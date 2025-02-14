情人節送鈔票摺疊的「 有錢花」 業者接獲120萬花束訂單要動用護鈔車

今天是西洋情人節，許多人選在今天表達情意，除傳統花卉、飾品、甜品外，近年嘉義市興起創意花束「有錢花」，將白花花的鈔票折疊出花朵，整束的有錢花在情人節顯得創意十足，常令人會心一笑。業者曾接獲面額120萬元訂單，還以護鈔車運到高雄後組裝。

「風箏旅人」花店闆娘邱冠菁說，10多年前遊學韓國學習折紙花藝，返國後覺得情人節、生日、婚宴、逢年過節常送的玫瑰花太過普通，心想「錢沒有人不喜歡」，於是將折藝運用在各國紙鈔上做出不一樣的花束「有錢花」，7年前首推後大受歡迎。

老闆黃俊榮說，剛開始推出時，大家都是保持著好奇心態，期間遇到疫情，反而讓消費者選擇這樣的表達方式，經由網路獲得不錯的銷售成績。

邱冠菁說，有錢花是自己的創意發想，但是隨著銷售長紅，也引來不少花店競相模仿，為了因應市場變化，又研究出10多種不同的創意紙鈔折法，所以不怕比較、模仿。目前銷量還是全國第一。隨著訂單逐年成長，以往只有5名員工，今年已增至20名。

邱冠菁表示，有錢花因應客群可以有不同選擇，平常有1、2百塊、也有上萬元的，基本以客製化為主，曾經接獲最高額的現金訂單為120萬元，還用貨車充當「護鈔車」運到高雄，高雄客人作為結婚周年慶，製作好後搭車到會場再組合。

店家發現，現代人愈來愈敢表達自己的情感，以往買花束以男性為主，或許是新時代女性、平權，訂花束的女性有增加趨勢。