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日40年經驗匠人團隊加持 琺瑯表喚醒溫潤時光之美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Presage系列過去也曾發表過工藝面盤款式，例如一只Ref.SPB447表款便使用了珍貴的日本傳統Urushi漆藝，打造出深邃黝黑的手表面盤。圖／翻攝自 IG @seikowatchofficial
Presage系列過去也曾發表過工藝面盤款式，例如一只Ref.SPB447表款便使用了珍貴的日本傳統Urushi漆藝，打造出深邃黝黑的手表面盤。圖／翻攝自 IG @seikowatchofficial

有別於常見的金屬，燒製不易的琺瑯、更能帶來手表面盤上的懷舊溫潤。日系大廠Seiko發表了全新Presage琺瑯表，借重日本名匠的技藝加持，為日常的時光平添一份暖心動容。

新款的SEIKO Presage琺瑯表SPB495J1匯集了多重懷舊的視覺風格，40.2毫米的面盤內，使用了威風凜凜的羅馬數字時標，並搭配藍鋼燒製的柳葉形指針、鐵道式分鐘刻度，同時細長的秒針末端並具有彎月造型，讓指針的每一秒滑順運行時，如月亮般展示了流動與變化莫測。

白色的面盤委由資歷40年以上的琺瑯職人橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）與其團隊，在金屬面盤上施以厚度僅0.01mm的釉料，通過對於溫度、濕氣的精準掌握，最終完成了白色琺瑯面盤的獨特溫柔「表情」，並與黑色的羅馬數字時標，更顯色彩的鮮明對比。

由於使用了自動上鍊的6R5H機械機芯，讓表款具備時、分、秒顯示外，再於六點鐘方向呈現第二地、24小時時間。表款訂價48,000元，並已從即日起，於SEIKO旗艦店與指定店家販售。

SEIKO Presage系列全新琺瑯表，型號SPB495J1，48,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage系列全新琺瑯表，型號SPB495J1，48,000元。圖／SEIKO提供
40.2毫米的精鋼表殼內，白色琺瑯面盤更展現了時間的溫潤質地。圖／SEIKO提供
40.2毫米的精鋼表殼內，白色琺瑯面盤更展現了時間的溫潤質地。圖／SEIKO提供

濕氣 羅馬

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