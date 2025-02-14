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最穩拆彈手合體美技製造機！CITIZEN上手風格沒有極限
世界經典十二強台灣隊奪冠的興奮仍在不少人心中激盪，日系品牌星辰（CITIZEN）近日發表新款光動能與Hakuto-R腕表，並邀請最穩拆彈手「陳陳大丈夫」陳冠宇與美技製造機「光速神威」陳晨威兩大球星出席站台，展現當CITIZEN上手，生活與風格沒有極限！
其中陳冠宇手上配戴了一款The CITIZEN的Cal.A060「光動能高精準萬年曆限定款」，型號為AQ4100-57M，寶藍色的面盤在六點鐘方向鑲嵌有一只威風凜凜的雄鷹，機芯具有一如陳冠宇的絕佳守備精準度：年誤差±5秒，加上直至2100年2月28日前都無需手動校正日期的萬年曆功能，訂價12萬8,000元。
擁有洗腦應援口號的陳晨威，又有「美技製造機」之稱，出席活動時手上表款則為一只HAKUTO-R系列「光動能全球電波時計」、型號為AT8287-62E，也是HAKUTO-R系列的第五代作品；42毫米的鈦金屬表款使用了鈦結晶表帶與鈦結晶樣式面盤以表現宇宙的浩瀚無垠。尤其光動能機芯在充滿電後、在省電模式下將可連續運作長達10個月之久。並可顯示26個城市時間、1/20秒與60分鐘的計時碼表、電量等級顯示、萬年曆，以及日期與星期顯示。
無所不在、展現高精準的決策與應對，也像是陳晨威的連發美技，讓表款伴隨配戴者，持續創造生命中的每一個精彩時刻。
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