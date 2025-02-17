在日月潭看草間彌生！漢來日月行館「必看8件藝術品」

甫於2024年底正式亮相的「漢來日月行館」，以「藝術與生活共融」為核心理念，邀請知名設計師Daniel Wong聯合策展，在草間彌生、Ugo Rondinone、朱銘，以及張大千與齊白石等名師作品之外，再結合多位台灣在地藝術家的作品，為飯店注入豐富的且多面向的美學能量，為藝術愛好者、旅行者和文化探索者，開啟一場心靈饗宴。

漢來日月行館原址為皇太子裕仁行宮，後成為先總統蔣中正最愛行館，乘載歷史與歲月延續。新生的漢來日月行館共斥資15億打造，由國際著名設計師LWMA李瑋珉操刀，採地上12層、地下3層的設計，每一間客房與多處公共空間，均可欣賞到日月潭景致。整體設計靈感取自湖光山色，將自然元素和諧地融入室內，宛如將日月潭之美帶入每一處角落，呈現靜謐優雅格調。

漢來日月行館的特色之一，就是以飯店空間為平台，精選國際與台灣在地藝術作品，打造藝術美學與飯店場域的巧妙融合，讓賓客不僅享受住宿、日月潭的湖光山色，同時也可擁有一場跨越時間與空間的文化旅程。目前飯店內共展出8件藝術作品，涵蓋「國際當代藝術」和「台灣在地藝術」兩大類別，各自呈現不同創作特色與文化底蘊。

當代藝術部分，包括草間彌生代表作「南瓜」（中國信託銀行典藏借展）、瑞士藝術家Ugo Rondinone的「西北海峽」，還有雕塑大師朱銘的「太極系列」，以及國畫大師張大千、齊白石的「海棠八哥」與「紫藤」。展出地點分別於GF層、1樓、11樓、2樓等處，為公共空間帶來精彩的亮點。

台灣在地藝術部分，則由Daniel Wong為館內藝術氛圍注入更多靈感，邀請多位台灣在地藝術家，結合日月潭自然與文化特色進行創作。徐暋盛的「日月映輝」以竹子、自然為主題，完美詮釋自然生命律動；林芳仕的「蔓蔓日茂」以窯燒琉璃、金箔與不銹鋼為主要材質，透過流動的線條隱喻日月的交融，勾勒出自然的蓬勃生機；王雅蘭與廖曉蓉的「四季相映」則以構樹皮與薯榔染料為材質，描繪日月潭四季更迭中的自然律動。整體傳達出對於自然的深刻致敬，以及人類在自然中尋找和諧與永恆的哲思。