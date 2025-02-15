養毛小孩怕過敏？織品材質是關鍵 沙發、窗簾、毛毯選易清潔款式
台灣約有三成家庭養寵物，毛小孩成為家中成員的情況正快速增長中，養寵物最讓人擔心的是，極有可能增加人類過敏的機率，要減少過敏狀況，除了每周記得要打掃居家環境，也可以考慮更換或調整家具，選擇不易積聚過敏原的材質。
寵物身上脫落的皮屑（微小皮膚細胞）上面附著蛋白質，唾液也含有蛋白質，這些蛋白質都可能引起人類過敏。寵物的毛髮本身雖然不是主要過敏原，但容易攜帶皮屑、花粉、灰塵等其他過敏原。
台灣居家環境的主要過敏源來自塵蟎，塵蟎本身的分泌物、皮、蟲體、卵及糞便都會引發人體不適反應，要是窗簾、床頭、床套、枕套、牆角、窗框、地毯沒有清潔乾淨，就會成為塵蟎的溫床。
寵物可能造成的人類過敏症狀包括，打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽、氣喘等呼吸道問題，會有眼睛癢、流淚、紅腫等現象，還有皮膚紅疹、搔癢、蕁麻疹等狀況。
如果家中成員是過敏者，建議養寵物之前先諮詢醫生，評估過敏風險。如果確定對寵物過敏，又不想放棄養寵物，可以考慮尋求醫生的幫助，進行脫敏治療。
此外，選擇居家用品時，像是沙發、窗簾、床墊等，不僅應考慮產品的美觀和實用性，更要兼顧到飼養寵物的特殊需求，例如避免布藝沙發和地毯，因為這些材質容易吸附毛髮和皮屑，建議選擇木質或金屬材質的家具，因為這些材質不易積聚過敏原，且清潔方便。
多數家庭很少清潔窗簾，幾乎只有過年時候才會拆下來清洗；但窗簾放著超過兩個月，其所累積的塵螨細菌、動物人類毛髮的量足以引發過敏，一年下來，過敏當然反覆發作；可改用蜂巢簾，表面材質光滑，不易沾染毛髮和灰塵，易於清潔，只需用濕布擦拭即可，而且材質堅固耐用，不易被毛小孩抓壞或咬壞。
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