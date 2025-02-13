快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

二度聯手英國設計名家 RADO推新款鑽星系列限量表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
橢圓形的表殼，讓RADO的DiaStarOriginl鑽星系列，具有特殊的幾何輪廓與存在感。圖／RADO提供
橢圓形的表殼，讓RADO的DiaStarOriginl鑽星系列，具有特殊的幾何輪廓與存在感。圖／RADO提供

幾何形狀是人類智慧的象徵，透過長方、三角、正方、酒桶......各種形狀，展現了人們在建築、平面設計、工業設計上的結晶。瑞士手表品牌RADO近日二度與英國設計師泰傑喬漢（Tej Chauhan）合作，發表了一只聯名的DiaStarOriginal鑽星系列 X Tej Chauhan特別版腕表，大玩色彩與質材的實驗可能。

Tej Chauhan是英國頗具名聲的設計名家，成品散見於手機、工業設計，他曾在20多年前引領風潮，帶領設計團隊開發出首款在亞洲與歐洲問世的3G手機：Nokia 7600，並曾獲美國得紅點設計大獎、IDSA金獎肯定。

本次是他與RADO的二度合作，DiaStarOriginal鑽星系列 X Tej Chauhan特別版腕表運用了的表殼中層使用了拋光的黃金色PVD，而系列最大特色：渾厚橢圓形的Ceramos™金屬陶瓷表圈亦經過拋光黃金色PVD塗層，並同時具備金屬、陶瓷的雙重物體優點；此時Tej Chauhan在色彩與質感上的設計長才登場了：表款選用了灰色的橡膠表帶，因而營造出淺灰與金色、金屬與橡膠的雙重對比，同時按鈕形狀也由Tej Chauhan重新設計，並刻上RADO x TC字樣。

表款將使用具Nivachron™防磁游絲的R764自動上鍊機芯，並帶來80小時動力儲存，機芯在經過五方為測試校正；面盤中的三點鐘方向將印上霓虹色星期與日期顯示，同時日期顯示的字體也是Tej Chauhan精心設計。有點懷舊，並帶有1970年代的復古摩登，訂價73,700元

Tej Chauhan是英國頗具名聲的設計名家，成品散見於手機、工業設計，本次則是他與RADO的二度合作。圖／RADO提供
Tej Chauhan是英國頗具名聲的設計名家，成品散見於手機、工業設計，本次則是他與RADO的二度合作。圖／RADO提供
無論從色彩、材質、印刷的字樣，都能感受到RADO與Tej Chauhan的用心。圖／RADO提供
無論從色彩、材質、印刷的字樣，都能感受到RADO與Tej Chauhan的用心。圖／RADO提供
RADO DiaStarOriginal鑽星系列 X Tej Chauhan特別版腕表，73,700元。圖／RADO提供
RADO DiaStarOriginal鑽星系列 X Tej Chauhan特別版腕表，73,700元。圖／RADO提供
底蓋並刻有RADO與Tej Chauhan字樣，「微」開窗的機芯，更有某種幽默趣味。圖／RADO提供
底蓋並刻有RADO與Tej Chauhan字樣，「微」開窗的機芯，更有某種幽默趣味。圖／RADO提供

星系 設計師 黃金

延伸閱讀

不願管制太多AI 英美拒簽國際宣言

英國1月逮600無證移民、年增率73% 「這些場所」抓最多

王毅應邀訪問英國 能解「超級使館」爭議嗎？

移英後也移情別戀！人妻拋夫棄子出軌對象曝 網見「真愛」嘆：小孩真慘

相關新聞

二度聯手英國設計名家 RADO推新款鑽星系列限量表

幾何形狀是人類智慧的象徵，透過長方、三角、正方、酒桶......各種形狀，展現了人們在建築、平面設計、工業設計上的結晶。...

450度高溫炙燒！楠梓唯一「岩燒牛排」 自助吧無限吃

高雄又有新餐廳！位於楠梓的「犝犝 燄牛排館」主打以450度高溫岩磐炙烤的牛排套餐，搭配豐富且無限享用的自助吧，為肉食控帶...

有行旅／小凡爾賽宮一日遊

屏東隱藏一座萬坪歐式莊園，典雅建築彷若世外桃源。有行旅將帶領旅人探索不對外開放的私人行館，鑑賞主人珍藏20年的古董家具與...

LOEWE Ballet Runner再進化！絕美復古配色必須擁有

LOEWE在2019年推出跑鞋及芭蕾舞平底鞋的Ballet Runner休閒運動鞋，將最熱門的鞋款二合一的設計令人眼前一...

三商炸雞「炸雞桶5折」！功夫茶「草莓慕斯」買1送1

情人節將至，來自美國的「Popeyes」針對情人節策劃一場甜蜜的「愛心突襲」。2月14日起連續48小時，凡購買原味私房秘...

雷嘉汭嬌稱林柏宏身上這點最吸睛 雙星現身GUCCI曬活力

GUCCI今日正式為2025春夏新品上市，活動並於品牌A4專門店上舉辦。本季男裝融合了打破階級的工裝、海灘衝浪元素，女裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。