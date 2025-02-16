加拿大黃刀鎮追極光 體驗零下30°C的極凍浪漫

追尋極光，有如一趟趟的追夢之旅。航向白茫大地，體驗前所未有的凍感，摸著黑、頂著微微月光，一夜夜的守候，直到光現剎那，心情激昂、感動無以復加。靜寂大地突然「哇」聲四起時，當下，只有光，是唯一世間極致最美。

此行的追光之路，路迢遙。從台北飛西雅圖，搭車前往溫哥華，再飛黃刀鎮。體驗兩個迥然不同的城市之美，隨即進入零下二三十度的冰凍世界，號稱一年有兩百多天可見極光的加拿大黃刀鎮（Yellowknife，又稱為耶洛奈夫）。

飛往黃刀鎮的班機，機型小、票價高，機場也超迷你，僅一部行李轉台、一間賣店、一處隨心情開店的咖啡館，小小機場、無需安檢，逕自出關。機場雖小，卻充滿著極地風情，行李轉台上一只白熊追逐著肥美的魚兒準備躍入冰河，轉身，賣店掛著一條條各種動物皮毛、木屋與微光，讓旅人興奮期待即將要見到的新世界。

黃刀鎮是加拿大西北地區的首府，小鎮人口約僅2萬人，其中半數為原住民，有11種原民語言，據說多數擁有蒙古人基因，最早是為逐長毛象而來。

觀光客在極寒之時到來，當然只為極光。追光之路主要沿著4號公路前行，總長約70公里，人煙稀罕、幾無光害，形成絕佳追光條件。近幾年觀光客激增，「極光」賞望方式也愈多元，其中大致可分幾類，包括別墅型的極光屋，主人會備妥熱茶點心，旅人可在溫暖的屋內等待主人呼叫，有光再出門，免受凍。

另一種是優雅的極光小屋，像是頗具規模的Aurora Village，在雪地上、森林間架起一間間的三角帳篷，林間的小小黃光帶有種魔幻效果，每團一帳，可在棚內烤火、喝茶閒聊，但追光得自己來，時時往急凍的深夜外探；此類設施也多元，包括餐廳、賣店，還有奇特的加熱椅。在戶外坐進蓋滿全身的加熱椅、只露出頭部，椅子可自由旋轉角度，臥賞極光，不過，這項設施說起來浪漫，但露出的眼睫會快速結冰、並不舒適。

近年另有業者投資的「彩虹屋」，不同色彩的小屋內還可體驗冰釣、烤魚，增添一些等待的樂趣。

黃刀鎮位於北極圈南方約400公里處，地形平坦，沒有山脈阻隔，看到極光的機率據稱高達90%。此外，黃刀鎮氣候乾冷，空氣中沒有太多水氣，因此天空時常清朗無雲，也是絕佳的追光條件之一。

據當地導遊說，黃刀鎮最佳的追光季是8月中旬到10月中旬，氣溫約5度上下，可收極光在湖面的倒影，9月還可收斑斕秋色。若要體驗冬季雪地活動，則建議12月到隔年1月，時序入冬、晴天機率高，玩法也多元。

如要拍攝極光，導遊建議，最先看到光的是相機，可先以手機測試光源出沒，再以夜間模式拍攝。進階版當然是單眼相機加上腳架，進行長時間曝光，當極光舞動的速度越快，快門速度也要一起增加。

●雪地三大體驗：狗拉雪橇、雪地摩托車、冰釣

「狗拉雪橇」是極地生活重要的交通方式，如今，也成為觀光客必要體驗項目。黃刀鎮的雪橇，由12隻雪橇犬帶領，拉繩等待時間，犬隻們狂吠躁動不已，此刻旅人要快速的疊坐入雪橇，當繩索放開的瞬間，犬隻們立即奮力狂奔，在湖面上、森林間繞行，就像是一場雪地的極速滑冰，唯一露出的眼睫結冰，套著兩層厚手套依舊僵凍，風聲呼嘯，雖然前後疊坐著團友，依然有種大地唯我的瀟灑與浪漫。

進入雪國，「雪地摩托車」是許多旅人的難忘體驗。此次黃刀鎮的雪摩則更為現代與刺激，例如可充電保暖的安全帽，眼鏡族還有特殊裝置，可避免起霧；負責人Leo是來自中國的移民律師，原本為幫朋友辦理酒店證照而來，卻愛上這兒，開展新事業。除了中文詳盡說明外，Leo還會依照每組旅人騎乘的適應力、彈性調整路線與時間。

要說最冷體驗，此行寒風刺骨難耐的要算是冰釣。需得先搭雪車進入大奴湖冰湖區，再步行前往已預先鑿開的冰洞口，一路上，冷風直灌，眼鏡結起薄冰、睫毛凝雪，即使租借「加大拿鵝」保暖全裝備，手腳臉頰依舊凍得僵麻。現場其實是「繩釣」，旅人集力將長繩用力外拉，一尾尾魚兒飛撲在雪地，瞬間急凍、無法動彈。此刻，是團員最開心的豐收拍照時間，而鮮魚，則是稍晚的炸魚午餐。

●黃刀鎮城市之旅

黃刀鎮不大，分別為新、老城區，以及市中心區，幾間超市、紀念品店、餐廳與酒吧，串起觀光客的旅行生活圈。地方雖小，但市區觀光還是挺有樂趣，約莫半日，就能走完。

第一站，我們來到飛行員紀念碑（Bush Pilots Monument）。登上雪坡、放眼盡是掛滿白雪的松林、錯落的木屋。接著走進溫暖的黃刀鎮立法議會廳（Legislative Assembly），從素樸的大廳、徑入會議廳，可見以獨角鯨、湖泊、森林、極光構成的西北地區徽章、王座與權杖，地面還鋪以北極熊的毛皮，據說來自一段感人故事，藉此提醒執政者要聆聽每一個人民的聲音。

在零下二三十度的低溫環境，「室內」絕對是最佳旅行地。包括必遊的「古蹟博物館」（Prince of Wales Northern Heritage Centre ），館內完整收藏加拿大西北地區文化、歷史與生態，最受歡迎的區域，是以1:1等比打造的動物標本，鷹姿勃發、狐狸伺機而動，也有尋常可見的野牛、水獺等標本，以及加拿大常見將動物皮毛製作的大衣、毛鞋等。

除了市中心的超市外，黃刀鎮遊客中心（Yellowknife Visitor Centre）絕對是小鎮最熱鬧的地方，也是所有旅客必訪之地，這裡可免費獲取金光閃閃的黃刀鎮紀念徽章與北緯60度證書，遊客還可蓋印各種戳章、自組個性化的專屬證書。

●資訊分享

黃刀鎮的美食餐廳很多，從亞洲到歐美風味皆備，最常被媒體與網紅提及的名店，要數專售炸魚薯條、烤魚排的「Bullock’s Bistro」。餐廳不大，座位數僅約30位，入門即可見開放式廚房，充滿著溫暖的食物香氣，牆面貼滿了各式便利貼或名片，見證「到此一遊」。此間魚肉料理聞名，食材來自當日新鮮現捕，依照不同的魚種，有烤、煎、炸三種選擇，還有奶油麵包與濃湯。獨家鹹中帶甜的醬汁非常出名，據說不少導遊會帶回台灣當伴手禮。

必要準備：黃刀鎮的冬日極寒，一般會租借「加拿大鵝」保暖全裝備，但還是建議多層次、洋蔥式穿法，暖暖包及鞋墊式暖暖貼片非常實用，但要注意，飛往黃刀鎮的行李切勿放太多暖暖包，容易被檢查、要求開箱丟棄。

其次，除了手機可拍極光，若要求好，建議帶上單眼相機、廣角鏡頭和腳架，才能捕捉到全夜空的美景。當地導遊建議，快門速度可設定在5到30秒之間，光圈為f/2.8到f/4之間，ISO約800到3200。最後，就是查看極光預報，可下載極光預報App，查看當日的極光活動指數和最佳觀賞時間。

季節：黃刀鎮極光推薦季節為12月～4月、8月～10月。建議最少要停留3晚以上。

●如果你想去

長榮航空於北美有8大航點，其中西雅圖每周10班、為航班數最多的航空公司。旗下「玩美加族」PAK成立多年，從阿拉斯加到2024年新開發更容易看到極光的加拿大黃刀鎮。