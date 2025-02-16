2025最新！桃園10大拍照系景觀咖啡廳

桃園人不想公開的景觀咖啡廳清單

連雙北人都搶著跑桃園！桃園近年來可說是越來越熱鬧了，除了都會型水生公園「Xpark」、複合式商場「桃知道」外，還有超多特色咖啡廳一間間接連開幕，逐漸扭轉過去「景點沙漠」的刻板印象。從坐擁山巒湖景的森鄰水岸景觀咖啡館、近距離觀賞飛機的喬寓咖啡，再到浪漫系百萬夜景的星海之戀，這些特色迥異的景觀餐廳，無一不成為網友們最愛的打卡熱點。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網路討論度最高的十大景觀咖啡廳，照著這份清單走，讓你不僅能沉浸在大自然的懷抱裡，還能拍出宛如明信片等級的仙氣美照！

No.10 龍咖啡

位在龍潭大池旁的「龍咖啡」是不少在地人私藏的口袋咖啡廳，挑高的空間設計搭配整片玻璃落地窗，讓人一推開門就忍不住讚嘆連連。整間店的裝潢色調以Tiffany綠為基底，與窗外的綠波池畔巧妙相呼應，每個座位區皆無死角，能盡情飽覽180度絕美的湖景視野。此外，咖啡廳周邊還設有環湖步道和觀景平台，讓遊客能以不同的視角一睹大池風光，堪稱龍潭人約會的最佳勝地。網友們分享「裝潢漂亮加上這湖景絕了，完全我的菜」、「一進去就被整個氛圍給吸引了，舒適的環境外加優美的風景」、「個人覺得這是龍潭市區風景最好的咖啡廳，裡面的裝潢也很有特色，推！」

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段115巷11號2樓

No.9 喬寓咖啡

去年十月甫開幕的「喬寓咖啡」緊鄰華興生態埤塘，整棟簡約風的純白色建築物映照在湖面上，形成絕美的天空之鏡畫面；加上地處以機場聞名的大園，抬頭隨時可見低空掠過的飛機，因此一開幕就迅速攻占各大社群版面，成為桃園市民爭相打卡的新景點。喬寓咖啡占地約6.97公頃，園區內還打造了一整座特色公園，除了可以體驗脈衝滑軌和攀岩牆，還能挑戰SUP立槳、乘坐天鵝船，各種遊樂設施應有盡有，讓人待上一整天也不膩。網友也分享心得表示「果然是傳說中的網美咖啡廳，裝潢頗有巧思，無奈就是太有名氣，一位難求啊」、「其實餐點真的普通，就是賣景和看飛機的」、「能看飛機喝咖啡又能遛小孩，算是全方位的景點，只是內用座位太難等了。」

地址：桃園市大園區華興路280之1號

No.8 丸山咖啡

坐落在復興鄉台七線14k處的丸山咖啡，是由櫃櫃屋組裝而成的景觀餐廳，其地處海拔600公尺的半山腰上，放眼望去盡是層巒疊翠的遼闊絕景，讓人療癒度滿點。整棟貨櫃屋分為四樓，每層都各有不同特色，二樓是木質系室內座位區，坐擁大片窗景綠意；三樓的戶外座位區則是最搶手的位置，堪稱視野最好的「山景搖滾區」；而頂樓則設有觀景平台和多種裝置藝術，讓人在品嘗美食之餘，還能順便拍一波美照，享受愜意慢活的午後時光。網友表示「超棒的地方，有山有水有美食，值得二刷」、「山上的空氣很清新，整個環境讓人放鬆」、「三樓戶外座位區視野很棒，但夏天來太熱了，秋冬來拍照會比較剛好。」

地址：桃園市復興區丸山2鄰8之1號

No.7 星海之戀

蘆竹大古山風景區可說是桃園人的後花園，不僅擁有絕佳的制高視野，還是個追飛機的熱門景點，因此周邊依山而建的景觀咖啡廳也應運而生。其中，星海之戀可說是大古山風景區的指標性景點，戶外座位區以露天洋傘區搭配木棧道、藤椅，打造出異國感十足的度假氛圍。白天可觀賞飛機起降與視野遼闊的桃園市景，入夜後宛如繁星般的萬家燈火更是令人深深著迷，不管哪個時間點來都感受到星海之戀的不同魅力，也難怪成為許多情侶約會的熱門首選。「可以從白天一路坐到晚上，夕陽和夜景都美炸」、「這家開很久了，帶過好幾位曖昧對象來喝咖啡XD」、「很適合跟男友來這裡約會，可以看飛機和夜景超浪漫。」

地址：桃園市蘆竹區大古路228號左轉小古路福山宮旁

No.6 山月茶屋

復興鄉景觀咖啡廳再一發！以大片綠意茶園為背景的山月茶屋，隱匿於枕頭山半山腰處。純白色系的建築外觀，融入日式侘寂風格，空氣中瀰漫著一股淡雅的茶香，讓人彷彿置身在一個遠離塵囂的世外桃源。室內用餐區設有大片落地窗，能將滿園綠意盡收眼底；戶外用餐區的翠綠茶景更堪稱一絕，如詩如畫般的自然風光令人心曠神怡，每個角落隨手拍都是時尚雜誌等級的美照，即使該店地處偏遠仍吸引不少網友特地前來朝聖，網友表示「環境優美，餐點好吃，很適合約會」、「食物和茶都有在水準之上，不是單純吃景的咖啡廳」、「餐點價格偏高，但整體氛圍很chill。」

地址：桃園市復興區枕頭山7鄰11之5號

No.5 白圍牆地中海景觀咖啡餐廳

有著桃園小希臘之稱的「白圍牆地中海景觀咖啡」位在龍潭乳姑山上，園區裝潢設計以藍白色調為主體，每個角落都營造出濃濃的地中海風情，異國氛圍直接拉好拉滿。此外，餐廳主打180度無死角的觀景用餐區，可以遠眺台北代表性地標101，也能居高臨下俯瞰大桃園市景。無論是想欣賞夕陽西下的光影變幻，還是華燈初上的璀璨夜景，這些不同的景致魅力都讓人陶醉其中，可說是桃園人約會賞夜景的最佳去處。網友也紛紛留言分享「處處都是IG的拍照熱點，一看到我整個瘋狂」、「靠窗還有好多地中海風格擺飾，超好拍」、「很適合情侶約會、閨蜜美拍，是放空發呆好地方。」

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段688之1號

No.4 環湖咖啡好食

大溪才不是只有豆干！堪稱湖景第一排的「環湖咖啡好食」坐落於石門水庫風景區，得天獨厚的地理優勢不僅能盡情飽覽波光粼粼的夢幻湖景，還可以遠眺綿延起伏的山巒雲海。雖說這家咖啡廳向來是大溪的熱門景點，但「環湖2號店」自去年重新裝潢於十月強勢回歸後，在網路上人氣更是瞬間翻漲、討論度不斷飆升，並以黑馬之姿直衝景觀咖啡廳排行榜第四名。2號店採全預約制方式，透過和式座位區結合木質裝潢、大面玻璃落地窗設計，營造出氛圍感十足的日式禪風；另一處吧檯區也有一整排面湖的高腳椅，該區視野極佳宛如無框山水畫，令人忍不住驚呼大讚。這裡的每個座位區都是記憶體殺手等級，不須套濾鏡就可以美到沒天理。「早午餐配湖景，今天被療癒到了」、「日式座位區太搶手，強烈建議絕對要訂位」、「現場實景跟網路一樣美，大老遠跑來有值得了。」

地址：桃園市大溪區環湖路二段68號

No.3 貓禾景觀咖啡

龍潭乳姑山上林立許多景觀咖啡廳，除了聲量第五名的「白圍牆地中海景觀咖啡」外，還有主打寵物友善的「貓禾咖啡廳」也是打卡熱點之一。餐廳外觀採大面積玻璃窗設計，室內各角落隨處可見貓咪裝飾品以及數隻溫馴的店貓，不管是想賞景還是擼貓，通通都能一次滿足；戶外用餐區設有夢幻系玻璃泡泡屋，也提供數張圓桌椅座位區，坐於此處品嘗美食的同時，還能環視整個大桃園的城市美景，享受療癒度滿分的午後時光。「可以看美景又能玩貓，這裡根本天堂」、「很Chill的好所在，來這裡看夜景也很浪漫」、「這間可列入我心中最愛的景觀咖啡廳前幾名了。」

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段956號

No.2 森鄰水岸景觀咖啡館

近期洗版社群的森鄰水岸景觀咖啡館，藏身在復興鄉崎嶇蜿蜒的山路中。整間店以簡約自然的原木設計搭建，依山傍水的用餐區可盡覽大漢溪之美，以群山和湖景佐茶食，更增添風雅意趣。咖啡廳外則規劃了一整排茅草陽傘座位區，陽光穿透茅草間隙恣意灑落斑駁的光影，完整復刻濃濃的峇里島風情，再加上以清幽如畫的湖光山色為背景，美不勝收的旖旎風光，形成一幅人人都想用手機收藏的天然畫卷。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在2024年3月14日白色情人節當天，因旅遊部落客分享「森鄰水岸景觀咖啡館」的影片後，在社群上引起極高的討論度，按讚數高達1.6萬，留言破百則。網友紛紛討論「這家景觀咖啡廳根本美到不像在台灣」、「不敢相信桃園居然有這種地方，完全仙境無誤」、「這裡真的很美，但實際店內位子很小。」

地址：桃園市復興區澤仁里溪口台2號

No.1 夏夕夏景

本次桃園景觀咖啡廳排行榜中，前十名中就有四名出自龍潭區，其中最夯的人氣冠軍由近年新開幕的「夏夕夏景」拿下，以5,257筆聲量高居第一，近兩年的聲量高點則是落在2023年3月4日，網紅在粉專上分享該店的直播影片後，單日創下3,482筆討論度，帶動聲量高峰。

有著「台版聖多里尼」美譽的夏夕夏景，以純白主色調打造室內外場景，再搭配象徵地中海的棕櫚樹、與天色巧妙融為一體的鏡面水池，營造出充滿異國風情的度假氛圍。不只戶外造景吸睛，連咖啡廳的建築本體也是採全玻璃屋設計，包含屋頂都是大面積的透明窗，坐在室內俯拾皆是浪漫美景，讓人有種秒飛國外的錯覺，拿下聲量冠軍當之無愧。「來這裡真的可以拍一整天，尤其戶外區規劃得太美了」、「白天晚上各有不同特色，是個約會的好場所」、「景色太讓人驚艷了，桃園的咖啡廳越來越厲害了。」

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段588之1號

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年02月11日至2025年02月09日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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