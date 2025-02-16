快訊

4天接獲115通來電...新光三越營業本部長：比任何人都想知道原因

台灣燈會首周六人擠人交通大亂 市府中午起推7大疏運

多角化經營餐飲事業 裕隆再推全新鍋物品牌「荿蒔敘」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
裕隆集團多角化經營餐飲事業，全新鍋物品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。圖／裕隆提供
裕隆集團多角化經營餐飲事業，全新鍋物品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。圖／裕隆提供

裕隆集團旗下紡織事業布局餐飲事業，繼成功打造「勺日咖啡」及「TOK盡興食光」後，再於新店裕隆城推出全新鍋物品牌「荿蒔敘」，食材選用宜蘭小農行健米、嚴選小農契作蔬菜，更提供友善兒童免費特製餐點，展現回饋在地、服務親子客的熱忱，持續佈局餐飲事業。

裕隆集團深耕布局移動生活服務事業，開展多元事業型態，先前已經打造新北最大複合式商城新店裕隆城，去年首年營運人流突破千萬人次，今年將挑戰營收突破57億元目標，持續豐富新北在地消費體驗。

裕隆表示，餐飲生力軍「蒔慕」團隊，繼成功打造文青質感複合式咖啡廳「勺日」與新亞洲風味創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，又開出全新鍋物品牌「荿蒔敘」，以「打造家人與朋友相聚的幸福空間」為核心理念，從空間風格到食材挑選，每一個環節皆以「誠實」為根本信念，讓顧客感受真誠待客的熱忱與對美好生活的詮釋。

文青 食材 餐廳

延伸閱讀

工地鄰損頻傳新北擬修法 議員提裝監測系統

農會改選對新北2026有影響？ 地方：仍對藍營有利

遭控讓400名幽靈人口入會還被冷處理 板農理事長、新北農業局這樣回

新北課後輔導老師薪資2個月未領怨沒錢過年 竟因教育局換承辦人

相關新聞

2025最新！桃園10大拍照系景觀咖啡廳

跑咖控必收！公開桃園十間最有特色的景觀餐廳，新開幕的環湖咖啡2號店、IG爆紅的森鄰水岸景觀咖啡館...每間都宛如仙境超好拍。

台灣燈會周末爆滿嚇人 親子今早湧看卡比獸巨人

台灣燈會在桃園昨天第一個周六，湧入近260萬賞燈爆滿人潮，交通大亂，桃園市政府今天上午加強精進交通疏導措施及安排機捷機動...

本季最華麗百搭首選！當紅英國流行巨星最新閨密是它

義大利品牌FENDI 2025春夏，重新演繹1990年代末推出的經典IT包Mamma Baguette，以極度柔軟又洋溢...

根本少女！趙麗穎瀏海短髮好凍齡 全身透明蕾絲甜又辣

英倫設計師品牌self-portrait發布最新SS25系列，並推出由全球品牌大使趙麗穎演繹的獨家形象大片。這位因為演出...

才在巴黎秀珠寶 男神山下智久昨晚打卡寧夏夜市？！

日前，寶格麗（BVLGARI）的日本品牌大使山下智久更新官方社群帳號，分享了他在巴黎拍攝的一系列隨性穿搭照片。在照片中，...

日40年經驗匠人團隊加持 琺瑯表喚醒溫潤時光之美

有別於常見的金屬，燒製不易的琺瑯、更能帶來手表面盤上的懷舊溫潤。日系大廠Seiko發表了全新Presage琺瑯表，借重日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。