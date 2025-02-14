萬波「草莓牛奶」、發發「芋泥牛奶、水果優格」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「發發」本季以招牌優格為基底，搭配四季水果元素，打造「青青芭樂優格」、「紅柚啵啵優格」等多款飲品。圖／發發提供
「發發」本季以招牌優格為基底，搭配四季水果元素，打造「青青芭樂優格」、「紅柚啵啵優格」等多款飲品。圖／發發提供

隨著西洋情人節到來，「萬波島嶼紅茶」選用大湖產地直送的草莓，以急速冷凍技術，鎖住草莓的果香及酸甜，自2月14日起推出二款草莓系列飲品。「搖搖草莓」將草莓搭配檸檬汁、綠茶，層次豐富且清爽不甜膩，中杯60元、大杯70元；「草莓牛奶」結合草莓酸甜香氣以及牛奶，帶來大大的滿足感，中杯66元、大杯77元。

為了歡慶情人節，2月14日至2月16日期間，追蹤官方社群並出示官方LINE會員，「搖搖草莓」中杯2杯100元，僅限來店購買，每間店限量50組。2月14日至2月27日期間，只要於你訂平台購買任一草莓飲品，即贈10元折價券。

療癒系優格手搖飲「發發」本季以招牌優格為基底，搭配四季水果元素，自2月17日起推出「青青芭樂優格」、「紅柚啵啵優格」、「葡萄啵啵優格」、「蘋果百香優格」還有「荔枝海鹽啵啵優格」，帶來酸甜交織的清新風味，每杯80～85元不等。此外，發發也以金萱茶為核心，推出茶韻清爽帶有清新茶香的「柔香青金萱」與「芽香綠金萱」，還有茶韻厚實、香氣悠長的「濃韻焙金萱」與「厚韻紅金萱」，每杯35～45元。

發發本次並選用大甲芋頭熬煮成綿密芋泥，搭配發發招牌優格或乳香世家鮮乳，推出「芋來芋發優格」與「富芋黑糖牛奶」，自3月3日起限定販售，每杯各為90、80元。同時還與大甲鎮瀾宮聯名，推出「奇異鳥發發招財包」，加上大甲媽加持，每個288元。

慶祝新品登場，2月17日至2月23日，來店或使用你訂線上點餐，可享飲品買5送1。2月17日起，加入發發官方LINE好友，可領取專屬優惠券，購買「發發金萱茶」享買1送1優惠。

萬波推出新品「搖搖草莓」和「草莓牛奶」。圖／萬波島嶼紅茶提供
萬波推出新品「搖搖草莓」和「草莓牛奶」。圖／萬波島嶼紅茶提供
發發推出「柔香青金萱」與「芽香綠金萱」，還有「濃韻焙金萱」與「厚韻紅金萱」。圖／發發提供
發發推出「柔香青金萱」與「芽香綠金萱」，還有「濃韻焙金萱」與「厚韻紅金萱」。圖／發發提供
發發推出「芋來芋發優格」與「富芋黑糖牛奶」。圖／發發提供
發發推出「芋來芋發優格」與「富芋黑糖牛奶」。圖／發發提供
發發與大甲鎮瀾宮聯名，推出「奇異鳥發發招財包」。圖／發發提供
發發與大甲鎮瀾宮聯名，推出「奇異鳥發發招財包」。圖／發發提供

情人節 牛奶 草莓

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