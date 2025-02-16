快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

根本少女！趙麗穎瀏海短髮好凍齡 全身透明蕾絲甜又辣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
self-portrait發布SS25系列大片，向所有勇於成長與蛻變的女性致敬。圖／惇聚國際提供
self-portrait發布SS25系列大片，向所有勇於成長與蛻變的女性致敬。圖／惇聚國際提供

英倫設計師品牌self-portrait發布最新SS25系列，並推出由全球品牌大使趙麗穎演繹的獨家形象大片。這位因為演出多部高收視戲劇作品而擁有超高人氣的女星，以清新典雅的氣質與獨特的現代風格詮釋self-portrait女性多種面貌，在這組由上海攝影師Nick Yang掌鏡的視覺大片中，展現出率性又甜美的個性活力。

在系列照片中，她先是穿上充滿力量感的經典黑白套裝、還換穿了品牌標誌性鏤空蕾絲洋裝，及肩長度的短髮和瀏海微微捲曲，不論是服裝和造型都都深刻展現出現代女性在快節奏的都市生活中游刃有餘、獨立自信、無法定義的多重角色風貌。self-portrait SS25系列從日常單品、獨特面料與色彩設計，到標誌性蕾絲與精緻裝飾的禮服，透過多元風格皆展現品牌獨特風格，向所有勇於成長與蛻變的女性致敬。

趙麗穎身穿蝴蝶結短洋裝。圖／惇聚國際提供
趙麗穎身穿蝴蝶結短洋裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait奶白色亮片針織迷你短裙，13,800元。圖／惇聚國際提供
self-portrait奶白色亮片針織迷你短裙，13,800元。圖／惇聚國際提供
趙麗穎展現self-portrait的無限活力與獨立精神。圖／惇聚國際提供
趙麗穎展現self-portrait的無限活力與獨立精神。圖／惇聚國際提供
self-portrait黃色蝴蝶結短洋裝， 20,800元。圖／惇聚國際提供
self-portrait黃色蝴蝶結短洋裝， 20,800元。圖／惇聚國際提供
self-portrait奶版色量片蝴蝶結開襟針織衫，20,800元。圖／惇聚國際提供
self-portrait奶版色量片蝴蝶結開襟針織衫，20,800元。圖／惇聚國際提供
趙麗穎詮釋self-portrait女性多種面貌的精神。圖／惇聚國際提供
趙麗穎詮釋self-portrait女性多種面貌的精神。圖／惇聚國際提供
趙麗穎詮釋self-portrait女性多種面貌的精神。圖／惇聚國際提供
趙麗穎詮釋self-portrait女性多種面貌的精神。圖／惇聚國際提供
self-portrait紫藕色蕾絲透視迷你洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供
self-portrait紫藕色蕾絲透視迷你洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供
趙麗穎詮釋self-portrait現代女性的多重角色。圖／惇聚國際提供
趙麗穎詮釋self-portrait現代女性的多重角色。圖／惇聚國際提供

品牌 標誌 設計師 趙麗穎

延伸閱讀

甜辣女神出場誰能贏！虞書欣「深V大爆乳」瘋了...鍾楚曦穿透視禮服光一照全看光

趙麗穎奪獎超幽默！我貢獻了「微薄」熱度　全場笑翻

一段影片看出她真的很兇猛！田曦薇「雪白美胸超彈」甜妹臉配魔鬼身材太反差 隱乳系女神辣瘋了

裙子掀開有亮點！景甜深V又露背「邪惡視角雪白雙球超吸睛」冬天耍辣不忘保暖 小心機被發現了

相關新聞

本季最華麗百搭首選！當紅英國流行巨星最新閨密是它

義大利品牌FENDI 2025春夏，重新演繹1990年代末推出的經典IT包Mamma Baguette，以極度柔軟又洋溢...

根本少女！趙麗穎瀏海短髮好凍齡 全身透明蕾絲甜又辣

英倫設計師品牌self-portrait發布最新SS25系列，並推出由全球品牌大使趙麗穎演繹的獨家形象大片。這位因為演出...

才在巴黎秀珠寶 男神山下智久昨晚打卡寧夏夜市？！

日前，寶格麗（BVLGARI）的日本品牌大使山下智久更新官方社群帳號，分享了他在巴黎拍攝的一系列隨性穿搭照片。在照片中，...

日40年經驗匠人團隊加持 琺瑯表喚醒溫潤時光之美

有別於常見的金屬，燒製不易的琺瑯、更能帶來手表面盤上的懷舊溫潤。日系大廠Seiko發表了全新Presage琺瑯表，借重日...

安雅泰勒喬伊美曬不科學長腿 春季氣質高跟鞋6選

氣溫回暖了，心情自然好了。春天是外出、交流與分享的季節，而一雙有氣質、造型特殊的高跟鞋則是鞋櫃裡永遠缺少的單品。近日包含...

6連霸神級首席調酒師力作 艾柏迪第6代紅酒桶過桶報到

連續6年於「國際威士忌大賽（International Whisky Competition）」蟬聯「年度最佳首席調酒師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。