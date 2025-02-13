LV男士正裝帥到不行！New Formal無懈可擊的精緻細節

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）針對商務與正式場合男士穿著需求所推出的正裝系列New Formal迎來2025秋冬新作，由男裝藝術總監Pharrell Williams主導，以工藝細節打造歷久彌新的商務剪裁、適合各種場合穿著的晚裝，以及精緻材質的洗練風格休閒穿搭。

本季由熠熠生輝的銀色、亮眼的長春花色、細條紋海軍藍以及黑白單色等經典配色構成主要視覺基調，路易威登代表性圖案貫穿整個產品系列，精緻細節如壓花皮革、緹花真絲內襯、雕刻牛角鈕扣、鏤空袖扣、熨燙水鑽或羅緞圖案，都是以精緻的手工結合高科技的成果。全系列的設計在運動、辦公室與活動之間建立起新的平衡。

搭配西上裝的初剪羊毛長褲，有煙管窄腳版型剪裁，也有可調節的抽繩腰身；小喇叭褲則為雙排扣上衣增添時髦感，拉鏈前襟的羊毛粗花呢運動服和皮革裝飾針織羊毛上衣融合休閒與正式感。「Napolitana」和「Pont Neuf 」款式的西裝外套變得更加時髦，「Gaston」款式則採用全新的直筒腰線設計，形成強而有力的廓形。圖案和面料上則有LV Fishnet緹花圖案、融入LV標誌的Damier Heritage設計，或是同色系的品牌縱向細條紋等多樣選擇。