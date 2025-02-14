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情人節送鈔票摺疊的「 有錢花」 業者接獲120萬花束訂單要動用護鈔車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃俊榮、邱冠菁「風箏旅人」花店7年前推出創意「有錢花」，以改傳統花奔形式，至今業績長虹。記者李宗祐／攝影
黃俊榮、邱冠菁「風箏旅人」花店7年前推出創意「有錢花」，以改傳統花奔形式，至今業績長虹。記者李宗祐／攝影

今天是西洋情人節，許多人選在今天表達情意，除傳統花卉、飾品、甜品外，近年嘉義市興起創意花束「有錢花」，將白花花的鈔票折疊出花朵，整束的有錢花在情人節顯得創意十足，常令人會心一笑。業者曾接獲面額120萬元訂單，還以護鈔車運到高雄後組裝。

「風箏旅人」花店闆娘邱冠菁說，10多年前遊學韓國學習折紙花藝，返國後覺得情人節、生日、婚宴、逢年過節常送的玫瑰花太過普通，心想「錢沒有人不喜歡」，於是將折藝運用在各國紙鈔上做出不一樣的花束「有錢花」，7年前首推後大受歡迎。

老闆黃俊榮說，剛開始推出時，大家都是保持著好奇心態，期間遇到疫情，反而讓消費者選擇這樣的表達方式，經由網路獲得不錯的銷售成績。

邱冠菁說，有錢花是自己的創意發想，但是隨著銷售長紅，也引來不少花店競相模仿，為了因應市場變化，又研究出10多種不同的創意紙鈔折法，所以不怕比較、模仿。目前銷量還是全國第一。隨著訂單逐年成長，以往只有5名員工，今年已增至20名。

邱冠菁表示，有錢花因應客群可以有不同選擇，平常有1、2百塊、也有上萬元的，基本以客製化為主，曾經接獲最高額的現金訂單為120萬元，還用貨車充當「護鈔車」運到高雄，高雄客人作為結婚周年慶，製作好後搭車到會場再組合。

店家發現，現代人愈來愈敢表達自己的情感，以往買花束以男性為主，或許是新時代女性、平權，訂花束的女性有增加趨勢。

老闆黃俊榮手中的這束客製5色鈔票面額5萬2千元（520喻意「我愛你」），製作費依創意、難易度而不同，這束有錢花包括5萬2千元紙鈔約6萬多元、闆娘邱冠菁手中這束2萬1600元，金額數字有客人特別的意義，據悉是結婚周年紀念日。

嘉義市文化路風箏旅人花店創意花束「有錢花」於情人節異軍突起。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路風箏旅人花店創意花束「有錢花」於情人節異軍突起。記者李宗祐／攝影
闆娘邱冠菁將折紙花藝術運用於紙鈔堆疊出各式花束「有錢花」，7年前首推後大受歡迎。記者李宗祐／攝影
闆娘邱冠菁將折紙花藝術運用於紙鈔堆疊出各式花束「有錢花」，7年前首推後大受歡迎。記者李宗祐／攝影
「有錢花」裡面是折疊的紙鈔。記者李宗祐／攝影
「有錢花」裡面是折疊的紙鈔。記者李宗祐／攝影
闆娘邱冠菁展示「有錢花」。圖／業者提供
闆娘邱冠菁展示「有錢花」。圖／業者提供
老闆黃俊榮展示平面版的「有錢花」。記者李宗祐／攝影
老闆黃俊榮展示平面版的「有錢花」。記者李宗祐／攝影
闆娘邱冠菁將折紙花藝術運用於紙鈔堆疊出創意花束「有錢花」。記者李宗祐／攝影
闆娘邱冠菁將折紙花藝術運用於紙鈔堆疊出創意花束「有錢花」。記者李宗祐／攝影
裡面有折疊百元紙鈔的「有錢花」。圖／業者提供
裡面有折疊百元紙鈔的「有錢花」。圖／業者提供
美金紙鈔疊成「船船有錢花」。圖／業者提供
美金紙鈔疊成「船船有錢花」。圖／業者提供

情人節 結婚

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