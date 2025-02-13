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台中新光三越氣爆多人傷亡 醫曝最怕傷患1情況「比搶救時間」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台中新光三越百貨今天中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，成為台灣百貨史上最大工安意外。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，成為台灣百貨史上最大工安意外。記者黃仲裕／攝影

新光三越台中中港店今日近午發生氣爆意外，造成多人死傷，醫師表示類似工安意外，最怕傷者「震裂肺」，接著出現肺出血、肺水腫和血液出現氣體跑到腦部栓塞，醫護人員必須時刻監測，不只急診忙，「呼吸器與葉克膜的ICU也很重要」，呼籲民眾不要去大醫院急診晃。

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，處理這類型傷患最害怕遇到「震裂肺」（blast lung），因壓力波震動而導致肺泡和微血管破裂，接著肺出血、肺水腫，進展成為氣胸加血胸、肺泡塌陷還包含氣栓，血液出現氣體跑到腦部栓塞，在肺水腫又出血狀態下，輸血、輸液要怎麼抓平衡，非常考驗臨床感。

姜冠宇表示，除了震裂肺外，醫護還要確認傷者呼吸暢通，也要持續監測意識，免得有大量內出血、腦出血沒注意到，「忙的不會只有當地急診，還有呼吸器與葉克膜的ICU也很重要」，在這種公安事件，比的是搶救時間，如果發生在戰地有連續爆炸情況下，恐怕是沒辦法擺第一處理的。

台中市 新光三越氣爆

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