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安雅泰勒喬伊美曬不科學長腿 春季氣質高跟鞋6選

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Giuseppe Zanotti的2025春夏形象廣告「美的本質」，除了彰顯女性之美，也講究鞋履的整體比例與結構。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti的2025春夏形象廣告「美的本質」，除了彰顯女性之美，也講究鞋履的整體比例與結構。圖／Giuseppe Zanotti提供

氣溫回暖了，心情自然好了。春天是外出、交流與分享的季節，而一雙有氣質、造型特殊的高跟鞋則是鞋櫃裡永遠缺少的單品。近日包含GUCCI、Prada、Christian Louboutin、Giuseppe Zanotti、Aquazzura……等多個品牌都發表了新款鞋履，以閃亮水鑽、具辨識度細節，又或是優雅的輪廓線條，成為一場最貼近地面的風格走秀。

過往曾以Netflix美劇《后翼棄兵》走紅的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），近日為新片《禁谷》（The Gorge）在紐約亮相宣傳時穿上了一雙「紅底鞋王」Christian Louboutin的Iriza高跟鞋，鞋款具特殊的內側開口設計、尖頭與纖細高跟，漆亮皮的裸色更顯現安雅泰勒喬伊的潔白肌膚，搭配以戲劇性十足的外套與短褲，完全收服了鏡頭後的羨慕眼光。

日前才為2025春夏系列正式上市的GUCCI，則有一雙新款的Signoria Slingback Pump高跟鞋，鞋款選用漆亮皮、繫帶設計，並有粉紅、芥末綠、暗紅等多種顏色。尤其金色的繫帶更是點睛的神來一筆，側面並鑲有金色GUCCI字樣，將奢華精神藏入細節。強調實驗、前衛精神的Prada本季則推薦了一雙拋光皮革高跟鞋，看似低調的黑色皮革、實則在鞋面上藏入最具Prada辨識度的三角形與Prada字樣，簡約、俐落且具高級感。

喜愛華麗風格？義大利鞋履精品Rene Caovilla則有一雙米色的Veneziana尖頭穆勒高跟鞋，其鞋面滿佈以水鑽與細膩刺繡，加上穆勒鞋的形式，穿脫方便，同時散發懷舊的優雅風格。同樣源自義大利、2012年創立的Aquazzura則有一款Esencia穆勒高跟鞋，選用麂皮與金色羅紋的柔軟納帕皮革繫帶，加上金色的鞋面裝飾饒富幾何美。

近日甫發表2025春夏形象廣告「美的本質」的義大利高級鞋履Giuseppe Zanotti，則在藝術感鮮明的影像中凸顯女性與鞋履的結構之美，並不忘講究鞋跟與整體比例，讓舒適與造型得以兼顧。像是主打新品的Audrinette黑色漆皮細帶高跟涼鞋，透過迴旋纏繞的繫帶，既修飾腿部線條、也提升了行走時的穩定度，浪漫、優雅走春。

黑色的繫跟高跟鞋並在鞋面上裝飾了三角形皮革，展現Prada的經典幾何三角形。圖／Prada提供
黑色的繫跟高跟鞋並在鞋面上裝飾了三角形皮革，展現Prada的經典幾何三角形。圖／Prada提供
GUCCI的2025春夏推出多樣化鞋履，其中部分高跟鞋並在鞋後跟加以GUCCI金屬字樣，將輕奢藏在細節中。圖／GUCCI提供
GUCCI的2025春夏推出多樣化鞋履，其中部分高跟鞋並在鞋後跟加以GUCCI金屬字樣，將輕奢藏在細節中。圖／GUCCI提供
Prada 拋光皮革高跟鞋，42,000元。圖／Prada提供
Prada 拋光皮革高跟鞋，42,000元。圖／Prada提供
GUCCI Signoria Slingback Pump高跟鞋，共有粉紅、綠色、裸色與暗紅色多款，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Signoria Slingback Pump高跟鞋，共有粉紅、綠色、裸色與暗紅色多款，價格店洽。圖／GUCCI提供
Giuseppe Zanotti Audrinette黑色漆皮細帶高跟涼鞋，33,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti Audrinette黑色漆皮細帶高跟涼鞋，33,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Christian Louboutin Iriza裸色高跟鞋，29,800元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Iriza裸色高跟鞋，29,800元。圖／Christian Louboutin提供
Anya Talor Joy日前身穿Christian Louboutin 的Iriza裸色高跟鞋出席活動，大秀氣質長腿。圖／Christian Louboutin提供
Anya Talor Joy日前身穿Christian Louboutin 的Iriza裸色高跟鞋出席活動，大秀氣質長腿。圖／Christian Louboutin提供
Aquazzura 黑色Esencia穆勒高跟鞋鞋，價格店洽。圖／Aquazzura提供
Aquazzura 黑色Esencia穆勒高跟鞋鞋，價格店洽。圖／Aquazzura提供
Aquazzura 白色Bow Tie高跟鞋，價格店洽。圖／Aquazzura提供
Aquazzura 白色Bow Tie高跟鞋，價格店洽。圖／Aquazzura提供
Rene Caovilla 米色Veneziana穆勒高跟鞋，價格店洽。圖／翻攝自Rene Caovilla台灣官方IG
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義大利 高跟鞋 黑色

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