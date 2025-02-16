多角化經營餐飲事業 裕隆再推全新鍋物品牌「荿蒔敘」
裕隆集團旗下紡織事業布局餐飲事業，繼成功打造「勺日咖啡」及「TOK盡興食光」後，再於新店裕隆城推出全新鍋物品牌「荿蒔敘」，食材選用宜蘭小農行健米、嚴選小農契作蔬菜，更提供友善兒童免費特製餐點，展現回饋在地、服務親子客的熱忱，持續佈局餐飲事業。
裕隆集團深耕布局移動生活服務事業，開展多元事業型態，先前已經打造新北最大複合式商城新店裕隆城，去年首年營運人流突破千萬人次，今年將挑戰營收突破57億元目標，持續豐富新北在地消費體驗。
裕隆表示，餐飲生力軍「蒔慕」團隊，繼成功打造文青質感複合式咖啡廳「勺日」與新亞洲風味創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，又開出全新鍋物品牌「荿蒔敘」，以「打造家人與朋友相聚的幸福空間」為核心理念，從空間風格到食材挑選，每一個環節皆以「誠實」為根本信念，讓顧客感受真誠待客的熱忱與對美好生活的詮釋。
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