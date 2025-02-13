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MUJI 無印良品朝食推薦特輯 開啟元氣每一天

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

現代人生活繁忙，如何快速準備兼顧美味與健康的早餐，成為一大難題。MUJI無印良品為了讓您在早晨忙碌的步調中，也能快速享用美味與健康的平衡餐點，特別推出多款適合在晨間享用的食品點心，包含年輪蛋糕、沖泡湯品、烘烤穀麥、國產豆奶與咖啡等。

首先，考量到冬季晨起時的低溫，最適合喝一碗熱湯喚醒精神，MUJI無印良品推薦七款口味的沖泡湯品系列，包含既有的海帶芽湯、豆腐味噌湯、番茄蔬菜湯、毛豆玉米濃湯及新口味南瓜堅果濃湯、蘑菇濃湯與香菇清湯，強調不須準備瓶瓶罐罐的調味料與食材，只要熱水沖泡就能品嚐到多樣口味與豐富配料的湯品，暖心暖胃的同時也有助纖維攝取。

針對有喝咖啡習慣顧客，MUJI無印良品的單品掛耳咖啡，產區分別來自耶加雪菲、西達摩與瓜地馬拉，方便顧客依據喜好挑選。除了可搭配無糖國產豆奶與水果外，亦可來點MUJI無印良品的各式年輪蛋糕，口味多樣，像是番薯、咖啡、蜂蜜、檸檬、紅茶、香蕉與巧克力，兩者互相搭配，彰顯單品咖啡的風味，同時也令蛋糕入口的甜味更柔和，不僅適合晨起享用，也可作為下午時段的解饞絕配。

待天氣回暖後，早晨的餐飲就可選擇烘烤穀麥系列，MUJI無印良品使用非油炸的高纖澳洲全粒燕麥片，搭配果乾及堅果，製成無加糖堅果烘烤穀麥、無加糖紫米山藥烘烤穀麥、可可莓果烘烤穀麥與抹茶紅豆烘烤穀麥，除了可直接加入牛奶，亦可搭配優格或作為輕食沙拉的配料等。

不論是穀物、即食湯品，咖啡還是多樣口味的蛋糕點心，MUJI始終陪伴在您身邊，提供兼顧美味與方便的各式食品，陪您渡過充滿活力與元氣的每一天。

咖啡 無印良品

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