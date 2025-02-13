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六福村推情人節限定優惠 情侶親吻3秒雙人享1314元入園

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
明天就是西洋情人節，六福村主題樂園推出情人特別企劃活動「愛就在一起」即日起至3月2日止，不限性別只要情侶只要在現場接吻3秒，就能以1314元優惠購買雙人票。圖／六福村提供
明天就是西洋情人節，六福村主題樂園推出情人特別企劃活動「愛就在一起」即日起至3月2日止，不限性別只要情侶只要在現場接吻3秒，就能以1314元優惠購買雙人票。圖／六福村提供

明天就是西洋情人節六福村主題樂園推出情人特別企劃活動「愛就在一起」即日起至3月2日止，不限性別只要情侶只要在現場接吻3秒，就能以1314元優惠購買雙人票，現省1486元。

六福村表示，明天是情人節，也是大學生寒假最後一周，六福村推出「愛就在一起」特別企劃，不管是曖昧中、熱戀中還是老夫老妻，不限性別（親子不適用），都能參加活動享優惠；大學生持學生證入園，也可享優惠價699元。

適逢「金色嘉年華」慶典活動檔期，六福村邀請遊客走入特別打造的金色世界，城堡前聳立著全台最大夢幻炫金泡泡球池，是最適合情侶放閃拍照的夢幻場景，搭配金碧輝煌的阿拉伯皇宮建築，白天陽光灑落金色城堡倒映在水池，絢麗的巨大泡泡球閃閃漂浮在金色水池，絕美拍照場景千萬別錯過。

六福村表示，還有必看的遊行舞蹈表演，全身穿著華麗的阿拉伯服裝的商隊，穿梭在無際的金色沙漠中，上演一場奇幻遊行表演，讓人目不暇給，絢燦華麗表演不間斷。

想要擁有最浪漫用餐體驗，美國大西部牛排館正推出全新開放式舞台劇「荒野酒館」，集結外國頂尖舞者演出，曼妙的舞姿搭配華麗的服飾，將帶來全新視覺盛宴，品嘗美食佳餚的同時還能大飽眼福，遊園暢玩同時還可以浪漫用餐體驗。

適逢「金色嘉年華」慶典活動檔期，六福村邀請遊客走入特別打造的金色世界，城堡前聳立著全台最大夢幻炫金泡泡球池，是最適合情侶放閃拍照的夢幻場景。圖／六福村提供
適逢「金色嘉年華」慶典活動檔期，六福村邀請遊客走入特別打造的金色世界，城堡前聳立著全台最大夢幻炫金泡泡球池，是最適合情侶放閃拍照的夢幻場景。圖／六福村提供
美國大西部牛排館正推出全新開放式舞台劇「荒野酒館」，集結外國頂尖舞者演出，曼妙的舞姿搭配華麗的服飾，將帶來全新視覺盛宴。圖／六福村提供
美國大西部牛排館正推出全新開放式舞台劇「荒野酒館」，集結外國頂尖舞者演出，曼妙的舞姿搭配華麗的服飾，將帶來全新視覺盛宴。圖／六福村提供

六福村 情人節 情侶

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