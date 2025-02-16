本季最華麗百搭首選！當紅英國流行巨星最新閨密是它
義大利品牌FENDI 2025春夏，重新演繹1990年代末推出的經典IT包Mamma Baguette，以極度柔軟又洋溢當代風情的風格，為百搭的時髦外型和輕巧便利的容量注入當代活力，為體現品牌永恆傳承精神的一大亮點。FENDI更邀來當紅的英國流行巨星Jade Thirlwall拍攝獨家預告宣傳廣告，由攝影雙人組Scandebergs拍攝與執導並搭配Jade充滿動感活力的新歌。
在這支充滿活力的宣傳廣告中，Mamma Baguette包款陪伴著Jade Thirlwall出入不同的場合、度過忙碌而充實的一天，陪著Jade出門工作、在後台準備上台，以及站上舞台來上一場特別表演的過程，柔軟而華麗又具備寬敞容量的Mamma Baguette包款可以輕鬆配合她的生活型態，完美融入Jade生活的每個層面。
Mamma Baguette包保有經典Baguette許多備受追捧的特色，例如長方形的包身、翻蓋、肩背方式和FF LOGO造型的包扣等，但容量加大並加上肩揹。2025年全新的演繹，採用如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革製作，並加上觸感極佳的抽繩封口，彰顯出更為全柔美的女性特質，並共提供滿足當代女性收活需求的大、中、小三種尺寸選擇，可以手提或以可調整的皮革肩帶輕鬆斜背，提供包括鴿灰色、黑色、白色、淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等豐富色調選擇，以及精緻的季節限定花朵圖案刺繡與珍稀皮革款。
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