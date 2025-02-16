根本少女！趙麗穎瀏海短髮好凍齡 全身透明蕾絲甜又辣

英倫設計師品牌self-portrait發布最新SS25系列，並推出由全球品牌大使趙麗穎演繹的獨家形象大片。這位因為演出多部高收視戲劇作品而擁有超高人氣的女星，以清新典雅的氣質與獨特的現代風格詮釋self-portrait女性多種面貌，在這組由上海攝影師Nick Yang掌鏡的視覺大片中，展現出率性又甜美的個性活力。

在系列照片中，她先是穿上充滿力量感的經典黑白套裝、還換穿了品牌標誌性鏤空蕾絲洋裝，及肩長度的短髮和瀏海微微捲曲，不論是服裝和造型都都深刻展現出現代女性在快節奏的都市生活中游刃有餘、獨立自信、無法定義的多重角色風貌。self-portrait SS25系列從日常單品、獨特面料與色彩設計，到標誌性蕾絲與精緻裝飾的禮服，透過多元風格皆展現品牌獨特風格，向所有勇於成長與蛻變的女性致敬。 趙麗穎身穿蝴蝶結短洋裝。圖／惇聚國際提供 self-portrait奶白色亮片針織迷你短裙，13,800元。圖／惇聚國際提供 趙麗穎展現self-portrait的無限活力與獨立精神。圖／惇聚國際提供 self-portrait黃色蝴蝶結短洋裝， 20,800元。圖／惇聚國際提供 self-portrait奶版色量片蝴蝶結開襟針織衫，20,800元。圖／惇聚國際提供 趙麗穎詮釋self-portrait女性多種面貌的精神。圖／惇聚國際提供 趙麗穎詮釋self-portrait女性多種面貌的精神。圖／惇聚國際提供 self-portrait紫藕色蕾絲透視迷你洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供 趙麗穎詮釋self-portrait現代女性的多重角色。圖／惇聚國際提供