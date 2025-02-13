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2025春夏潮什麼？隨性不拘怎麼穿？重點這樣看

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FERRAGAMO 2025春夏系列形象。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2025春夏系列形象。圖／FERRAGAMO提供

形象廣告是快速掌握時尚品牌流行趨勢的關鍵，隨性不拘的個性展現絕對是本季的重要時尚態度。Ferragamo的2025年春夏形象由Juergen Teller掌鏡、於義大利托斯卡尼的Villa Mangiacane拍攝，呈現創意總監Maximilian Davis對這個義大利品牌悠久歷史的當代演繹。超模劉雯等人在14世紀古堡與莊園間遊走、襯托著文藝復興時期壁畫，以休閒隨性的姿態呈現真實生活感。絲帶環繞小腿的新款芭蕾舞鞋、紅色漆皮高跟鞋、軟皮皮革 Gancini扣環包、換上磨損棉布設計的經典Hug包等散發現代氣息的主打單品與歷史元素自然交融。

Versace則是找來雙人組Mert & Marcus掌鏡，在電影感的燈光下細膩頌揚展現真我個性和態度的自信男女。以Versace標誌性金屬網紗打造的花朵圖案裙裝、鮮明的印花圖案和巴洛克圖騰以大膽隨意的方式自由混搭，不相襯的服飾彰顯打扮的樂趣。主打的Versace Tag和Kleio包也換上鮮豔的糖果色和罌粟花圖案珠飾，為造型增添歡樂奔放的真性情。

由潮人NIGO掌理的KENZO，本季形象由Johnny Dufort於巴西里約熱內盧拍攝，融入這座城市的熱情文化和動感節奏。巴西舞術卡波耶拉（Capoeira）舞者的流暢律動、伊帕內瑪（Ipanema）沙灘日落的溫暖光芒、以及海灘生活的自由氣息呼之欲出，與時裝相互呼應：以竹葉元素重塑古典迷彩圖案的KENZO Chiku-Rin Camo圖騰、以日本傳統消防服為靈感的KENZO Weave等洋溢街頭感，包款則主打猶如傳統布藝包裹的KENZO Furoshiki包和受獵捕袋漁網啟發的新作KENZO AMA系列。

VERSACE 2025春夏系列形象。圖／凡賽斯提供
VERSACE 2025春夏系列形象。圖／凡賽斯提供
KENZO 2025春夏系列形象。圖／惇聚提供
KENZO 2025春夏系列形象。圖／惇聚提供
VERSACE 2025春夏系列形象。圖／凡賽斯提供
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KENZO 2025春夏系列形象。圖／惇聚提供
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FERRAGAMO 2025春夏系列形象。圖／FERRAGAMO提供
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VERSACE 2025春夏系列形象。圖／凡賽斯提供
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KENZO 2025春夏系列形象。圖／惇聚提供
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FERRAGAMO 2025春夏系列形象。圖／FERRAGAMO提供
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