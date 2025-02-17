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7-ELEVEN濃萃咖啡「特大杯」限時免費升級 「這10天」App買6送6別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CITY CAFE自2月19日起推出特大杯濃萃系列與厚乳拿鐵。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE自2月19日起推出特大杯濃萃系列與厚乳拿鐵。圖／7-ELEVEN提供

看準上班族對大容量咖啡以及濃郁系口感的購買需求，CITY CAFE宣布2月19日起推出「特大杯」濃萃系列與厚乳拿鐵，不只3月4日前可享大杯免費升級特大杯，2月19日至2月28日期間更於OPENPOINT行動隨時取每日限量推出「買6送6」的好康，特大濃萃美式、特大濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵每日各限量2萬組，每日每會員限購2組。

另外，開學季繳學費到超商快又方便，即日起至3月18日，7-ELEVEN推出「帳單繳費集點GO」活動，結帳時出示OPENPOINT會員條碼或報會員電話，每筆繳費贈1點，單筆繳費含學雜費再加贈4點，集滿16點就送3月29日高雄櫻花季一般區門票。

迎接大專院校開學，自即日起至3月4日止推出多款指定精補第2件5折、沖泡咖啡買1送1、指定冷藏乳飲品第2件10元、瓶/罐裝咖啡、果汁以及飲品最低第2件5折起等優惠。線上「i預購」平台即日起推出上百款開學開工指定商品最低2折起，2月23日前會員首購再加碼享20%OPENPOINT點數回饋、使用icash Pay滿額最高回饋326點OPENPOINT點數，開學用品買起來。

瞄準學生族群宵夜需求，7-ELELVEN鮮食自有品牌「Homeal家常美味」全新推出冷凍盒裝的餐盒，包括攜手日本最大咖哩專賣店「CoCo壱番屋」合作推「奶油咖哩雞肉飯」，以及另一款由7-ELEVEN獨家開發的「Homeal日式牛丼」，即日起至3月2日2入9.5折、4入8.8折，囤在冰箱想吃就吃。

OPENPOINT行動隨時取推出特大杯系列CITY重磅上市活動。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取推出特大杯系列CITY重磅上市活動。圖／7-ELEVEN提供
鮮食自有品牌「Homeal家常美味」全新推出冷凍盒裝的餐盒。圖／7-ELEVEN提供
鮮食自有品牌「Homeal家常美味」全新推出冷凍盒裝的餐盒。圖／7-ELEVEN提供
到7-ELEVEN繳指定學雜費集點數送高雄櫻花季門票。圖／7-ELEVEN提供
到7-ELEVEN繳指定學雜費集點數送高雄櫻花季門票。圖／7-ELEVEN提供

冰箱 咖啡 櫻花季

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