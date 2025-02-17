高鐵x卡娜赫拉的小動物推香氛、檸檬餅 月底購買享88折

春季將至，台灣高鐵與台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」合作，推出2款「卡娜赫拉的小動物」聯名香氛商品組，以及與太陽堂老店推出聯名檸檬餅禮盒組，檸檬餅搭配P助與粉紅兔兔列車長，即日起於T-Shopping高鐵線上購獨家販售，另月底前購買聯名商品指定品項，更可享88折優惠。

高鐵指出，這次與台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」合作，推出「高鐵聯名香氛組」及「高鐵聯名節慶限量禮盒」等2款聯名香氛商品組，以向日葵的溫柔氣息作為發想，選用青色瓜果水氣感搭配向日葵與木質麝香，調配出柔軟又細膩的冬日暖陽氣息。

其中「高鐵聯名香氛組」售價950元，內含擴香與隨行淡香水，另贈手機掛繩一條；「高鐵聯名節慶限量禮盒」售價1380元，內含專屬造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包及擴香，另贈提袋一只。

另外，台灣高鐵也與太陽堂老店推出的聯名檸檬餅禮盒組，以檸檬巧克力包覆鬆軟綿密的蛋糕，外形有如半顆檸檬，一口咬下便能感受檸檬酸甜清香的滋味，每盒6入，售價350元，即日起於「T-Shopping高鐵線上購」、太陽堂老店門市及官網販售。