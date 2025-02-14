今晚吃情人節大餐嗎？5000元起跳、恐花掉12%月薪

你今天過情人節嗎？yes123求職網14日發布調查顯示，有77.9%上班族表示，「確定有慶祝情人節的計畫」，而有計畫慶祝西洋情人節，在可複選狀況下，主要活動依序為：「吃浪漫大餐」（68.8%）、「送禮物、送花」（54.6%）、「寫情書或卡片、唱情歌」（35.3%），以及「去摩鐵（MOTEL）慶祝」（30.9%）、「看夜景、夜遊兜風」（25.2%）。

其餘的慶祝方式，還有「逛夜市、吃小吃」（22.1%）、「看電影」（18.1%）、「逛街購物」（16.4%），以及「安排旅遊」（13.3%）、「準備求婚」（10.6%）。

至於在平均預算方面，則落在6,360元，其中預計花費在「一萬塊（含）以上」的，合計也占了18.9%。

根據yes123求職網調查發現，若以男性上班族來說，今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前五名為：「智慧型手機」（36.1%）、「另一半親製的禮物」（34.1%）、「運動用品」（32.2%），以及「手錶」（29.9%）、「情書」（26.3%）。

在女性上班族部分，今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前五名是：「另一半親製的禮物」（36.3%）、「現金或紅包」（34.4%）、「情書」（32.2%），以及「旅遊」（27%）、「百貨禮券」（24.2%）。

相反的，男性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名是：「花束」（31.7%）、「鑽戒」（29.8%）、「現金或紅包」（27.8%），以及「玩偶娃娃」（26.2%）、「巧克力」（23.9%）。

同樣屬於女性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名為：「玩偶娃娃」（30.4%）、「巧克力」（28.5%）、「花束」（26.2%），以及「名牌包」（23.7%）、「化妝品或保養品」（21.8%）。

有趣的是，假如有人要招待自己，請客吃一頓情人節大餐，上班族認為，平均要吃5,660元的餐，才算得上「大餐」等級；若以「官方經常性薪資」46,401元估算，光一餐就要花掉一成二（12.2%）左右的月薪。

「真心誠意至上，禮物價值其次！」yes123求職網發言人楊宗斌建議，如果是「以結婚為前提」交往的上班族，其實省下一些慶祝西洋情人節的開銷，將錢存下來，兩人一塊替未來的結婚基金努力。

至於「已婚族」奮鬥的目標，或許還有購屋基金、子女養育基金。因此歡度情人節，計畫去吃大餐，以及送禮給另一半，不管是考量驚喜度或實用性，在兼顧所得狀況下，其實「量力而為」即可。

「上述西洋情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」，是由yes123求職網於2025年1月24日到2月7日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍（免役）的求職會員，年齡在20歲（含）以上、且未滿40歲，有效問卷共1,240份，信心水準為95%，誤差值為正負2.78%；其中男性占615份，女性占625份。