周末下探12度？保暖更要好看！禦寒必備風格圍巾五選
雖然已經來到春天，但氣溫仍像冬日般頻頻下探低溫極限。一條實用的毛料圍巾不僅是保暖配件，更應該是整體造型的神隊友。且來看看風格圍巾5選：保暖，更要你好看、有型！
以灰、白二色構成的Prada羊毛羊絨雙層圍巾，使用了90%的羊毛與10%更珍貴更保暖的羊絨。Prada愛用的三角形圖騰以緹花針織勾勒出了圖案變化，長190、寬28（公分），灰白雙色的設計，讓假使喜愛暗色衣服的你，造型更為搶眼。
使用了羊毛GUCCI圍巾則為正方形尺寸，不僅四邊有咖啡色毛毛流蘇處理，同時圍巾上再有品牌的GG Logo花紋，可成為圍巾或披巾使用、造型多變；Burberry的戰馬騎士羊毛圍巾則將品牌經典的EKD化身為超大圖騰，氣宇軒昂、霸氣外顯的戰馬、長槍與盔甲，像每一個在職場、人生、通勤路上奮鬥的妳或你，無畏迎向低溫。
瑞士百年品牌BALLY的一條Candy Red圍巾則以「色彩」對決，大紅色的羊毛圍巾在末端以草寫刺繡上Bally字樣，大紅色看上去就很暖，想低調一些？則也有黑色款可供選擇；追求大都會、古典的紳士風格？經典的Glen Check葛倫格紋則被使用在一款dunhill的美麗諾羊毛圍巾上，Glen Check是以兩種色彩粗細交織，同時具有小型方格的嚴謹、也有大型方格的闊氣，輕鬆形塑俐落、自信印象。
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