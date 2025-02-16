本季最華麗百搭首選！當紅英國流行巨星最新閨密是它

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Mamma Baguette包融入Jade Thirlwall生活。圖／FENDI提供
Mamma Baguette包融入Jade Thirlwall生活。圖／FENDI提供

義大利品牌FENDI 2025春夏，重新演繹1990年代末推出的經典IT包Mamma Baguette，以極度柔軟又洋溢當代風情的風格，為百搭的時髦外型和輕巧便利的容量注入當代活力，為體現品牌永恆傳承精神的一大亮點。FENDI更邀來當紅的英國流行巨星Jade Thirlwall拍攝獨家預告宣傳廣告，由攝影雙人組Scandebergs拍攝與執導並搭配Jade充滿動感活力的新歌。

在這支充滿活力的宣傳廣告中，Mamma Baguette包款陪伴著Jade Thirlwall出入不同的場合、度過忙碌而充實的一天，陪著Jade出門工作、在後台準備上台，以及站上舞台來上一場特別表演的過程，柔軟而華麗又具備寬敞容量的Mamma Baguette包款可以輕鬆配合她的生活型態，完美融入Jade生活的每個層面。

Mamma Baguette包保有經典Baguette許多備受追捧的特色，例如長方形的包身、翻蓋、肩背方式和FF LOGO造型的包扣等，但容量加大並加上肩揹。2025年全新的演繹，採用如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革製作，並加上觸感極佳的抽繩封口，彰顯出更為全柔美的女性特質，並共提供滿足當代女性收活需求的大、中、小三種尺寸選擇，可以手提或以可調整的皮革肩帶輕鬆斜背，提供包括鴿灰色、黑色、白色、淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等豐富色調選擇，以及精緻的季節限定花朵圖案刺繡與珍稀皮革款。

FENDI小羊皮Mamma Baguette小型款，86,000元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette小型款，86,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette包中型款，22萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette包中型款，22萬4,000元。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette小型款。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette小型款。圖／FENDI提供
FENDI網紗飾花卉圖騰Mamma Baguette包，16萬元。圖／FENDI提供
FENDI網紗飾花卉圖騰Mamma Baguette包，16萬元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette大型款，12萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette大型款，12萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI重新演繹經典Mamma Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI重新演繹經典Mamma Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI串珠刺繡造型Mamma Baguette中型款，31萬元。圖／FENDI提供
FENDI串珠刺繡造型Mamma Baguette中型款，31萬元。圖／FENDI提供
Mamma Baguette包伴隨Jade Thirlwall登台演出。圖／FENDI提供
Mamma Baguette包伴隨Jade Thirlwall登台演出。圖／FENDI提供
FENDI重新演繹經典Mamma Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI重新演繹經典Mamma Baguette包。圖／FENDI提供
英國流行巨星Jade Thirlwall拍攝Mamma Baguette包全新宣傳廣告。圖／FENDI提供
英國流行巨星Jade Thirlwall拍攝Mamma Baguette包全新宣傳廣告。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette小型款，15萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette小型款，15萬5,000元。圖／FENDI提供
Mamma Baguette包款陪著Jade在後台準備演出。圖／FENDI提供
Mamma Baguette包款陪著Jade在後台準備演出。圖／FENDI提供

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