來去日本北陸 跟著JR PASS重回「恐龍之都」昔日輝煌

福井縣立恐龍博物館外還有巨大的彩虹恐龍豎立其中。記者許晉榮／攝影

◉福井車站——「恐龍之都入口」

福井車站外有巨型恐龍豎立，猶如回到恐龍之都。記者許晉榮／攝影

作為「恐龍之都」的入口站，福井車站西口前的３隻巨型恐龍，已讓人整個童心大悅，3巨龍皆按真實比例，不只外觀維妙維肖，每天09：00～21：00之間還會發出聲吼，即使到了夜晚，透過聲光效果，也常讓人真假傻傻分不清。

福井車站外有巨型恐龍竄出，彷彿來到恐龍之都。記者許晉榮／攝影

車站內也有不少恐龍元素穿插其中，包括恐龍樂高、恐龍博士雕像，都是值得拍照打卡景點。站內賣場「CURU-F」，也能一次買齊福井當地土產，從恐龍布丁、餅乾，以及福井專屬的羽二重餅，都值得買回品嚐。

福井車站內有許多恐龍元素，充滿童趣。記者許晉榮／攝影 福井車站站內賣場「CURU-F」，也有販售可愛的布丁。記者許晉榮／攝影 福井車站有許多恐龍元素壁畫，栩栩如生。記者許晉榮／攝影

◉恐龍之都——日本最大恐龍博物館

福井縣立恐龍博物館的門口。記者許晉榮／攝影

由福井車站搭上「WOW RIDE®福井號」專車直駛，銀白大雪覆蓋的勝山市美得出奇，這座斥資約140億日圓（台幣30多億）打造、被譽為世界三大知名的「福井縣立恐龍博物館」，門前就有巨大彩虹恐龍豎立其中，在一片靄靄白雪中，十分醒目。據悉日本當地發掘的13種恐龍化石，其中6種正出自福井縣，也讓這座博物館得以在世界遠近馳名。

「WOW RIDE®福井號」專車外型相當醒目。記者許晉榮／攝影 由福井車站搭上「WOW RIDE®福井號」專車直駛恐龍博物館。記者許晉榮／攝影 恐龍博物館也有多種史前恐龍化石。記者許晉榮／攝影 福井縣立恐龍博物館的內部設計非常壯觀。記者許晉榮／攝影 距離福井縣立恐龍博物館不遠處，也能看見真實比例的巨龍，彷彿在雪中奔馳。記者許晉榮／攝影 福井縣立恐龍博物館的內部設計，充滿驚喜。記者許晉榮／攝影

走進館內，由福井巨龍、越龍、龍井龍、福井獵龍等配製而成的「恐龍之塔」，讓人猶如置身電影「侏羅紀公園」般，館內還展示多種真實的史前恐龍化石、真實比例的各式巨龍，更有精心打造的3D動畫及互動體驗區，史前時代即刻穿越，無論是福井巨龍或是罕見的史前巨獸，都讓人震撼不已，屏息難忘。

「恐龍之塔」由福井巨龍、越龍、龍井龍、福井獵龍等配製而成。記者許晉榮／攝影 福井縣立恐龍博物館展示了真實比例的巨型恐龍。記者許晉榮／攝影 福井縣立恐龍博物館還有真實比例的史前巨獸。記者許晉榮／攝影

◉丸岡城——日本最古老的天守閣

丸岡城是日本現存的歷史古城之一。記者許晉榮／攝影

1576年建立的丸岡城，是日本現存的歷史古城之一，更被指為日本國家重要文化財，同時也是北陸地區唯一現存的天守閣。

走上丸岡城，必須先踏上石階。記者許晉榮／攝影

丸岡城以其獨特的建築風格聞名，屋頂上鋪的是石瓦，城牆則以未加工過、大小不一的石頭堆砌而成，雖然石牆有許多縫隙，但據說排水性佳，能抵抗大雨侵襲。外觀看似2層樓，但走進內部實為3層樓，只是樓梯陡峭，上下樓必須緊拉著旁邊的繩索及扶手，避免踩空跌跤。

丸岡城的夜晚，在城牆外會上演約莫15分鐘的燈光秀。記者許晉榮／攝影

由於丸岡城在古代扮演極重要的軍事地位，城內到處設有防禦設備，如外牆上的孔洞隙縫稱為「狹間」、懸垂式向外推開的窗戶「石落」，皆是為了射擊炮箭或投擲石頭而設。

丸岡城在古代扮演重要軍事地位。記者許晉榮／攝影 丸岡城的夜晚的燈光秀，非常迷人。記者許晉榮／攝影

除了軍事價值，丸岡城也被評為日本百大賞櫻勝地。春季時分，400棵櫻花樹於城堡周圍繽紛齊放，白天是如詩如畫的粉色世界，但到了夜晚又是不同風情，城牆外約莫15分鐘的燈光秀，讓人一眼瞬間，見證丸岡城數百年的起落。

丸岡城夜晚的燈光秀，值得一看。記者許晉榮／攝影

◉緞帶工廠——編織百年工藝

「Eight Ribbon緞帶工廠」是當地重要的織物工藝產地。記者許晉榮／攝影

福井的美景、歷史文化迷人之餘，也是日本重要的織物工藝中心。超過60年的「Eight Ribbon緞帶工廠」，不僅保存完好的舊式梭織機，還有專業師傅示範操作，讓遊客清楚了解傳統製作緞帶過程。工廠旁還有「RIBBON'S CAFE」，專門提供手作體驗，實際體驗緞帶編織手作胸前小徽章，以福井著名的恐龍圖案，拼湊而成的可愛胸章，回憶就此深烙心底。

「Eight Ribbon緞帶工廠」保存完好的舊式梭織機。記者許晉榮／攝影 「Eight Ribbon緞帶工廠」也提供個人編織手作胸前小徽章。記者許晉榮／攝影

◉格蘭蒂亞芳泉——身心靈全然解放

「格蘭蒂亞芳泉」的恐龍房裝飾。記者許晉榮／攝影

白天到夜晚，走玩一天的「恐龍世界」之後，回到「格蘭蒂亞芳泉」，特設的恐龍房別出心裁，房內除了各種恐龍玩偶外，也有一抹夕陽伴隨恐龍身影的窗景，另外大廳外還設有恐龍足湯區，這一天的視野，盡是滿滿的「恐龍回憶」。

「格蘭蒂亞芳泉」的懷石料理以當季越前蟹為食材，新鮮上桌。記者許晉榮／攝影 「格蘭蒂亞芳泉」大廳外還設有恐龍足湯區。記者許晉榮／攝影

「格蘭蒂亞芳泉」還提供自助餐及懷石料理，皆採用當地現撈海鮮、當季的越前蟹等為食材，新鮮的美味料理上桌，大大滿足旅人口腹之慾。

「格蘭蒂亞芳泉」的懷石料理，採用當地海鮮食材為主。記者許晉榮／攝影 「格蘭蒂亞芳泉」特設的恐龍房別出心裁。記者許晉榮／攝影