戰馬騎士具現化！Burberry 夏季形象廣告巧曬英式幽默

同樣一場雨，有人對皮膚的濡濕感到不快，也有人因雨聲點滴落下的清脆感受到愉悅。Burberry發表了2025夏季形象廣告「愛在倫敦」（It’s Always Burberry Weather），邀請多位東西方明星入鏡，將倫敦獨有的浪漫、雨季轉化，成為一篇篇對英倫日常的幽默解讀。

包含奧斯卡影后凱特溫斯蕾（Kate Winslet）、名模劉雯、「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、大衛甘迪（David Gandy），以及Burberry品牌大使韓星孫錫久、中國男星陳坤皆悉數入境，尤其Burberry經典的「戰馬騎士」也具象化一名身披中古世紀銀色盔甲的武士，與劉雯、娜歐蜜坎貝兒同框「共乘」，成為系列形象廣告中的趣味畫面，巧曬英式幽默。

Burberry創意總監Daniel Lee表示，「本季形象視覺呈現Burberry栩栩如生的愛情故事，描敘著幽默、樂觀，當然還有英國變幻莫測的天氣」；Burberry執行長Josh Schulman則補充Burberry的2025夏季形象視覺，是以喜悅氛圍向品牌初心致敬，進而推出能保護人們免受天候影響的服飾。

倫敦的強風、雲霧與潮濕天氣是英倫日常，而Burberry的創辦人Thomas Burberry在1879年便發明了具防潑水、輕盈透氣等特點的Gabardine斜紋布料，成為今日Burberry服裝的特色之一。像是Heritage系列風衣與輕便大衣由英國Keighley工坊製作，另外Castleford風衣則採用更輕盈的Gabardine織法與半襯設計，減輕重量外也更合適夏日穿戴。