快訊

澳門小妹妹加油！新光三越氣爆2歲女童搶命中「這3天是關鍵」

日醫院病患遭同房者用牙刷柄狠刺喪命 院長騙家屬：是肺炎死亡

台股開盤下跌201點 台積電開低25元

今晚吃情人節大餐嗎？5000元起跳、恐花掉12%月薪

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
慶祝情人節也是一筆開銷。示意圖／ingimage
慶祝情人節也是一筆開銷。示意圖／ingimage

你今天過情人節嗎？yes123求職網14日發布調查顯示，有77.9%上班族表示，「確定有慶祝情人節的計畫」，而有計畫慶祝西洋情人節，在可複選狀況下，主要活動依序為：「吃浪漫大餐」（68.8%）、「送禮物、送花」（54.6%）、「寫情書或卡片、唱情歌」（35.3%），以及「去摩鐵（MOTEL）慶祝」（30.9%）、「看夜景、夜遊兜風」（25.2%）。

其餘的慶祝方式，還有「逛夜市、吃小吃」（22.1%）、「看電影」（18.1%）、「逛街購物」（16.4%），以及「安排旅遊」（13.3%）、「準備求婚」（10.6%）。

至於在平均預算方面，則落在6,360元，其中預計花費在「一萬塊（含）以上」的，合計也占了18.9%。

根據yes123求職網調查發現，若以男性上班族來說，今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前五名為：「智慧型手機」（36.1%）、「另一半親製的禮物」（34.1%）、「運動用品」（32.2%），以及「手錶」（29.9%）、「情書」（26.3%）。

在女性上班族部分，今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前五名是：「另一半親製的禮物」（36.3%）、「現金或紅包」（34.4%）、「情書」（32.2%），以及「旅遊」（27%）、「百貨禮券」（24.2%）。

相反的，男性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名是：「花束」（31.7%）、「鑽戒」（29.8%）、「現金或紅包」（27.8%），以及「玩偶娃娃」（26.2%）、「巧克力」（23.9%）。

同樣屬於女性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名為：「玩偶娃娃」（30.4%）、「巧克力」（28.5%）、「花束」（26.2%），以及「名牌包」（23.7%）、「化妝品或保養品」（21.8%）。

有趣的是，假如有人要招待自己，請客吃一頓情人節大餐，上班族認為，平均要吃5,660元的餐，才算得上「大餐」等級；若以「官方經常性薪資」46,401元估算，光一餐就要花掉一成二（12.2%）左右的月薪。

「真心誠意至上，禮物價值其次！」yes123求職網發言人楊宗斌建議，如果是「以結婚為前提」交往的上班族，其實省下一些慶祝西洋情人節的開銷，將錢存下來，兩人一塊替未來的結婚基金努力。

至於「已婚族」奮鬥的目標，或許還有購屋基金、子女養育基金。因此歡度情人節，計畫去吃大餐，以及送禮給另一半，不管是考量驚喜度或實用性，在兼顧所得狀況下，其實「量力而為」即可。

「上述西洋情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」，是由yes123求職網於2025年1月24日到2月7日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍（免役）的求職會員，年齡在20歲（含）以上、且未滿40歲，有效問卷共1,240份，信心水準為95%，誤差值為正負2.78%；其中男性占615份，女性占625份。

上班族 情人節

延伸閱讀

李燕情人節喜訊曝光！ 尪受驚：共同承擔

中華郵政今年公開徵選1,113人 起薪最高55,625元

人夫歌手好閃！潘宇謙情人節老婆 甜蜜提早過情人節

中華郵政釋1113名職缺 起薪最高上看55K

相關新聞

今晚吃情人節大餐嗎？5000元起跳、恐花掉12%月薪

你今天過情人節嗎？yes123求職網14日發布調查顯示，有77.9%上班族表示，「確定有慶祝情人節的計畫」，而有計畫慶祝...

有行旅／船遊多瑙河 探訪巴爾幹

巴爾幹半島是旅行家的終極歐洲清單，玩遍歐洲，少了「巴爾幹半島」，就永遠無法拼湊出完整的歐洲全貌。有行旅「船遊多瑙河 尋祕...

萬波「草莓牛奶」、發發「芋泥牛奶、水果優格」開賣

隨著西洋情人節到來，「萬波島嶼紅茶」選用大湖產地直送的草莓，以急速冷凍技術，鎖住草莓的果香及酸甜，自2月14日起推出二款...

De Beers亮相最新頂級珠寶 珍罕彩鑽刻畫樹木之壯麗

De Beers Jewellers於2025年初揭曉Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章，為即將於年...

丸亀製麵「天丼炸物88折」 潮味決「3款新套餐」登場

除了招牌烏龍麵之外，「丸亀製麵」店內還提供「自助式天丼」，讓民眾依照個人喜好搭配各式炸物，打造個人專屬的天丼組合。即日起...

六福村推情人節限定優惠 情侶親吻3秒雙人享1314元入園

明天就是西洋情人節，六福村主題樂園推出情人特別企劃活動「愛就在一起」即日起至3月2日止，不限性別只要情侶只要在現場接吻3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。