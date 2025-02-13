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如鑽石般閃耀愉悅 PIAGET重喚1970社交享樂生活風格

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET全球形象大使Ella Richards日前與PIAGET合作，於倫敦舉辦了一場盛大的社交沙龍。圖／PIAGET提供
PIAGET全球形象大使Ella Richards日前與PIAGET合作，於倫敦舉辦了一場盛大的社交沙龍。圖／PIAGET提供

人與人之間不總是一對一的交流，因為社群的連結，更能讓情感熟成、多方交流。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）日前由全球形象大使Ella Richards作東，於倫敦社交沙龍Session Arts Club舉辦了一場奢華晚宴，透過席間的愉快交流，再度喚醒了1970年代PIAGET Society的分享、熱情與生活風格。

對一般閱聽群眾而言，Ella Richards或許並非一個耳熟的名字，但她其實出身搖滾名門：是英國傳奇搖滾樂團、「滾石」樂團吉他手Keith Richards的孫女，亦是PIAGET的全球形象大使。這場晚宴的舉辦其來有自，正因為伯爵（PIAGET）曾在1970年代引領了一波分享、交流的享樂生活社交文化，也讓這場晚宴成為了一個品牌文化的無形延伸。

席間Ella Richards並以一襲黑色小禮服搭配多款伯爵珠寶，最顯眼的當數Solstice頂級珠寶18K白金鑽石項鍊，共鑲嵌重約2.2克拉的單顆梨形切割鑽石、345顆圓形切割鑽石與14顆方形切割鑽石，呈現如日正當中光線四射的明亮開闊；Ella Richards耳畔的Exalting Dance頂級珠寶18K白金鑽石耳環則如浪花般的輪廓，掀起一波以鑽石火光燃起的熱浪。

最搶眼則是一款Treasures頂級珠寶18K白金鑽戒，其主石為枕型切割、重約3.02克拉的鑽石，並於戒台側邊鑲嵌數顆馬眼形切割鑽石，鑽石的光芒彼此不斷疊加交織，也象徵新世代的嶄露頭角，因為交流和分享，遂讓情誼與愉悅感受與日倍增。

PIAGET Exalting Dance頂級珠寶系列18K白金鑽石耳環，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Exalting Dance頂級珠寶系列18K白金鑽石耳環，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Solstice頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Solstice頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／PIAGET提供
Ella Richards不僅為PIAGET全球形象大使，亦是英倫藝文名人之後。圖／PIAGET提供
Ella Richards不僅為PIAGET全球形象大使，亦是英倫藝文名人之後。圖／PIAGET提供
PIAGET Treasures頂級珠寶系列18K白金鑽石戒指，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Treasures頂級珠寶系列18K白金鑽石戒指，價格店洽。圖／PIAGET提供

樂團 珠寶 鑽石

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