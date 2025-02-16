日春木瓜牛奶使用發霉爛果？ 員工再爆：執行長要瓜農別丟、免費送

知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」，近期遭網友爆料使用「發霉木瓜」製作果汁，引起網友一片熱烈討論。對於部份網友的質疑，爆料者在16日下午也再度發文，表示「執行長跟我講，他跟木瓜農叫大量的木瓜，圖片裏的木瓜是瓜農要丟掉的，但他讓瓜農不要丟，免費給他，免費給他不好的木瓜會先給直營店用」並且出示各店營業額與水果用量數據佐證。對於新的證據出現，網友們也表示「日春木瓜牛奶應該要永久勒令停業」、「太可怕了」。

近日一名自稱為日春木瓜牛奶資深員工的吳姓網友，在臉書社團爆料公社二社發布多張發霉木瓜的照片，指出店家不會丟掉發霉發爛的木瓜，會把發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝。同時爆料者也表示，自己經常會去很多分店支援，特別點名包括在百貨公司、機場、醫院的等5間分店。同時爆料者也公佈日春木瓜牛奶執行長示範切除發霉部位的對話紀錄。

對於該名爆料者所公佈的內容，有加盟主聲稱要提告，也有業者跳出表示，自己經營的分店不可能會出現這種情況。但是該名爆料者又再於2月16日下午公佈新的對話紀錄與發霉木瓜的照片，並且表示「我最開始是在台北百貨日春木瓜店上班，常常會收到照片中的木瓜，我真的受不了，就打電話給執行長問，為甚麼不送好的水果來，要送這種發霉發爛的水果來」。內文中也指出，「執行長跟我講，他跟木瓜農叫大量的木瓜，圖片裏的木瓜是瓜農要丟掉的，但他讓瓜農不要丟，免費給他，免費給他不好的木瓜會先給直營店用」。

同時爆料者也附上公司對話紀錄，指出「差不多的營業額，別家水果成本都要20多萬，桃園機場二航廈的水果成本才9萬，因為用的是不好的免費木瓜」。在對話內容中，也可看到執行長表示「木瓜皮有破損，皮有破洞，皮有壓扁，請用刨刀把破損地方削掉，削深，處理熟木瓜，鼻子要聞，削掉破損地方，而不是把肉割掉，不是整顆丟掉」。同時執行長也提醒「木瓜破損及過熟及臭味道，他不會傳染，只是要壞掉部份削掉，不是整顆丟掉，不是整顆丟掉，不是整顆丟掉」。

目前外傳日春木瓜牛奶李姓執行長在農曆年時已經過世，不過隨著新的對話紀錄公佈，網友們也紛紛表示「不管是不是真的，都不敢喝木瓜牛奶了」、「好黑心」。