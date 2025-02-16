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iPhone搶眼新配件！徠卡磁吸把手秒升級拍攝體驗 CASETiFY合成皮革系列限時7.5折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
徠卡LUX手柄使用MagSafe連接技術輕鬆安裝使用。圖／徠卡相機提供
徠卡LUX手柄使用MagSafe連接技術輕鬆安裝使用。圖／徠卡相機提供

想要兼顧皮革獨特手感與環保永續趨勢，CASETiFY有新解法，宣布推出全新BioVeg合成皮革系列，使用源自玉米和大麥的環保合成皮革製作包含手機殼、MagSafe磁吸卡套，以及專為全新AirPods 4設計的耳機保護殼，更搭上2～3月情人節表達心意的月份，打造一系列情人節限定印花手機殼、愛心手機背帶與吊飾等新品。

有別於CASETiFY大多採用大膽鮮豔色彩的搶眼設計，BioVeg合成皮革手機殼以中性簡約色彩與俐落剪裁為特色，搭配仿真皮般的細緻紋理，霧面質感與滑順手感相輔相成，共推出4款質感色彩，包含穩重百搭的黑色與焦糖啡，以及洋溢春日氛圍的薄荷綠及粉紫色。

即日起至2月17日，於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店購買2件或以上產品可享8折優惠，若訂單內包含CASETiFY情人節精選系列中的任一產品，即可最低享7.5折，還可以客製加入姓名、專屬文字或圖案，與另一半一起入手情侶款配件更優惠。

另外，徠卡相機也推出專為iPhone設計的「徠卡LUX手柄」，使用MagSafe連接技術，所有實體按鍵承襲了徠卡相機一脈相承的操控和手感，兩段式快門按鈕輕按即可對焦，完全按下即可拍攝。功能按鈕可快速切換拍攝模式，另有2處控制按鍵能透過徠卡LUX應用程式進行個人化設定，快速切換常用功能，也可以透過控制撥盤精準調整相機拍攝參數，如變焦、光圈、快門速度和曝光補償等，就像使用徠卡相機一樣。

購買徠卡LUX手柄並註冊後，還可以獲得1年完整版徠卡LUX應用程式使用權限，在iPhone上套用徠卡鏡頭的獨特成像風格和色彩美學，像是套用Summilux-M鏡頭或Noctilux-M鏡頭的散景效果，或是獨特的Leica Looks濾鏡，讓LUX手柄功能更加延伸。

CASETiFY BioVeg合成皮革系列共推出4款質感色彩，黑色、焦糖啡、薄荷綠及粉紫色。圖／CASETiFY提供
CASETiFY BioVeg合成皮革系列共推出4款質感色彩，黑色、焦糖啡、薄荷綠及粉紫色。圖／CASETiFY提供
CASETiFY BioVeg合成皮革系列愛心手機背帶特別適合這個充滿愛的月份。圖／CASETiFY提供
CASETiFY BioVeg合成皮革系列愛心手機背帶特別適合這個充滿愛的月份。圖／CASETiFY提供
透過徠卡LUX應用程式可針對2個控制按鍵進行個人化設定，也可以透過控制撥盤精準調整相機拍攝參數。圖／徠卡相機提供
透過徠卡LUX應用程式可針對2個控制按鍵進行個人化設定，也可以透過控制撥盤精準調整相機拍攝參數。圖／徠卡相機提供
CASETiFY推出全新BioVeg合成皮革手機殼，結合簡約時尚美學與環保永續概念。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出全新BioVeg合成皮革手機殼，結合簡約時尚美學與環保永續概念。圖／CASETiFY提供
徠卡LUX手柄僅重130克，握持舒適，實體按鍵承襲了徠卡相機一脈相承的操控和手感。圖／徠卡相機提供
徠卡LUX手柄僅重130克，握持舒適，實體按鍵承襲了徠卡相機一脈相承的操控和手感。圖／徠卡相機提供
CASETiFY BioVeg合成皮革手機殼提供獨家客製化服務。圖／CASETiFY提供
CASETiFY BioVeg合成皮革手機殼提供獨家客製化服務。圖／CASETiFY提供
徠卡LUX手柄建議售價9,600元，皮革保護套建議售價1,800元。圖／徠卡相機提供
徠卡LUX手柄建議售價9,600元，皮革保護套建議售價1,800元。圖／徠卡相機提供

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