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LV男士正裝帥到不行！New Formal無懈可擊的精緻細節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2025秋冬男士正裝系列New Formal，運用先進技術演繹充滿活力的剪裁藝術。圖／路易威登提供
2025秋冬男士正裝系列New Formal，運用先進技術演繹充滿活力的剪裁藝術。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）針對商務與正式場合男士穿著需求所推出的正裝系列New Formal迎來2025秋冬新作，由男裝藝術總監Pharrell Williams主導，以工藝細節打造歷久彌新的商務剪裁、適合各種場合穿著的晚裝，以及精緻材質的洗練風格休閒穿搭。

本季由熠熠生輝的銀色、亮眼的長春花色、細條紋海軍藍以及黑白單色等經典配色構成主要視覺基調，路易威登代表性圖案貫穿整個產品系列，精緻細節如壓花皮革、緹花真絲內襯、雕刻牛角鈕扣、鏤空袖扣、熨燙水鑽或羅緞圖案，都是以精緻的手工結合高科技的成果。全系列的設計在運動、辦公室與活動之間建立起新的平衡。

搭配西上裝的初剪羊毛長褲，有煙管窄腳版型剪裁，也有可調節的抽繩腰身；小喇叭褲則為雙排扣上衣增添時髦感，拉鏈前襟的羊毛粗花呢運動服和皮革裝飾針織羊毛上衣融合休閒與正式感。「Napolitana」和「Pont Neuf 」款式的西裝外套變得更加時髦，「Gaston」款式則採用全新的直筒腰線設計，形成強而有力的廓形。圖案和面料上則有LV Fishnet緹花圖案、融入LV標誌的Damier Heritage設計，或是同色系的品牌縱向細條紋等多樣選擇。

晚裝上衣、時髦別緻的無領夾克以及襯衫上的珠光Damier飾領，為優雅的夜晚增添光彩與層次感。晚禮服、奢華西裝與絲質睡衣上皆飾有品牌經典Monogram圖案。晚裝也啟發了系列的鞋履的設計。現代商務行李箱與皮件同樣經過重新設計與改良，更符合本季路易威登男士正裝系列New Formal的設計感。配件部分以LV的logo圖案和魚網設計呼應服裝的細節，使整體造型一氣呵成。

2025秋冬男士正裝系列New Formal將於2月20日起正式於路易威登專門店上市。圖／路易威登提供
2025秋冬男士正裝系列New Formal將於2月20日起正式於路易威登專門店上市。圖／路易威登提供
小喇叭褲為雙排扣外套增添時髦感。圖／路易威登提供
小喇叭褲為雙排扣外套增添時髦感。圖／路易威登提供
晚禮服、奢華西裝與絲質睡衣上皆飾有品牌經典Monogram圖案。圖／路易威登提供
晚禮服、奢華西裝與絲質睡衣上皆飾有品牌經典Monogram圖案。圖／路易威登提供
New Formal系列聚焦與精進各種細節，展現出全新的西裝概念。圖／路易威登提供
New Formal系列聚焦與精進各種細節，展現出全新的西裝概念。圖／路易威登提供

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