情人節送禮沒靈感？十大巧克力禮盒品牌

2月14日的西洋情人節將近，你準備好送男／女朋友什麼禮物了嗎？送對禮物不僅能讓對方感受到自己的心意以及重視，還能增進彼此的感情與回憶，對於送禮小白的人來說，巧克力禮盒就會是不錯的選擇，不過在眾多的巧克力種類中，到底該如何挑選最適合情人的款式呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，幫大家盤點了十家人氣最高的巧克力品牌，從價格、口感、包裝設計上，將每個品牌推出的情人節巧克力禮盒一次整理給各位挑選！

示意圖／ChatGPT

NO.10 露特

示意圖／ChatGPT

來自立陶宛家喻戶曉的巧克力品牌，也是立陶宛最具特色的伴手禮之一，露特承襲百年傳統的露特巧克力不僅對品質要求一絲不苟，也不斷研發創新推出新品。這次適逢情人節則推出兩款巧克力禮盒，招牌的綜合莓果巧克力典藏禮盒中，有最受歡迎的6種莓果巧克力，香濃迷人且口感層次豐富，另外一款經典夾心巧克力禮盒則有黑醋栗夾心巧克力、杏仁果胡桃脆片巧克力、榛果夾心白巧克力、咖啡腰果夾心巧克力，四種經典口味，讓你完全沉浸在巧克力的世界中。

經典夾心巧克力禮盒 ( 8入裝／4種口味）NT$360

綜合莓果巧克力典藏禮盒 ( 6種莓果巧克力）NT$820

NO.9 土庫驛可可莊園 tukuyi

翻攝FB／土庫驛可可莊園

翻攝FB／土庫驛可可莊園

雲林縣第一座規模最大的可可莊園，更是近期雲林最夯的打卡點，從可可樹栽種到可可豆烘焙、研磨製作，都是土庫驛可可莊園一手包辦，以最純粹的原料、真可可脂來製作巧克力產品，希望消費者都能吃到無化學添加、健康又美味的巧克力，遊客分享「超級好拍的可可專賣點」、「義式冰淇淋每個口味都好吃」、「生巧克力口感很讚」。

土庫驛人氣最高的產品就是BONBON含餡巧克力禮盒，以巧克力外殼包裹不同口味的餡料，如巧克力、果醬、堅果或香草等，營造不同層次的口感，每一顆巧克力都被包裹著華麗的外表，一入口就是細緻的甜蜜滋味，外觀和口感都是雙重的享受。

BONBON含餡巧克力禮盒 ( 12入／盒） NT$1,040

NO.8 巧克力雲莊

翻攝FB／巧克力雲莊

翻攝FB／巧克力雲莊

同樣位於雲林的巧克力雲莊是台灣第一座以巧克力為主題的住宿莊園，也是唯一整合自可可產地契作、研發生產到通路銷售的巧克力專業製造工廠，不僅是能讓小朋友寓教於樂的戶外天地，更是生產出頂級巧克力的基地。

今年二月推出了情人節限定「繽紛玫瑰巧克力禮盒」，每一顆都設計得精美可愛，包含開心果巧克力、伯爵奶茶巧克力、貝禮詩酒心巧克力、水蜜桃酒心巧克力等豐富的口味，一顆顆手工巧克力都成為了最美好的告白，為情人送出專屬的浪漫情意，「巧克力味濃郁但不甜膩」、「整個禮盒就像宇宙一樣美」、「完全是入口即化」。

繽紛玫瑰巧克力禮盒 ( 12入／盒） NT$999

NO.7 瑞士蓮 Lindt

來自義大利的瑞士蓮Lindt巧克力品牌堅持「從豆開始」，把各種不同風味的可可豆完美揉合、創造出不同的可可濃度，也不停研發多種不同的巧克力口味，每一顆瑞士蓮巧克力都標榜著「絲綢般柔滑的質感」。

情人節限定禮盒為瑞士蓮的夾餡牛奶巧克力、60%黑巧克力與榛果口味組合，超過60年的獨家配方，美味的巧克力外殼包覆著無比細緻絲滑的巧克力夾餡，咬開外殼後，香濃的巧克力漿帶來入口即化的極上享受，另外更推出心型造型的鐵盒，顏值及口感通通滿分，傳達濃濃的愛意。

Lindor夾餡綜合巧克力禮盒 ( 12入／2盒）NT$499

NO.6 香草騎士巧克力工坊

翻攝FB／香草騎士

翻攝FB／香草騎士

香草騎士是由主廚味正琳於2012年創立，並台灣致力於生產「頂級香草園」的推廣，秉持著對食材純粹與品質的堅持，將香草莢的自然精華完美融入甜點藝術中，師傅運用多種技法，將香草莢與不同產地的可可豆結合，創造獨特的精品巧克力風味，產出工藝級巧克力，也讓香草騎士成為「台灣唯一擁有香草園的甜點巧克力店」。

其中最知名的產品「星球巧克力」，每顆星球巧克力都是味覺的小宇宙，不同的口味分成不同的行星，這款巧克力不僅展現了香草騎士對甜點工藝的匠心，也讓品嚐者在每一口中都能探索到豐富的風味層次。

星球巧克力 Planet chocolate ( 10入／盒） NT$850

NO.5 Joyce巧克力工房

Joyce巧克力工房自2007年創立以來，堅持以原型食材打造純粹的可可風味，最具代表性的「生巧克力系列」，分為73％、85％和95％三種濃度，入口即化的細緻口感，伴隨可可醇厚的香氣在舌尖綻放，讓許多人一試成主顧，「巧克力很好吃，送人自用都很棒」、「生巧克力超好吃」、「巧克力非常好吃，款式也非常多」、「松露巧克力跟生巧克力都很好吃」。今年情人節，除了經典的生巧克力與浪漫的星球巧克力外，還特別推出「Joyce Chocolate精裝巧克力禮盒」。禮盒內可選擇「巧克力球」、「生巧克力」或「巴芮巧克力」，每一款都有濃醇誘人的可可風味，精美的包裝盒更可放入客製化卡片或相片，讓巧克力不僅甜在口中，也暖在心裡，成為情人節最具儀式感的專屬禮物。

一心一意巧克力禮盒（60g／盒）NT$520

心心相印生巧克力禮盒（90g／盒）NT$520

巴芮巧克力禮盒（90g／盒）NT$520

NO.4 金莎

翻攝FB／Ferrero Rocher

翻攝FB／Ferrero Rocher

在各大超商或超市都隨處可見，大家最熟悉的國民巧克力—金莎巧克力，為義大利糖果廠費列羅旗下的巧克力品牌，在1982年問世後，以每年賣出36億顆驚人紀錄聞名全球，金莎則迅速成為代表情人們濃情蜜意的精緻甜點。

擺在透明盒中的金色圓球內，藏著一顆顆巧克力，外層覆蓋著巧克力及榛果碎顆，內餡裡則包著榛果醬、蛋奶醬流心及一粒榛果，一口咬下，先感受到外殼香濃的堅果香氣，咀嚼後內部的威化層會帶來輕盈的酥脆感，接著滑順的榛果可可內餡流入口腔，最後中間的榛果帶來令人滿足的紮實咬感，不愧是已經屹立不搖多年的超強巧克力。

Ferrero Rocher 金莎臻品甜點 綜合巧克力 ( 24入／盒） NT$399

NO.3 Venchi 聞綺

翻攝FB／Venchi 聞綺

翻攝FB／Venchi 聞綺

來自義大利的百年巧克力品牌Venchi聞綺主打純粹、天然的風味，成功擄獲全球巧克力愛好者的心。品牌堅持使用100％天然成分，無麩質、多數品項採用植物性脂肪與低糖製作，甚至部分巧克力完全不加糖，讓巧克力也可以是健康、純淨且充滿幸福感的美味享受，長期深受網友喜愛，「只有好吃二字，可以形容」、「開心果口味是目前在台北吃過最濃郁的」、「75%巧克力、開心果、焦糖口味相當美味，兩個人吃四球份量剛剛好」、「包裝很好看，巧克力出乎意料好吃」。

今年Venchi推出4款情人節精美巧克力禮盒，絕對是送給注重健康或素食主義者的最佳選擇。其中，「花語傳情綜合巧克力圓形禮盒」 的圓形禮盒以浪漫花朵點綴，內含多種口味的巧克力，讓你一次品嚐多層次風味，包裝精緻、口感濃醇，絕對是甜蜜佳節中最具質感的禮物。

花語傳情綜合巧克力圓形禮盒（15入／盒）NT$1,480

克米諾巧克力骰方形禮盒（12入／盒）NT$1,020

巧克力魚子方方形禮盒（9入／盒）NT$1,340

綜合巧克力金屬迷你書禮盒（8入／盒）NT$980

NO.2 Cona's 妮娜巧克力

翻攝FB／Cona's 妮娜巧克力

翻攝FB／Cona's 妮娜巧克力

Cona's 妮娜巧克力是一個源自台灣南投清境的巧克力品牌，於2018年在南投打造了「妮娜巧克力夢想城堡」，這座城堡結合歐洲古堡與中古世紀洛可可的華麗設計，透過光雕秀、巧克力光影互動知識牆等設施傳遞可可的知識，體現寓教於樂的精神。妮娜巧克力以創新的巧克力製作技術聞名，產品多樣且精緻，曾榮獲世界巧克力大賽的金牌認證，致力於透過巧克力拉近人與人之間的距離，傳遞幸福的滋味。

愛神巧克力禮盒為妮娜巧克力推出的情人節限定禮盒，每顆巧克力都精心設計，擁有獨特的口味與造型，為味蕾帶來豐富的享受，購買20入禮盒的顧客，還能獲得與萬里情月老廟聯名「愛情紅線」。

愛神巧克力禮盒 ( 20入／盒） NT$1,999

星座巧克力 ( 20入／盒） NT$1,600

NO.1 GODIVA

翻攝FB／GODIVA

翻攝FB／GODIVA

享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，創立於1926年，該品牌以其細膩的手工巧克力工藝、奢華的口感與精緻的包裝，成為巧克力界的頂級代表之一，不僅擁有獨特的配方與嚴選的可可豆，更融合了創新與傳統，推出多款頂級巧克力產品。

GODIVA 2025年情人節系列推出六款不同容量的限定禮盒，設計靈感源自節日煙火，採用描金線條勾勒出木馬、花朵、星月等浪漫元素，融合現代美學與巧克力藝術。

情人節綜合巧克力心形禮盒（9入／盒） NT$1,280

戀人絮語巧克力鐵盒（10入／盒） NT$920

浪漫綜合巧克力心形禮盒（29入／盒） NT$3,990

情人節綜合巧克力心形禮盒（15入／盒） NT$2,080

情人節綜合巧克力禮盒（12入／盒）NT$1,750

情人節綜合巧克力禮盒（22入／盒）NT$1,790

《網路溫度計DailyView》

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