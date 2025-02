De Beers亮相最新頂級珠寶 珍罕彩鑽刻畫樹木之壯麗

De Beers Jewellers於2025年初揭曉Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章,為即將於年中亮相的全系列作品暖身。延續品牌以大自然為靈感泉源的創作形式,該系列的設計採用品牌最負盛名的鑽石,以充滿藝術感手法,致敬雄偉樹木的壯麗之美。

樹木是屹立不搖的力量象徵。De Beers Jewellers全新Essence of Nature高級珠寶系列以未經雕琢的天然綠色、黃色和白色鑽石原石結合璀璨的拋光美鑽,從深埋在地底下交織盤繞的樹根,到優雅地探向天際的壯闊樹冠,刻畫數目的威嚴雄偉與神祕感。