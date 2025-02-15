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限量表帶你一秒上太空！沒指針、時間這樣看太神奇！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在一望無際的漆黑中，時間的存在是抽象、相對的哲學性思考，一如新款BR-03 Astro腕表所呈現的戲劇性與想像力。圖／Bell & Ross提供
在一望無際的漆黑中，時間的存在是抽象、相對的哲學性思考，一如新款BR-03 Astro腕表所呈現的戲劇性與想像力。圖／Bell & Ross提供

距離不僅能產生美感，更能讓人看見事物微妙精密或宏觀之美。Bell & Ross發表了全新BR-03 Astro腕表，以充滿戲劇性與想像張力的方式呈現時間，並成為一只手上收藏用的「大玩具」。

如果第一次拿起這只BR-03 Astro腕表可能會感受到迷惑：因為手表上看不到任何一只指針，也沒有數字、視窗能夠辨識時間資訊。Bell & Ross創意總監兼聯合創辦人Bruno Belamich解釋，表款的靈感來自國際太空站的穹頂艙，並形容表款像是觀測行星的窗口，「我想像在太空看到地球與月球和火星像連成一線，這只表款特色在於充滿想像力的顯示方式，並非時計技術新發展。」

原來示意圖中的月球陰影、遠方的火星、人造衛星，分別代表了時鐘、分鐘與秒鐘。在以藍色砂金石構成的夜空中，同時「月亮」上並以雷射雕刻出了凹凸不平的隕石坑。Bell & Ross過往從飛機儀表板中得到靈感，轉化為四四方方的表殼，將飛行的專業冒險精神轉譯為時間的語言；除了經典的BR 01、03系列，近年新發表的BR 05 都市系列與BR-X5前衛系列更結合實驗風格與專業製表，強化了品牌「從駕駛艙到手腕」的風格主張。

全新BR-03 Astro腕表則具有41毫米表殼，並以經微噴砂處理的陶瓷為材質。Cal.327自動上鍊機芯可顯示時、分、秒鐘，動力儲存則約54小時，全球限量999只，訂價16萬6,000元。

將火星、月球、衛星轉化為時間顯示方式的BR-03 Astro腕表，將手表化為別具趣味幽默的男孩的大玩具。圖／Bell & Ross提供
將火星、月球、衛星轉化為時間顯示方式的BR-03 Astro腕表，將手表化為別具趣味幽默的男孩的大玩具。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-03 Astro腕表，16萬6,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-03 Astro腕表，16萬6,000元。圖／Bell & Ross提供

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