林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場試營運熱賣 首間旗艦店開幕日期曝

嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年底包場在嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，傳承3代的林聰明沙鍋魚頭，今年插旗火鍋、泡麵市場，首間聰明鍋旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，試營運熱賣，粉絲敲碗何時開賣，業者定下周末22日開幕。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，在鍋粉們敲鍋期盼下，聰明鍋團隊22日開幕，聰明鍋以傳承70年靈魂沙鍋魚頭湯底，豬骨高湯熬製10小時鍋底，首次以個人火鍋形式與自助飲料吧的方式呈現，一改以往傳統小吃店的形式，聰明鍋餐廳內部紅色主題設計，以紅色作為聰明鍋的主色，以喜氣、熱情、活力的感受做為品牌形象。

為增加顧客用餐歡樂體驗，空間布置以木質色調設計，以台灣檜木與龍柏呈現藝術，營造舒適充滿喜氣的用餐環境。餐點肉品以台灣雲林農場直送為主，與知名品牌「農場晃晃」品牌合作，強調人道飼養綠色循環培育成長的Q彈台灣頂級安格斯牛、無腥不膩的吃亞麻籽長大的台灣豬、以及天然放養福氣土雞腿等嚴選肉品。

首度推出人氣霸氣兼具沙鍋龍蝦鍋、以龍虎斑魚骨高湯特熬的聰明酸菜魚等新品，搭配在地海鮮如東石蛤蜊、蚵仔、鱸魚等，展現永續採購供應鏈的全新品牌的食材運用，讓嘉南平原的美味成就「阿里山下第一鍋」。

林聰明沙鍋魚頭除插旗鍋物及泡麵市場，下月也將首度插旗台北，以「MitsuiShopping Park LaLaport南港」為台北首站，預計3月20日開幕，台北南港店首波亮點，承襲總店新鮮食材現做現點，由林聰明沙鍋魚頭團隊北上服務，吃得到有來自嘉義的原汁原味。