快訊

台中新光三越氣爆…澳門一家五口1死4傷 兩歲女童插管

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

聽新聞
0:00 / 0:00

米其林二月新入選揭曉 台南安平「傳家鹹粥」入列

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台南的「傳家鹹粥」。圖／摘自米其林官網
台南的「傳家鹹粥」。圖／摘自米其林官網

米其林指南》今天一口氣公佈5家位於台北與台南的二月新入選餐廳，分別是台北的割烹日料「掬」、牛肉麵食館「江牛樓」，以及台南安平名店「傳家鹹粥」、時尚歐陸菜餐廳「啢啢餐桌」與日式小料理店「繭．小料理」。

「掬」位於台北市大安區安和路一段，2023年9月甫開幕就成為預約困難店，僅晚餐時段營業。套餐以割烹為基底，菜色隨季節調整，玉露鴨是招牌主菜。米其林評審員建議，若想嘗試另一道招牌乳鴿主菜，可於訂位時預留。

台北是迪化街附近的「江牛樓」，是日籍主廚開的牛肉麵店。米其林評審員指出，「相較於傳統紅燒牛肉麵，這裡的湯頭以昆布、海鹽及醬油調味，側重牛骨和醬油風味，並添加花椒增添香氣；牛肉則以昆布和醬汁浸泡，肉質軟嫩多汁，滋味甚是獨特。」麵食採限量供應，不提供電話預約，建議開店前抵達登記。

台南安平區的「傳家鹹粥」是在地人氣名店，每天營業時間是上午6點至下午一點，售完即打烊。店家每天採用最新鮮的魚貨，希望讓客人能第一口嘗鮮。人氣料理包括鹹粥、虱目魚粥、滷魚肚、魚皮湯、魚肚湯、肉燥飯等。米其林評審員特別推薦虱目魚粥和滷魚肚，「後者的調味恰到好處，充分表現魚肉的鮮甜風味。」此外，肉燥飯也得到米其林評審員的青睞，「以肥肉為主，帶些許醬香，建議加點半熟蛋作搭配，帶來更濃郁滑順的口感」。

「啢啢餐桌」是提供Casual dining的現代餐廳，兩位主廚運用現代料理手法與台灣食文化結合，希望營造舒適、精緻和溫暖的氛圍，體現迷人的台南夜生活。餐廳採用開放式廚房，米其林評審員提醒，「如想感受料理過程的臨場感，別忘了於訂位時查詢一樓的用餐座位。」

日式小料理店「繭．小料理」位於台南市府前路二段巷弄中，外觀非常低調，晚餐採預約制套餐，宵夜採單點，可以預約，也可以walk in。日式酒食精緻細膩，風味雅緻柔和，米其林評審員建議，「不妨加點黑板上的酒餚，品嚐不同風味。」

◎《米其林指南》2025年二月新入選餐廳：

．掬：台北市大安區安和路一段135巷4號。電話：02-2700-2701

．江牛樓：台北市大同區民樂街6號。

．傳家鹹粥：台南市安平區慶平路410號。電話：06-293-6960

．啢啢餐桌：台南市北區民德路85巷63號。電話：0916-786-592

．繭．小料理：台南市中西區府前路二段206巷6號。

台北的「江牛樓」。圖／摘自米其林官網
台北的「江牛樓」。圖／摘自米其林官網
台南的「繭．小料理」。圖／摘自米其林官網
台南的「繭．小料理」。圖／摘自米其林官網
台南的「啢啢餐桌」。圖／摘自米其林官網
台南的「啢啢餐桌」。圖／摘自米其林官網
台北的「掬」。圖／摘自米其林官網
台北的「掬」。圖／摘自米其林官網

台南 料理包 米其林

延伸閱讀

台南捷運貫穿市區「綠線」修正19個站點曝 這6站在地下

2025台北國際書展／窺探米其林店幕後實境！《廚房裡的偽漁販》林楷倫幽默笑：廚助沒人寫，廚傷人人都有！

吳乃仁豪宴5檢行政調查出爐！ 餐廳由米其林推薦變摘星

別再穿成澎澎米其林人了！六件短版小外套 輕快走春

相關新聞

LV男士正裝帥到不行！New Formal無懈可擊的精緻細節

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）針對商務與正式場合男士穿著需求所推出的正裝系列New Formal迎來2...

情人節送禮沒靈感？十大巧克力禮盒品牌

情人節想不到要送什麼？每年各家巧克力品牌都會推出的情人節限定，讓你的心意化作成濃情蜜意傳達出去吧！

MIT伴你環遊世界！行李箱品牌人氣TOP 10

胖胖箱、前開式、上掀式都是近年流新起的行李箱人氣款，後起之秀Acer、朵莉絲2年異軍突起，誰能擄獲消費者的心？

米其林二月新入選揭曉 台南安平「傳家鹹粥」入列

《米其林指南》今天一口氣公佈5家位於台北與台南的二月新入選餐廳，分別是台北的割烹日料「掬」、牛肉麵食館「江牛樓」，以及台...

台中新光三越氣爆影響！阪口健太郎出席精品活動臨時喊卡

由於台中新光三越傳出意外，今日原訂傍晚舉辦的Prada台中大遠百活動開幕活動也將取消，同時原訂出席的日星坂口健太郎也不會...

MUJI 無印良品朝食推薦特輯 開啟元氣每一天

現代人生活繁忙，如何快速準備兼顧美味與健康的早餐，成為一大難題。MUJI無印良品為了讓您在早晨忙碌的步調中，也能快速享用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。