MIT伴你環遊世界！行李箱品牌人氣TOP 10

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出門旅遊還是工作出差，好用的行李箱可以有效增加整趟旅程的便利性與舒適感，行李箱款式眾多，近年寬度窄、深度夠，能裝進更多物品的胖胖箱一度爆紅，卻因容易超過託運限制，放不進一般置物箱等情況，反而讓人行程卡卡。主打1:9對開的上掀式、前開式、側開式行李箱，開始成為大家討論的話題款，市面上多達近百家行李箱品牌，如何選購卻總讓人摸不著頭緒。

1970年代，台灣行李箱代工產業發達，接下世界各地訂單無數，獲得「行李箱王國」的美譽，即便產線已移往生產成本更低廉的中國、東南亞等地，台灣廠商開始打造自有品牌，反而讓台灣品牌行李箱在市場上能見度更高。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出近一年網路人氣最高的十大台灣品牌行李箱，除了名氣響亮的Eminent 萬國通路，哪些品牌以不同風格擄獲消費者青睞！

No.10 AOU 微笑旅行

翻攝FB／Aou微笑旅行 行李箱

翻攝FB／Aou微笑旅行 行李箱

「AOU 微笑旅行」是由深耕台中外埔區50年的旅行箱袋製造商所創立的品牌，業者1975年從家庭式代工生產外銷起步，1980年成立公司後歷經多次轉型，包辦生產、設計、批發與零售完整業務。2015年開始積極經營自有品牌，秉持要讓消費者「帶著微笑去旅行」的精神，用專業箱包生產經驗提供大家最優質的旅行產品。

品牌主推「旅行逸遠」硬殼箱系列，採用德國拜耳PC耐衝擊材質，使用日本專業設備生產，確保產品堅固、輕量且耐用。該款行李箱擁有優雅內裝，上開式、上掀式、前開式設計加大容量，配備靜音滑順的飛機輪組，適合各種路面移動，深獲用戶肯定，網友討論「前開式在東京小不拉基的飯店裡很實用」、「這咖真的很好裝，夾層又多」、「顏色低飽和有質感，這款根本LOJEL平替，價格只要一半」。

No.9 CROWN 皇冠

翻攝FB／Crown皇冠牌旅行箱

翻攝FB／Crown皇冠牌旅行箱

1952年成立至今，已經擁有超過70年的歷史，創辦人江姓兄弟最初從台灣台中的小型家庭工廠起步，逐漸發展成為橫跨兩岸、產品外銷全球的企業。1990年代生產重心轉往中國之後，皇冠牌行李箱也在當地打出一片天地。品牌致力行李箱的開發與設計，吸收各界技術應用在生產中，現已發展出各種流行、極輕、多功能的旅行箱，以滿足多樣變化的旅行需求。

皇冠Boxy系列推出胖胖箱、前開式行李箱等款式緊跟市場趨勢，以少見的馬卡龍色系擄獲女孩的心，悍馬系列箱面手把特殊設計增加箱子堅固程度，DOPPIO系列則擁有雙開蓋設計，總共三個收納空間可以前開或對半開，讓收納更方面，針對不同消費者的喜好打造行李箱，成為網紅開團購的暢銷款，「粉色行李箱也太好看了」、「皇冠的前開式就是方便好用，輪子也滿好推的」、「皇冠的硬殼行李箱15年前用到現在，耐摔耐撞，輪子與把手都還健在」。

No.8 Centurion 百夫長

翻攝FB／Centurion百夫長旅行箱

翻攝FB／Centurion百夫長旅行箱

提起市面上最花樣繽紛的行李箱品牌，「Centurion 百夫長」肯定是其中之一的代表，在多彩多姿的行李箱外表下，其實蘊含著台裔美籍創辦人陳志彬先生深埋10年的永續理念，從事貿易商的他2005年便想打造一個以宣傳地球保護為核心價值的行李箱品牌，終於在2015年1月1日正式發表，成為全球首個推出「海洋生態、森林保護、動物保育」三大主題的旅行箱品牌。

Centurion讓藝術創作者透過行李箱這個載體，傳達美麗故事或環保主張，因為品質優異深獲空姐喜愛，擁有「空姐旅行箱」的美名。Centurion行李箱每一款外觀都十分獨特，成為眾多網美PO社群分享讓網友讚嘆連連的好物。去（2024）年台北國際夏季旅展品牌和中華航空聯名推出限定款手提行李箱，再度掀起一波討論話題，儘管Centurion的行李箱價格略高，用心經營品牌理念一年內仍獲得不少討論聲量。

No.7 Honeymoon 蜜月

翻攝FB／蜜月Honeymoon

翻攝FB／蜜月Honeymoon

品牌2023年創立至今不到2年，「Honeymoon 蜜月」依循「賣的不是箱子，是對旅行的甜蜜」的初衷經營，行李箱使用PC+ABS頂級材質打造，具備輕量、抗刮、抗壓和抗震特性，團隊更專注在設計多功能用途，主打款式為經過三代演變，配備TYPE-C和USB充電孔、折疊式隱藏杯架還有5輪煞車系統的多功能杯架USB充電行李箱，平均售價落在5千元以內，提供旅行者兼顧時尚與實用的高CP值好物。

品牌不只進駐百貨商場販售，交由網紅在社群平台開優惠團購方案時，介紹到這款行李箱能讓大家旅途中方便為電子設備充電，使用折疊式杯架可以輕鬆放置飲料「解放雙手」，內部採3:7分區乾溼分離設計保持物品整潔等特點時，都會引起網友迴響增加購買意願，「推過好好推、滑滑的，側邊還可以放飲料，有夠方便」、「這行李箱的功能太多了吧，超值得買的欸⋯⋯」、「集質感、美貌、耐用於一身，出國除了帶它還能帶誰」。

No.6 Doris 朵莉絲

翻攝FB／Doris朵莉絲行李箱

翻攝FB／Doris朵莉絲行李箱

品牌創辦人Doris熱愛旅行，在一次日本旅遊中體會到行李箱被摔壞帶來的極度不便，促使他決心打造一款抗摔耐用的行李箱，經過近三年，每天睡不到5小時的研發過程，2023年符合Doris期待的成品終於問世。品牌行李箱「極o能裝」系列，外殼採用ABS+PC材質，結合PC韌性和ABS硬度，四個角還配有金屬防護提升耐用性，箱鍊使用YKK極密齒拉鍊，超強咬合力耐得住摩擦，讓消費者儘量塞也不爆箱。

去年推出「極o能裝PRO」升級版行李箱，將胖胖箱改成比例1:3:6的上掀式設計，標榜放入日本公共置物櫃不成問題，為推廣新款行李箱，品牌邀請徐乃麟、何妤玟、台南Josh、Cheap等大量知名網紅藝人拍攝宣傳影片，讓網路聲量持續不斷。其中，潘若迪扮成他的爆紅Cover角色「席琳迪翁」介紹行李箱創造最佳成績，這支影片今年1月10日上傳，累積觀看次數突破70萬，網路聲量總計535筆，是兼具效果與「笑果」的成功合作。

No.5 Arowana 亞諾納

翻攝FB／Arowana

翻攝FB／Arowana

2012年成立的「Arowana 亞諾納」是台灣在地行李箱品牌，名稱取自創辦人好幾代都飼養龍魚的學名，因「龍」在華人世界擁有領袖之意，他期許品牌能成為行李箱界領導者。亞諾納長期支持台灣棒球運動發展，多次成為中華隊國際賽贊助商，去年提供12強Team Taiwan成員極致美學29吋防爆拉鍊行李箱使用，伴隨台灣選手征戰東京巨蛋最終奪冠，讓品牌成為名符其實的「冠軍品牌」。

不只外觀鮮明亮眼，還具備避震輪和防爆拉鍊等實用功能，深受消費者喜愛，去年6月10日臉書粉專「Mood Shop.連線」開設直播拍賣專場引起許多網友興趣，當天累計939筆討論聲量，足見品牌受歡迎程度，「我家也是都是他們的行李箱」、「這個行李箱顏色超亮眼，很好看耶！」、「這牌子行李箱cp值很高」、「這種前開的行李箱看起來真的很好用欸」。

No.4 Eminent 萬國通路

翻攝FB／萬國通路(eminent)

翻攝FB／萬國通路(eminent)

能夠成為台灣包箱業界唯一股票掛牌上市公司，是「Eminent 萬國通路」董事長謝明振經營逾四十載，萬國從1979年承租的簡陋廠房和設備起步，如今已發展成全球最大的旅行箱開發設計製造銷售公司，在歐洲市場擁有舉足輕重的地位。萬國通路位在台南市歸仁區的總部，目前已擴建為擁有觀光工廠的產業園區，讓一般大眾可以走入生產線，感受品牌享譽國際的精湛工藝技術。

品牌暢銷款式包括KK50-2 Alfred系列前開可擴充防爆拉鍊箱、KG82系列24吋PC拉鍊行李箱，耐撞耐磨特性能夠滿足各式商務與旅行需求，就連「AI教父」黃仁勳也擁有一個客製化萬國行李箱。萬國通路品牌形象良好，接收到許多聯名合作邀約，網紅蔡阿嘎老婆「二伯」自創品牌hahababy去年與其聯名，讓二伯直呼實現夢想，網友對萬國通路的好評也不間斷，「萬國耶！他們的品質很好，我家的行李箱全是萬國的」、「我的萬國也用了8年有了，行李箱真的不能省 找口碑好的！」、「萬國行李箱超爛，想換新的都很難，用了十年到現在都沒壞，害我有點想動手破壞它」。

No.3 Arlink 生活美學專家

翻攝FB／Arlink 生活美學專家

翻攝FB／Arlink 生活美學專家

飛樂公司以車用產品起家，2012年跨足健康家電產業，建立「Arlink 生活美學專家」品牌，提供多樣化的生活家電與用品，產品包括氣炸鍋、吹風機、多功能升降火鍋、防潮保鮮真空機等，深受市場喜愛。品牌推出3大行李箱系列，「Carry」具備前開獨立空間設計，方便存取重要文件，並配備內建USB充電功能、「CUBE」則是防水防爆的胖胖行李箱，提供24至30吋多種尺寸選擇、「Flip」特色在於1:9上掀式開箱設計，即使在狹小空間也能輕鬆取物，內部配置3D收納包與防水袋，提升收納效率。

Arlink的3大行李箱系列定位明確，成為許多網紅開團購的好選擇，近一年在臉書旅遊相關社團頻繁出現團購貼文，總共累積879筆網路聲量，每每發文都能引起網友不少反饋，使得品牌能見度有所提升，「覺得是眼熟的實用款，常搭機捷時看到」、「這個行李箱真的太美～～而且功能也太多了！」、「這款行李箱真的超好推」。

No.2 Deseno 笛森諾

翻攝FB／Deseno 笛森諾亞洲旅遊精品

翻攝FB／Deseno 笛森諾亞洲旅遊精品

以西班牙文Deseno命名的台灣行李箱品牌，在西語擁有設計師的意思，為符合西班牙優雅奔放的風情，團隊摒棄傳統行李箱典雅色調，採用奢華亮麗的色系搭配簡約舒適的設計曲線來製作產品，2009年品牌元年推出首款馬卡龍系列瞬間爆紅，奠定其在台灣市場的地位，笛森諾2013年開始進軍海外，後續與迪士尼、漫威的聯名合作，再度創造不少話題。

目前主打的尊爵傳奇系列，延續其大膽主題用色，不論是前開式、對開式或者胖胖箱，都在品牌結合專利技術與敏銳美學神經的精湛工藝打造之下，做出極致奢華的行李箱。去年7月28日臉書粉專「睿迪娟很大2.0」開設笛森諾直播拍賣專場，主打全通路最優惠吸引不少網友搶購，當天衝出1565筆網路聲量，成為品牌近一年最高峰。

No.1 Acer 宏碁

翻攝FB／Acer Taiwan

翻攝FB／Acer Taiwan

本榜單冠軍竟是台灣人熟知的電腦大廠「Acer 宏碁」，或許令不少人大感意外；Acer於2023年開始拓展產品線，加入行李箱市場之後首先推出的墨爾本系列胖胖箱，帶有科技時尚感的系列商品搭上胖胖箱熱潮，獲得許多網友矚目。第一棒成功打入市場，同年底Acer再推出巴塞隆納系列前開式行李箱，該款材質選用100%環保再生聚酯，兼顧輕盈實用與永續理念，同樣獲得不少消費者支持。

看準Acer行李箱的特殊性，平常有在社群平台經營網路團購的各界名人，紛紛將墨爾本系列和巴塞隆納系列行李箱納入選擇，推出各種不同優惠活動，近一年Acer行李箱團購貼文不曾間斷，讓討論聲量持續累積破萬筆。不少網友看到之後都給出正面評價，尤其對外型十分驚艷，「行李箱看起來好好推，空間很大」、「質感很好的行李箱」、「太美了，網美必備美型行李箱」、「這個行李廂外型質感好讚」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月09日至2025年02月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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