快訊

太無聊？飛機延誤1小時 空姐竟開逃生門「爬機翼自拍」畫面曝光

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾默哀10秒

養毛小孩怕過敏？織品材質是關鍵 沙發、窗簾、毛毯選易清潔款式

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
養寵物要減少過敏狀況，每周記得要打掃居家環境。圖／芮格居家提供
養寵物要減少過敏狀況，每周記得要打掃居家環境。圖／芮格居家提供

台灣約有三成家庭養寵物，毛小孩成為家中成員的情況正快速增長中，養寵物最讓人擔心的是，極有可能增加人類過敏的機率，要減少過敏狀況，除了每周記得要打掃居家環境，也可以考慮更換或調整家具，選擇不易積聚過敏原的材質。

寵物身上脫落的皮屑（微小皮膚細胞）上面附著蛋白質，唾液也含有蛋白質，這些蛋白質都可能引起人類過敏。寵物的毛髮本身雖然不是主要過敏原，但容易攜帶皮屑、花粉、灰塵等其他過敏原。

台灣居家環境的主要過敏源來自塵蟎，塵蟎本身的分泌物、皮、蟲體、卵及糞便都會引發人體不適反應，要是窗簾、床頭、床套、枕套、牆角、窗框、地毯沒有清潔乾淨，就會成為塵蟎的溫床。

寵物可能造成的人類過敏症狀包括，打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽、氣喘等呼吸道問題，會有眼睛癢、流淚、紅腫等現象，還有皮膚紅疹、搔癢、蕁麻疹等狀況。

如果家中成員是過敏者，建議養寵物之前先諮詢醫生，評估過敏風險。如果確定對寵物過敏，又不想放棄養寵物，可以考慮尋求醫生的幫助，進行脫敏治療。

此外，選擇居家用品時，像是沙發、窗簾、床墊等，不僅應考慮產品的美觀和實用性，更要兼顧到飼養寵物的特殊需求，例如避免布藝沙發和地毯，因為這些材質容易吸附毛髮和皮屑，建議選擇木質或金屬材質的家具，因為這些材質不易積聚過敏原，且清潔方便。

多數家庭很少清潔窗簾，幾乎只有過年時候才會拆下來清洗；但窗簾放著超過兩個月，其所累積的塵螨細菌、動物人類毛髮的量足以引發過敏，一年下來，過敏當然反覆發作；可改用蜂巢簾，表面材質光滑，不易沾染毛髮和灰塵，易於清潔，只需用濕布擦拭即可，而且材質堅固耐用，不易被毛小孩抓壞或咬壞。

蜂巢簾以其安全無毒、健康、易清潔等優點，成為許多飼主為寵物打造舒適居家環境的首選。圖／芮格居家提供
蜂巢簾以其安全無毒、健康、易清潔等優點，成為許多飼主為寵物打造舒適居家環境的首選。圖／芮格居家提供

寵物 蛋白質 過敏原

延伸閱讀

一回家脫下衣服就丟沙發或床上？達人教「還要穿的衣物」最佳放置點

貓咪瘋狂抓沙發不是故意的！研究揭3動機：家裡有「這類成員」的貓抓最兇

用糞便評估兒童氣喘風險 林口長庚醫院創新技術

誰說養毛小孩很累？懶惰飼主都在用「高智商掃地機」6大必備功能解放雙手

相關新聞

日40年經驗匠人團隊加持 琺瑯表喚醒溫潤時光之美

有別於常見的金屬，燒製不易的琺瑯、更能帶來手表面盤上的懷舊溫潤。日系大廠Seiko發表了全新Presage琺瑯表，借重日...

安雅泰勒喬伊美曬不科學長腿 春季氣質高跟鞋6選

氣溫回暖了，心情自然好了。春天是外出、交流與分享的季節，而一雙有氣質、造型特殊的高跟鞋則是鞋櫃裡永遠缺少的單品。近日包含...

6連霸神級首席調酒師力作 艾柏迪第6代紅酒桶過桶報到

連續6年於「國際威士忌大賽（International Whisky Competition）」蟬聯「年度最佳首席調酒師...

限量表帶你一秒上太空！沒指針、時間這樣看太神奇！

距離不僅能產生美感，更能讓人看見事物微妙精密或宏觀之美。Bell & Ross發表了全新BR-03 Astro腕表，以充...

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場試營運熱賣 首間旗艦店開幕日期曝

嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年底包場在嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，傳承3代的林聰明沙鍋魚頭，今年插旗火鍋、泡麵...

最穩拆彈手合體美技製造機！CITIZEN上手風格沒有極限

世界經典十二強台灣隊奪冠的興奮仍在不少人心中激盪，日系品牌星辰（CITIZEN）近日發表新款光動能與Hakuto-R腕表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。