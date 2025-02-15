日40年經驗匠人團隊加持 琺瑯表喚醒溫潤時光之美

有別於常見的金屬，燒製不易的琺瑯、更能帶來手表面盤上的懷舊溫潤。日系大廠Seiko發表了全新Presage琺瑯表，借重日本名匠的技藝加持，為日常的時光平添一份暖心動容。

新款的SEIKO Presage琺瑯表SPB495J1匯集了多重懷舊的視覺風格，40.2毫米的面盤內，使用了威風凜凜的羅馬數字時標，並搭配藍鋼燒製的柳葉形指針、鐵道式分鐘刻度，同時細長的秒針末端並具有彎月造型，讓指針的每一秒滑順運行時，如月亮般展示了流動與變化莫測。

白色的面盤委由資歷40年以上的琺瑯職人橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）與其團隊，在金屬面盤上施以厚度僅0.01mm的釉料，通過對於溫度、濕氣的精準掌握，最終完成了白色琺瑯面盤的獨特溫柔「表情」，並與黑色的羅馬數字時標，更顯色彩的鮮明對比。