2025春夏潮什麼？隨性不拘怎麼穿？重點這樣看

形象廣告是快速掌握時尚品牌流行趨勢的關鍵，隨性不拘的個性展現絕對是本季的重要時尚態度。Ferragamo的2025年春夏形象由Juergen Teller掌鏡、於義大利托斯卡尼的Villa Mangiacane拍攝，呈現創意總監Maximilian Davis對這個義大利品牌悠久歷史的當代演繹。超模劉雯等人在14世紀古堡與莊園間遊走、襯托著文藝復興時期壁畫，以休閒隨性的姿態呈現真實生活感。絲帶環繞小腿的新款芭蕾舞鞋、紅色漆皮高跟鞋、軟皮皮革 Gancini扣環包、換上磨損棉布設計的經典Hug包等散發現代氣息的主打單品與歷史元素自然交融。

Versace則是找來雙人組Mert & Marcus掌鏡，在電影感的燈光下細膩頌揚展現真我個性和態度的自信男女。以Versace標誌性金屬網紗打造的花朵圖案裙裝、鮮明的印花圖案和巴洛克圖騰以大膽隨意的方式自由混搭，不相襯的服飾彰顯打扮的樂趣。主打的Versace Tag和Kleio包也換上鮮豔的糖果色和罌粟花圖案珠飾，為造型增添歡樂奔放的真性情。