火熱濃情化身紅寶石 海瑞溫斯頓情人節限量表以心傳情

明天就是浪漫的西洋情人節。除了尋常的禮品、餽贈，一只可以收藏、可以配戴、可以玩味的高級珠寶手表，絕對會是見證一段關係、紀念特殊意義的重要信物。海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了一款全新的Premier卓時系列情人節手表，守護永生難忘的甜美戀情。

向來有明星的珠寶商、鑽石之王美稱的海瑞溫斯頓，過往正是以源自美式貴族風格，加上甄選高等級的貴重寶石與鑽石因而聞名。Premier卓時系列更是品牌早從1989年專為女性設計的手表系列，結合時光的珍貴意義與寶石的璀燦盛放，成為手腕上的高級珠寶。

新款Premier卓時系列情人節手表是以36毫米的玫瑰金表殼搭配白色皮帶、珍珠母貝面盤，同時表圈、表冠都悉數鑲嵌了總重0.16克拉的44顆白色圓形明亮式切工鑽石，以及總重約0.05克拉的34顆白色圓形明亮式切工的紅寶石。