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在日月潭看草間彌生！漢來日月行館「必看8件藝術品」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王雅蘭（左）與廖曉蓉，透過構樹皮與薯榔染料為材質，創作「四季相映」。記者陳睿中／攝影
王雅蘭（左）與廖曉蓉，透過構樹皮與薯榔染料為材質，創作「四季相映」。記者陳睿中／攝影

甫於2024年底正式亮相的「漢來日月行館」，以「藝術與生活共融」為核心理念，邀請知名設計師Daniel Wong聯合策展，在草間彌生、Ugo Rondinone、朱銘，以及張大千與齊白石等名師作品之外，再結合多位台灣在地藝術家的作品，為飯店注入豐富的且多面向的美學能量，為藝術愛好者、旅行者和文化探索者，開啟一場心靈饗宴。

漢來日月行館原址為皇太子裕仁行宮，後成為先總統蔣中正最愛行館，乘載歷史與歲月延續。新生的漢來日月行館共斥資15億打造，由國際著名設計師LWMA李瑋珉操刀，採地上12層、地下3層的設計，每一間客房與多處公共空間，均可欣賞到日月潭景致。整體設計靈感取自湖光山色，將自然元素和諧地融入室內，宛如將日月潭之美帶入每一處角落，呈現靜謐優雅格調。

漢來日月行館的特色之一，就是以飯店空間為平台，精選國際與台灣在地藝術作品，打造藝術美學與飯店場域的巧妙融合，讓賓客不僅享受住宿、日月潭的湖光山色，同時也可擁有一場跨越時間與空間的文化旅程。目前飯店內共展出8件藝術作品，涵蓋「國際當代藝術」和「台灣在地藝術」兩大類別，各自呈現不同創作特色與文化底蘊。

當代藝術部分，包括草間彌生代表作「南瓜」（中國信託銀行典藏借展）、瑞士藝術家Ugo Rondinone的「西北海峽」，還有雕塑大師朱銘的「太極系列」，以及國畫大師張大千、齊白石的「海棠八哥」與「紫藤」。展出地點分別於GF層、1樓、11樓、2樓等處，為公共空間帶來精彩的亮點。

台灣在地藝術部分，則由Daniel Wong為館內藝術氛圍注入更多靈感，邀請多位台灣在地藝術家，結合日月潭自然與文化特色進行創作。徐暋盛的「日月映輝」以竹子、自然為主題，完美詮釋自然生命律動；林芳仕的「蔓蔓日茂」以窯燒琉璃、金箔與不銹鋼為主要材質，透過流動的線條隱喻日月的交融，勾勒出自然的蓬勃生機；王雅蘭與廖曉蓉的「四季相映」則以構樹皮與薯榔染料為材質，描繪日月潭四季更迭中的自然律動。整體傳達出對於自然的深刻致敬，以及人類在自然中尋找和諧與永恆的哲思。

除此之外，漢來並規劃「日影水月跨界藝術座談會」，讓參與者、藝術家與觀眾，共同交流藝術創作背後的故事。同時規劃與地方學校的合作交流，邀請學校師生來館參訪，近距離感受藝術與文化的魅力，甚至讓學生親自參與竹編作品的創作體驗課程，藉此啟發孩子們對在地文化的認識與熱愛，讓藝術成為下一代傳承與創新的力量。

日影水月跨界藝術座談會，由漢來飯店事業群總經理林子寛（左3）、共同策展人Daniel Wong（左4）及四位參與創作的藝術家共同出席。記者陳睿中／攝影
日影水月跨界藝術座談會，由漢來飯店事業群總經理林子寛（左3）、共同策展人Daniel Wong（左4）及四位參與創作的藝術家共同出席。記者陳睿中／攝影
林芳仕的「蔓蔓日茂」，以窯燒琉璃、金箔與不銹鋼為主要材質所創作。記者陳睿中／攝影
林芳仕的「蔓蔓日茂」，以窯燒琉璃、金箔與不銹鋼為主要材質所創作。記者陳睿中／攝影
漢來日月行館為學生設計竹編體驗課程，啟發孩子們對於在地文化的認識。記者陳睿中／攝影
漢來日月行館為學生設計竹編體驗課程，啟發孩子們對於在地文化的認識。記者陳睿中／攝影
朱銘的「太極系列」。記者陳睿中／攝影
朱銘的「太極系列」。記者陳睿中／攝影
林芳仕的作品「蔓蔓日茂」。記者陳睿中／攝影
林芳仕的作品「蔓蔓日茂」。記者陳睿中／攝影
齊白石的作品「紫藤」。記者陳睿中／攝影
齊白石的作品「紫藤」。記者陳睿中／攝影
王雅蘭與廖曉蓉創作的「四季相映」。在四幅作品中，可看見春夏秋冬的四季韻律。記者陳睿中／攝影
王雅蘭與廖曉蓉創作的「四季相映」。在四幅作品中，可看見春夏秋冬的四季韻律。記者陳睿中／攝影
徐暋盛的作品「日月映輝」。記者陳睿中／攝影
徐暋盛的作品「日月映輝」。記者陳睿中／攝影
透過作品「日月映輝」，徐暋盛詮釋自然的生命律動。記者陳睿中／攝影
透過作品「日月映輝」，徐暋盛詮釋自然的生命律動。記者陳睿中／攝影
瑞士藝術家Ugo Rondinone的作品「西北海峽」。記者陳睿中／攝影
瑞士藝術家Ugo Rondinone的作品「西北海峽」。記者陳睿中／攝影
張大千的作品「海棠八哥」。記者陳睿中／攝影
張大千的作品「海棠八哥」。記者陳睿中／攝影
草間彌生代表作「南瓜」（中國信託銀行典藏借展）。記者陳睿中／攝影
草間彌生代表作「南瓜」（中國信託銀行典藏借展）。記者陳睿中／攝影

日月潭 設計師 飯店

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