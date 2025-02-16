才在巴黎秀珠寶 男神山下智久昨晚打卡寧夏夜市？！
日前，寶格麗（BVLGARI）的日本品牌大使山下智久更新官方社群帳號，分享了他在巴黎拍攝的一系列隨性穿搭照片。在照片中，身穿帥氣黑色騎士皮夾克的他，搭配了多款寶格麗經典的B.zero1系列珠寶，在微雨中的巴黎地標亞歷山大三世橋附近，留下寫意率性的身影。而昨（2月15日）晚他在限時動態上則分享了一張他的背影照，雖然沒有明確的的打卡地點，但街道背景出現「圓環邊蚵仔煎」、「嘉義火雞肉飯」、「龍傳客家放山雞」、以及知名台灣滷肉飯品牌「鬍鬚張」的頭像等台北人耳熟能詳的招牌，顯然是到了寧夏夜市。
今年即將40歲的山下智久，近年來以《正直不動產》系列再度掀起熱潮，並積極於歐美發展；工作之外他的穿搭造型也一直備受肯定。這次他在巴黎配戴的B.zero1系列系列珠寶，就是品牌為了迎接千禧年到來而推出的獨特設計，流暢、精雕細琢的波浪螺旋線條，在結構上模仿了雄偉的羅馬競技場，其中Rock款式更在環形螺旋中裝飾充滿龐克氣息的立體鉚釘，流動的設計鮮明奪目、獨具個性，是最具辨識度的人氣珠寶之一。
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