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霸氣腕表再+1！PANERAI三日鍊Luminor腕表 專賣店限定
一天24小時、3天72小時，72小時說長不長，但在傳說中、神用七天造世界，第三天就創造了陸地與植物。沛納海發表了新款Luminor系列三日動力儲存腕表（PAM01628），47毫米的大尺寸加上懷舊設計細節，將為品牌專賣店限定款。
尋常的男性手腕尺寸又以38至41毫米為主流，然過往沛納海曾為義大利水下突擊隊設計表款，因此47毫米的大尺碼更合適配戴在潛水衣外。表款具備啞面的「銅鏽效果」（patina finish），相似於義大利訂製鞋履中Patina的養色視覺，復古的小牛皮表帶則散發品牌源自佛羅倫斯的懷舊古典，令人不禁想要出發遠遊；表款的動力來自於手上鍊的P.3000機械機芯，雙發條盒將帶來72小時的動力儲存，也就是如果當週五上班前為表款手上鍊至滿鏈狀態，即便週末休息兩日，只要在周一上班前重新上鍊、便能如常運作。
沛納海經典的護橋式表冠並搭配灰色粒紋的黑色漸變三明治面盤，同時數字與小時時標也施以米白色的Super-LumiNova™夜光塗料。也粗獷也簡約，也懷舊也當代，訂價32萬3,000元，並於2025年2月起、在全台沛納海專賣店正式上市。
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