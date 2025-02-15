6連霸神級首席調酒師力作 艾柏迪第6代紅酒桶過桶報到

連續6年於「國際威士忌大賽（International Whisky Competition）」蟬聯「年度最佳首席調酒師（Master Blender of the Year）」的艾柏迪首席調酒大師Stephanie Macleod又有最新力作，這次她直接點名使用義大利新興產區托斯卡尼東部Valdarno di Sopra地區的原生葡萄品種「桑嬌維賽（Sangiovese）」葡萄酒桶過桶，推出「艾柏迪18年義大利桑嬌維賽葡萄酒桶過桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，已正式於台灣上市，建議售價3,680元，全台限量1,260瓶。

艾柏迪首席調酒大師Stephanie Macleod於2019年首次獲得「國際威士忌大賽」所評選的「年度最佳首席調酒師」殊榮；此後5年連年得獎，締造出威士忌史上空前連續6年獲獎的紀錄。正好也是在同一年，長年鑽研探索威士忌桶陳風味發展的Stephanie，正式推出艾柏迪第一款紅葡萄酒桶過桶作品，並接續帶著世界各地的威士忌飲用者探索了法國波爾多波美侯（Pomerol）、法國波爾多波雅克（Pauillac）、法國隆河羅第丘（Cote-Rotie）、義大利托斯卡尼（Tuscany），以及新興世界焦點產區美國加州納帕谷（Napa Vally）各個葡萄酒重要產區的風味，打造出專屬於艾柏迪的紅酒桶過桶系列。

不同於前五代的酒精度均為43%，這一次第六代的艾柏迪18年桑嬌維賽葡萄酒桶酒款，更升格為46%酒精度非冷凝過濾、無焦糖調色的精鍊版本。新酒款先放在不同的桶型中陳年後，再將酒液注入來自義大利托斯卡尼東部Valdarno di Sopra地區的桑嬌維賽葡萄酒桶中熟成超過12個月。

Valdarno di Sopra地區是義大利新興法定產區之一，以義大利原生品種桑嬌維賽（Sangiovese）深色葡萄品種聞名，所生產的葡萄酒通常具有輕微橡木味、鹹香以及泥土感。此次Stephanie還特地選用了2016年份的葡萄酒桶，當年托斯卡尼的氣候堪稱完美，是托斯卡尼葡萄酒的好年份之一，在這樣的桶型中過桶熟成超過12個月，為威士忌帶來了極為濃郁、複雜的水果調性，像是紅色李子、橙皮蜜餞，以及浸漬於蜂蜜的無花果風味。

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