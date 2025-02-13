全球唯一威士忌藝術駐村計畫 「彩虹在發生」台北開展

全球知名單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），是目前唯一推出藝術家駐村計畫的威士忌品牌，自2005年起開啟藝術家駐村計畫（AIR Project），每年邀請全球傑出的當代藝術家前往蘇格蘭達夫鎮（Dufftown）駐村創作，將當地的自然景觀與文化底蘊轉化為豐富的藝術語言，呈現當代藝術的多元面貌。

延續對藝術與文化創新的承諾，格蘭菲迪推出2023-2024年度藝術家駐村計畫成果展——《彩虹在發生──蕭筑方・李明學雙人展》。展覽以「時間與自然的文化對話」為主題，即日起於台北就在藝術空間正式展出，展期至2025年3月8日。展現兩位台灣藝術家如何透過駐村創作，將東方哲學與蘇格蘭自然元素完美融合，呈現時間、空間與文化交織的藝術視野，邀請觀眾共同感受藝術與威士忌的跨界對話與融合。

藝術家蕭筑方以自然景觀為創作核心，透過炭筆與素描紙，將蘇格蘭的石楠花、古堡與天空島轉化為具有詩意與哲思的視覺語言。她的作品捕捉自然中的細微變化，展現人類與自然之間的情感連結與靈性共鳴，邀請觀者重新思考生命中每一個當下的價值。

李明學則以「記憶與時間」為主題，通過多媒材創作探索時間與文化的交疊與延續。他從威士忌的熟成工藝中汲取靈感，運用試飲瓶、糖衣色素等材料，創作出象徵時間堆疊的裝置藝術。長期致力於為全球藝術家打造創作環境的格蘭菲迪藝術家駐村計畫負責人Andy Fairgrieve，今年更特地從蘇格蘭遠道而來，參與雙人展的開幕活動，充分展現對藝術家與計畫成果的高度重視。

◎格蘭菲迪2023-2024藝術家駐村計劃 ．《彩虹在發生──蕭筑方．李明學雙人展》 ．展期：即日起至2025年3月8日 ．展出時間：週二至週六11:00至19:00 ．展出地點：就在藝術空間Project Fulfill Art Space（10658台北市大安區信義路三段147巷45巷2號一樓）