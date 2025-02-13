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De Beers亮相最新頂級珠寶 珍罕彩鑽刻畫樹木之壯麗

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Embrace鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Embrace鑽石戒指。圖／De Beers提供

De Beers Jewellers於2025年初揭曉Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章，為即將於年中亮相的全系列作品暖身。延續品牌以大自然為靈感泉源的創作形式，該系列的設計採用品牌最負盛名的鑽石，以充滿藝術感手法，致敬雄偉樹木的壯麗之美。

樹木是屹立不搖的力量象徵。De Beers Jewellers全新Essence of Nature高級珠寶系列以未經雕琢的天然綠色、黃色和白色鑽石原石結合璀璨的拋光美鑽，從深埋在地底下交織盤繞的樹根，到優雅地探向天際的壯闊樹冠，刻畫數目的威嚴雄偉與神祕感。

第一篇章呈現共三個套組：Embrace套組以抽象手法，致敬在深藏於地底下盤繞交錯的樹根，採用罕見的綠色鑽石作為主角，以白鑽與質地光滑的黑玉襯托，是品牌首度於作品中運用樹木化石。涵蓋多款可轉換設計的Interlace則採用黃鑽原石和拋光美鑽，以具象方式探索樹根的形象；其中鑽石雞尾酒戒指主鑽為來自Natural Works of Art系列、極為罕見的8.75克拉濃彩黃鑽。最後，Foundation套組致敬樹木的力量與威嚴，集大成之作為雙排鑽石構築而成的項鍊，流暢線條讓人聚焦中央一顆極為珍稀的深彩帶灰色與黃色的綠鑽，彷彿蓊鬱的樹冠。

De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Interlace鑽石耳掛。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Interlace鑽石耳掛。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Embrace鑽石耳環。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Embrace鑽石耳環。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Foundation鑽石項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Foundation鑽石項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Foundation嵌套式鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Foundation嵌套式鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Interlace Trio鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Interlace Trio鑽石戒指。圖／De Beers提供

品牌 鑽石

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