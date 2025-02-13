如鑽石般閃耀愉悅 PIAGET重喚1970社交享樂生活風格

人與人之間不總是一對一的交流，因為社群的連結，更能讓情感熟成、多方交流。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）日前由全球形象大使Ella Richards作東，於倫敦社交沙龍Session Arts Club舉辦了一場奢華晚宴，透過席間的愉快交流，再度喚醒了1970年代PIAGET Society的分享、熱情與生活風格。

對一般閱聽群眾而言，Ella Richards或許並非一個耳熟的名字，但她其實出身搖滾名門：是英國傳奇搖滾樂團、「滾石」樂團吉他手Keith Richards的孫女，亦是PIAGET的全球形象大使。這場晚宴的舉辦其來有自，正因為伯爵（PIAGET）曾在1970年代引領了一波分享、交流的享樂生活社交文化，也讓這場晚宴成為了一個品牌文化的無形延伸。

席間Ella Richards並以一襲黑色小禮服搭配多款伯爵珠寶，最顯眼的當數Solstice頂級珠寶18K白金鑽石項鍊，共鑲嵌重約2.2克拉的單顆梨形切割鑽石、345顆圓形切割鑽石與14顆方形切割鑽石，呈現如日正當中光線四射的明亮開闊；Ella Richards耳畔的Exalting Dance頂級珠寶18K白金鑽石耳環則如浪花般的輪廓，掀起一波以鑽石火光燃起的熱浪。