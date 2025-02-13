詹懷雲、楊謹華演繹卡地亞情人節 打開最想收到的紅盒

適逢西洋情人節前夕，卡地亞（CARTIER）邀請從於今年一起演出熱播電視劇的男星詹懷雲和女星楊謹華演繹品牌經典設計，詮釋最新上市的Trinity新品與卡地亞各式經典系列所創造出的火花，透過卡地亞標誌的紅盒，以熱烈的情感傳遞出情人節愛的意義。

在此次釋出的照片中，詹懷雲配戴了卡地亞最經典的LOVE系列戒指與手環，並搭配了經典的Tank坦克腕表和品牌標誌動物的美洲豹項鍊。以愛為名的LOVE系列自20世紀推出以來就深受時尚名流的喜愛，其穿滿藝術風格的詮釋歷久彌新，從一只需要由對方幫忙配戴並上鎖的手環開始，隨著時代演進成全系列的迷人設計，多元的穿戴型態和完美契合生活各種場域的陪伴，無疑是LOVE最強大的魅力所在，至今仍是表情達意的不敗首選。

除了LOVE系列之外，楊謹華所配戴的Trinity系列也是一款陰晴感而誕生的經典。三色金質圓環緊緊相扣的Trinity戒環誕生於1924年，承載了人類最深刻的三種真摯情感：親情、愛情、友情。在Trinity系列歡慶誕生一百周年之際，卡地亞以當代美學重新演繹這個別具意義的設計，推出枕形設計，以圓中有長、方中帶圓的摩登線條，為此系列煥發嶄新的面貌。

全新推出的Trinity設計，持續探索枕形的無限可能，以無限無限倍增的枕形環圈構築出兩款項鍊和一款手環，巧妙將將枕形環圈化作為自如活動的鏈節，大小不一的環圈靈動交織，展現俐落中性又優雅的個性魅力。不但可以同樣枕形款的Trinity輕鬆混搭，與既有的圓形款式和卡地亞豐富的腕表系列燈能在美學本立上互相呼應，打造個人化的風格穿搭之際，也將深刻真摯的情感隨身攜帶。