台中新光三越改裝氣爆2樓管罹難 業界澄清：樓管非監工

台中新光三越2月13日改裝樓層發生重大工安意外，不幸造成兩名在工作崗位上的樓管罹難，外界質疑並砲火四射怎會讓樓管去當監工？其實，一般人可能不太了解百貨樓管的工作，百貨樓管就是樓面的管理員，作為百貨與專櫃廠商之間的中介溝通橋樑。

除了新光三越指出，「2位樓管正在執行平日巡視，並非監督施工」，百貨同業聽到外界以監工角色形容樓管工作，均指出「這不是監工，是樓管例行巡視工作」，同時強調「樓管不等於是危險的工作，只是碰巧遇上不幸的意外事件」。

新光三越台中中港店改裝樓層發生疑似氣爆事件，也讓全台百貨業感同身受，氣氛一片低迷。加上兩位罹難樓管，在同事與合作廠商眼中，都是非常認真負責、親切友善的人，他們的離去也讓不少百貨樓管發聲描述自己的工作，「你負責那個樓面，就是要待在那邊顧前顧後」。由於事發時間為11點33分左右，正好是百貨11點開店後不久的時間，百貨同業說「一開店樓管就要巡視樓面，所以他們當時才會在那」。

百貨同業指出，百貨改裝一定是不同單位合作，改裝從內裝、發包、到機電人員都有不同專業領域者負責，監工更是有專業同仁負責，而樓管是品牌與百貨對話溝通的窗口。也有百貨樓管在社群描述自己的工作「我們沒有工務專業，就是溝通的窗口。遇到工務專業問題，我們就是負責一通電話找工務課的同仁來協助，這就是所謂的『監工』」。

百貨樓管是什麼樣的角色呢？樓管隸屬於百貨營業單位，百貨再視餐飲、美妝、服飾、家電等業種分配樓管職務，樓管既然是樓面的管理員，可以說是大小事都要了解、管理，從了解百貨相關活動、協助專櫃各種疑難雜症、關注管理樓層專櫃商品、業績與人員，以及民眾客訴等都要處理協助，可以說是百貨與品牌專櫃合作運作順暢不可或缺的角色。

由於百貨樓管要管理的項目五花八門，為了要跟廠商、施工單位溝通，甚至改裝施工圖、電路圖都要學會看。相較其他樓面，尤其餐飲樓面更牽涉到水電瓦斯等複雜改裝項目，身為餐飲樓管具備的相關知識要懂的更多，因此，有的百貨也會針對餐飲樓管給予薪水加乘等條件。

百貨業指出，樓管的工作要與各部門對接，人格特質擅長溝通協調，擁有知道自己工作在做什麼的使命感，可以從日常工作中獲得成就感。也因為做的事情較雜，但相對學到的事情也更多，若對百貨業工作有熱誠，在百貨的晉升管道可說是相當順暢。

另外，新光三越在廠商眼中，向來是對工程、改裝有高規格要求，甚至是到龜毛程度。對此意外，不少百貨、廠商也都相當不解，只能靜待調查公布原因。百貨同業也向民眾喊話，百貨工安SOP是所有營業場所中，要求規範的最高等級，希望民眾不要因此事件而感到恐慌。