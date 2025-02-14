迎接2/22貓之日！7-ELEVEN門市「指定寵物商品」限時任選第2件6折　「貓咪糖片土司」征服貓奴

搶攻毛孩經濟，7-ELEVEN打造全台最密集的寵物商品消費場域，不僅滿足犬貓商品採購需求，今年更首度針對「222貓之日」結合全店精品、寵物生活專區以及特色食飲打造多元豐富的愛貓系列主題，打動貓奴們的心。

7-ELEVEN深耕寵物市場多年，自2000年起便已開始販售寵物相關商品，結合全台門市、線上網購平台「i預購」、社群團購平台「i划算」等多元管道販售上百款寵物商品與服務，逾7,000家門市皆設有寵物商品貨架，並自2021年起正式架設「OPEN!PETS寵物生活專區」，全台已有超過3,000間門市導入，超過20大品牌、平均販售110款至250款犬貓寵物商品，導入專區單店業績是未導入的1.5倍以上，滿足多元飼主採買需求。

根據7-ELEVEN 近年內部觀察，實體門市寵物商品每年持續雙位數成長，不僅網羅熱銷人氣品牌，導入小規格貓狗必備罐頭、乾糧、肉泥與零食等，尤其近年貓口飼養數大幅增加，帶動貓食市場成長逾3成，其中以貓罐頭、貓零食銷售賣力最佳，自2024年起7-ELEVEN強化寵貓用品與食品的商品結構，目前已販售用品、食品、玩具等類別商品。

7-ELEVEN表示，針對每年2月22日「貓之日」，即日起至3月4日於全台門市推出逾百項指定寵物商品任選享第2件6折優惠；2月21日至2月23日更推出喵喵最愛人氣品牌限時加碼優惠，包含CIAO啾嚕肉泥+10元多1件，人氣品牌貓倍麗餐盒買2送1、汪喵星球凍乾零食買2送1、SHEBA指定罐頭系列第2件20元等；同時也領先超商通路獨家推出迪士尼限量預購用品，犬貓皆可使用。「i預購」平台即日起至2月28日也集結寵物營養補給、保健品及用品等同步推出「萌寵品牌聯慶活動」最低5折起。

7-ELEVEN今年首次在貓之日全新開發2款烘焙甜點新品，以貓臉造型獨家開發「貓咪糖片土司」包裝上有隻可愛胖橘貓，且不僅造型可愛，烘烤過後酥脆的土司均勻塗抹奶油後灑上糖粒酥酥脆脆的口感更是美味可口，售價39元。另一款「貓尾巴造型焦糖生乳捲」用經典橘貓紋路製成經典生乳捲，鬆軟蛋糕體拌入焦糖風味鮮奶油內餡，售價49元。

此外，自2月19日下午3點起7-ELEVEN全店精品推出「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」活動，經典動畫角色湯姆貓、傑利鼠、小不點泰菲以可愛迷人的變形裝扮，變身成文具用品、搥背棒、擦手巾、行動電源、巨無霸人形存錢筒、T-Shirt等超過50款限量周邊，其中今年適逢湯姆貓與傑利鼠85週年生日，以開心慶生享用美味蛋糕的全新視覺設計，限定開發一系列絨毛玩偶收納購物袋、安全帽、手機殼等生活實用配件，還有逗趣幽默的5吋絨毛娃娃音效槌子，一秒變可愛呆萌的45cm絨毛變裝娃娃、傑利鼠絨毛公仔手機背夾、經典動畫場景盲盒公仔等具蒐藏價值的可愛小物。