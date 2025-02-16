快訊

文化衝擊！美國婆婆來台旅遊 搭高鐵1狀況好奇：不能有聲音？

新光樓管疑「監工」罹難 前樓管坦言：工作包山包海…

日春木瓜牛奶「木瓜發霉、執行長過世」！業者回應了

台灣燈會周末爆滿嚇人 親子今早湧看卡比獸巨人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛卡比獸及進擊巨人燈區。記者曾增勳／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛卡比獸及進擊巨人燈區。記者曾增勳／攝影

台灣燈會桃園昨天第一個周六，湧入近260萬賞燈爆滿人潮，交通大亂，桃園市政府今天上午加強精進交通疏導措施及安排機捷機動加班車、台鐵車站接駁車，許多民眾看到昨晚塞爆嚇到，不少民眾及年輕夫妻今天上午帶著小孩提前輕鬆賞燈區，都說「昨晚人擠人塞爆，趁著早上人少逛燈區」。

台灣燈會在桃園青埔特區沿機捷A18、A19站區包括台灣燈會主燈區及桃園5個燈區，融入「寶可夢」、「進擊的巨人」知名動漫元素，燈會「無限樂園」主熱區之外，機捷A19站旁的「卡比獸」、「皮卡丘」及「進擊的巨人」超大型巨人充氣裝置燈最吸引人氣，今天一早就湧入許多夫妻帶著小孩遊燈區、看卡比獸、巨人拍照打卡。

藍先生帶著妻兒4人一早就前往青埔特區燈會，藍先生說，他看到昨晚燈會塞爆人多，才想趁著假日早上人潮較少先逛燈會，小孩喜歡寶可夢，就先逛主燈區，再逛皮卡丘和卡比獸，可以不必人擠人。

陳先生帶著妻子和兒子在「進擊的巨人」超大型充氣裝置前打卡，他說，他一家昨晚來看主燈，原想逛卡比獸和「進擊的巨人」燈區，卻因人多擠不進去，所以趁今早來逛「進擊的巨人」和卡比獸燈區，以免晚上人擠人。

台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂（見圖）民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛燈會。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂（見圖）民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛燈會。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛卡比獸及進擊巨人燈區。記者曾增勳／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛卡比獸及進擊巨人燈區。記者曾增勳／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂（見圖）民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛燈會。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂（見圖）民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛燈會。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛卡比獸及進擊巨人燈區。記者曾增勳／攝影
台灣燈會在桃園首周六人擠人交通大亂民眾嚇到，許多民眾及年輕夫妻趁今早人少逛卡比獸及進擊巨人燈區。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 寶可夢 小孩 桃園

延伸閱讀

台灣燈會爆260萬交通大亂惹議 市府5大措施今晚見真章

賞台灣燈會周六一天湧260萬人次 桃交通局長建議這樣搭車

台灣燈會機捷、周邊交通癱瘓 交部：昨晚運具聯防助桃市府

台灣燈會首週六民怨交通癱瘓 機捷週日提前加開

相關新聞

台灣燈會周末爆滿嚇人 親子今早湧看卡比獸巨人

台灣燈會在桃園昨天第一個周六，湧入近260萬賞燈爆滿人潮，交通大亂，桃園市政府今天上午加強精進交通疏導措施及安排機捷機動...

本季最華麗百搭首選！當紅英國流行巨星最新閨密是它

義大利品牌FENDI 2025春夏，重新演繹1990年代末推出的經典IT包Mamma Baguette，以極度柔軟又洋溢...

根本少女！趙麗穎瀏海短髮好凍齡 全身透明蕾絲甜又辣

英倫設計師品牌self-portrait發布最新SS25系列，並推出由全球品牌大使趙麗穎演繹的獨家形象大片。這位因為演出...

才在巴黎秀珠寶 男神山下智久昨晚打卡寧夏夜市？！

日前，寶格麗（BVLGARI）的日本品牌大使山下智久更新官方社群帳號，分享了他在巴黎拍攝的一系列隨性穿搭照片。在照片中，...

日40年經驗匠人團隊加持 琺瑯表喚醒溫潤時光之美

有別於常見的金屬，燒製不易的琺瑯、更能帶來手表面盤上的懷舊溫潤。日系大廠Seiko發表了全新Presage琺瑯表，借重日...

安雅泰勒喬伊美曬不科學長腿 春季氣質高跟鞋6選

氣溫回暖了，心情自然好了。春天是外出、交流與分享的季節，而一雙有氣質、造型特殊的高跟鞋則是鞋櫃裡永遠缺少的單品。近日包含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。