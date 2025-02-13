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首家岩燒牛排進駐高雄楠梓 「犝犝．燄」排餐498元起

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
除450度高溫岩盤，自助吧提供多種義大利麵、沙拉、湯品與調飲等。圖／犝犝．燄牛排館提供
除450度高溫岩盤，自助吧提供多種義大利麵、沙拉、湯品與調飲等。圖／犝犝．燄牛排館提供

主打岩燒牛排套餐的「犝犝．燄牛排館」，正式進駐高雄市楠梓區，提供單人、雙人、三人套餐多種選擇；其中單人牛排套餐紐西蘭PS沙朗（240公克）售價498元＋10%；消費者只要花500多元，就可以享受到「排餐＋自助吧吃到飽」。

「犝犝．燄牛排館」在試營運期間，便以頂級的選肉、齊全的自助吧與親切的服務態度迅速建立口碑。店內以高等級牛肉為主，提供A5和牛、美國安格斯牛與紐西蘭頂級PS牛等不同品項，在部位方面，也有沙朗、菲力、勒眼、夏多布里昂（菲力心）…等多種選擇。針對不吃牛的顧客，也有雞腿排、伊比利豬、小羊排、鮭魚…等選項。

服務人員會在450度高溫岩盤之下，先幫忙炙烤到適宜品嚐的熟度，再由消費者自行針對口味進行微調，搭配出多層次用餐體驗。在自助吧方面，提供多種小菜、湯品、沙拉、義大利麵與冰品飲料，讓喜歡蔬食的消費者能享用玉米、雞蛋沙拉，愛好吃辣的客人則有韓式泡菜、醃蘿蔔等多種選擇。

此外，消費者可另加價選購炸薯片、薯條、酥皮濃湯…等副餐。配合開幕初期，即日起凡到店用餐於Google地圖給予五星級好評，每個評論帳號即贈價值120元炸薯片一份。

◎犝犝．燄牛排館（高雄楠梓店）

．地址：高雄市楠梓區藍田路1179號

．電話：07-962-3377

．營業時間：週一、週四至週日11：00～23：30；週二公休

大片馬賽克落地窗引進明亮採光。圖／犝犝．燄牛排館提供
大片馬賽克落地窗引進明亮採光。圖／犝犝．燄牛排館提供
「犝犝．燄牛排館」主打各式岩燒牛排套餐。圖／犝犝．燄牛排館提供
「犝犝．燄牛排館」主打各式岩燒牛排套餐。圖／犝犝．燄牛排館提供
「犝犝．燄牛排館」位於高雄市楠梓區國立高雄大學附近。圖／犝犝．燄牛排館提供
「犝犝．燄牛排館」位於高雄市楠梓區國立高雄大學附近。圖／犝犝．燄牛排館提供

套餐 牛排 高雄市

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