聞
0:00 / 0:00
7-ELEVEN濃萃咖啡「特大杯」限時免費升級 「這10天」App買6送6別錯過
看準上班族對大容量咖啡以及濃郁系口感的購買需求，CITY CAFE宣布2月19日起推出「特大杯」濃萃系列與厚乳拿鐵，不只3月4日前可享大杯免費升級特大杯，2月19日至2月28日期間更於OPENPOINT行動隨時取每日限量推出「買6送6」的好康，特大濃萃美式、特大濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵每日各限量2萬組，每日每會員限購2組。
另外，開學季繳學費到超商快又方便，即日起至3月18日，7-ELEVEN推出「帳單繳費集點GO」活動，結帳時出示OPENPOINT會員條碼或報會員電話，每筆繳費贈1點，單筆繳費含學雜費再加贈4點，集滿16點就送3月29日高雄櫻花季一般區門票。
迎接大專院校開學，自即日起至3月4日止推出多款指定精補第2件5折、沖泡咖啡買1送1、指定冷藏乳飲品第2件10元、瓶/罐裝咖啡、果汁以及飲品最低第2件5折起等優惠。線上「i預購」平台即日起推出上百款開學開工指定商品最低2折起，2月23日前會員首購再加碼享20%OPENPOINT點數回饋、使用icash Pay滿額最高回饋326點OPENPOINT點數，開學用品買起來。
瞄準學生族群宵夜需求，7-ELELVEN鮮食自有品牌「Homeal家常美味」全新推出冷凍盒裝的餐盒，包括攜手日本最大咖哩專賣店「CoCo壱番屋」合作推「奶油咖哩雞肉飯」，以及另一款由7-ELEVEN獨家開發的「Homeal日式牛丼」，即日起至3月2日2入9.5折、4入8.8折，囤在冰箱想吃就吃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言