台灣燈會周末爆滿嚇人 親子今早湧看卡比獸巨人
台灣燈會在桃園昨天第一個周六，湧入近260萬賞燈爆滿人潮，交通大亂，桃園市政府今天上午加強精進交通疏導措施及安排機捷機動加班車、台鐵車站接駁車，許多民眾看到昨晚塞爆嚇到，不少民眾及年輕夫妻今天上午帶著小孩提前輕鬆賞燈區，都說「昨晚人擠人塞爆，趁著早上人少逛燈區」。
台灣燈會在桃園青埔特區沿機捷A18、A19站區包括台灣燈會主燈區及桃園5個燈區，融入「寶可夢」、「進擊的巨人」知名動漫元素，燈會「無限樂園」主熱區之外，機捷A19站旁的「卡比獸」、「皮卡丘」及「進擊的巨人」超大型巨人充氣裝置燈最吸引人氣，今天一早就湧入許多夫妻帶著小孩遊燈區、看卡比獸、巨人拍照打卡。
藍先生帶著妻兒4人一早就前往青埔特區燈會，藍先生說，他看到昨晚燈會塞爆人多，才想趁著假日早上人潮較少先逛燈會，小孩喜歡寶可夢，就先逛主燈區，再逛皮卡丘和卡比獸，可以不必人擠人。
陳先生帶著妻子和兒子在「進擊的巨人」超大型充氣裝置前打卡，他說，他一家昨晚來看主燈，原想逛卡比獸和「進擊的巨人」燈區，卻因人多擠不進去，所以趁今早來逛「進擊的巨人」和卡比獸燈區，以免晚上人擠人。
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