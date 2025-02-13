米其林二月新入選揭曉 台南安平「傳家鹹粥」入列

《米其林指南》今天一口氣公佈5家位於台北與台南的二月新入選餐廳，分別是台北的割烹日料「掬」、牛肉麵食館「江牛樓」，以及台南安平名店「傳家鹹粥」、時尚歐陸菜餐廳「啢啢餐桌」與日式小料理店「繭．小料理」。

「掬」位於台北市大安區安和路一段，2023年9月甫開幕就成為預約困難店，僅晚餐時段營業。套餐以割烹為基底，菜色隨季節調整，玉露鴨是招牌主菜。米其林評審員建議，若想嘗試另一道招牌乳鴿主菜，可於訂位時預留。

台北是迪化街附近的「江牛樓」，是日籍主廚開的牛肉麵店。米其林評審員指出，「相較於傳統紅燒牛肉麵，這裡的湯頭以昆布、海鹽及醬油調味，側重牛骨和醬油風味，並添加花椒增添香氣；牛肉則以昆布和醬汁浸泡，肉質軟嫩多汁，滋味甚是獨特。」麵食採限量供應，不提供電話預約，建議開店前抵達登記。

台南安平區的「傳家鹹粥」是在地人氣名店，每天營業時間是上午6點至下午一點，售完即打烊。店家每天採用最新鮮的魚貨，希望讓客人能第一口嘗鮮。人氣料理包括鹹粥、虱目魚粥、滷魚肚、魚皮湯、魚肚湯、肉燥飯等。米其林評審員特別推薦虱目魚粥和滷魚肚，「後者的調味恰到好處，充分表現魚肉的鮮甜風味。」此外，肉燥飯也得到米其林評審員的青睞，「以肥肉為主，帶些許醬香，建議加點半熟蛋作搭配，帶來更濃郁滑順的口感」。

「啢啢餐桌」是提供Casual dining的現代餐廳，兩位主廚運用現代料理手法與台灣食文化結合，希望營造舒適、精緻和溫暖的氛圍，體現迷人的台南夜生活。餐廳採用開放式廚房，米其林評審員提醒，「如想感受料理過程的臨場感，別忘了於訂位時查詢一樓的用餐座位。」

日式小料理店「繭．小料理」位於台南市府前路二段巷弄中，外觀非常低調，晚餐採預約制套餐，宵夜採單點，可以預約，也可以walk in。日式酒食精緻細膩，風味雅緻柔和，米其林評審員建議，「不妨加點黑板上的酒餚，品嚐不同風味。」

◎《米其林指南》2025年二月新入選餐廳：

．掬：台北市大安區安和路一段135巷4號。電話：02-2700-2701

．江牛樓：台北市大同區民樂街6號。

．傳家鹹粥：台南市安平區慶平路410號。電話：06-293-6960

．啢啢餐桌：台南市北區民德路85巷63號。電話：0916-786-592