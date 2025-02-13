二度聯手英國設計名家 RADO推新款鑽星系列限量表

幾何形狀是人類智慧的象徵，透過長方、三角、正方、酒桶......各種形狀，展現了人們在建築、平面設計、工業設計上的結晶。瑞士手表品牌RADO近日二度與英國設計師泰傑喬漢（Tej Chauhan）合作，發表了一只聯名的DiaStarOriginal鑽星系列 X Tej Chauhan特別版腕表，大玩色彩與質材的實驗可能。

Tej Chauhan是英國頗具名聲的設計名家，成品散見於手機、工業設計，他曾在20多年前引領風潮，帶領設計團隊開發出首款在亞洲與歐洲問世的3G手機：Nokia 7600，並曾獲美國得紅點設計大獎、IDSA金獎肯定。

本次是他與RADO的二度合作，DiaStarOriginal鑽星系列 X Tej Chauhan特別版腕表運用了的表殼中層使用了拋光的黃金色PVD，而系列最大特色：渾厚橢圓形的Ceramos™金屬陶瓷表圈亦經過拋光黃金色PVD塗層，並同時具備金屬、陶瓷的雙重物體優點；此時Tej Chauhan在色彩與質感上的設計長才登場了：表款選用了灰色的橡膠表帶，因而營造出淺灰與金色、金屬與橡膠的雙重對比，同時按鈕形狀也由Tej Chauhan重新設計，並刻上RADO x TC字樣。