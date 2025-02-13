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丸亀製麵「天丼炸物88折」 潮味決「3款新套餐」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「潮味決」設計「211餐盤套餐」、「只想當仙女套餐」、「健人最愛高蛋白」等新組合套餐。圖／潮味決提供
「潮味決」設計「211餐盤套餐」、「只想當仙女套餐」、「健人最愛高蛋白」等新組合套餐。圖／潮味決提供

除了招牌烏龍麵之外，「丸亀製麵」店內還提供「自助式天丼」，讓民眾依照個人喜好搭配各式炸物，打造個人專屬的天丼組合。即日起至3月7日，「丸亀製麵」推出「天丼炸物88折」活動，每碗最多可享5樣炸物88折（超過以原價計算）。除此之外，丸亀製麵也舉行創意短影音比賽，有機會獲得價值萬元的消費抵用金。

連鎖滷味「潮味決」湯滷專門店，自2月19日起，新推出「越式最青檸」，以高湯為基底，再加入新鮮青檸，以及越式靈魂經典調味「魚露」，帶來平衡的酸度、鮮度與辛辣，清爽又具豐富層次，包括有湯底版、乾拌版可以選擇。針對重視飲食均衡的民眾，潮味決也推出全新「飲控專區」，包括有「就是211餐盤套餐」、「健人最愛高蛋白套餐」以及「只想當仙女套餐」。

其中「就是211餐盤套餐」採用哈佛健康餐盤的概念，採1/2蔬果、1/4優質蛋白與1/4全穀類碳水的比例設計，吃得到高麗菜、青花菜、蓮藕片、肉片、黑豆干、栗子地瓜與馬鈴薯，滿足攝取蔬菜、高蛋白質食物以及澱粉的需求，每套140元起。「健人最愛高蛋白套餐」則搭配有35～40公克的優質蛋白，包括肉片、玉米筍、金針菇等食材，每套145元起。至於「只想當仙女套餐」，餐點以高纖低熱量為核心，搭配蒟蒻小卷、青花菜、秀珍菇、高麗菜、白蘿蔔等蔬菜，每套135元起。

「丸亀製麵」推出「天丼炸物88折」活動。圖／丸亀製麵提供
「丸亀製麵」推出「天丼炸物88折」活動。圖／丸亀製麵提供
潮味決自2月19日起，新推出「越式最青檸」口味。圖／潮味決提供
潮味決自2月19日起，新推出「越式最青檸」口味。圖／潮味決提供

套餐 烏龍麵 高麗菜

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