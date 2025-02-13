450度高溫炙燒！楠梓唯一「岩燒牛排」 自助吧無限吃
高雄又有新餐廳！位於楠梓的「犝犝 燄牛排館」主打以450度高溫岩磐炙烤的牛排套餐，搭配豐富且無限享用的自助吧，為肉食控帶來大大的滿足，也成為楠梓唯一的岩燒牛排餐廳。為慶祝新店開幕，凡留下五星好評，就可獲贈「炸薯片」一份。
鄰近國立高雄大學的「犝犝 燄牛排館」，採用開放明亮的空間規劃。店內以溫獨達到450度的岩磐作為烹調工具，讓肉品、蔬菜可以在岩磐上炙烤至自己喜愛的熟度，享受邊烤邊吃的樂趣與滋滋作響的聽覺體驗。肉品部份，規劃有日本A5霜降和牛、美國安格斯牛小排、美國Prime丹佛牛排、美國安格斯平鐵牛排等多種牛肉品項，單人套餐498～1,688元不等。另外還有伊比利豬帶骨小排、紐西蘭小羊排、大西洋國王鮭魚等肉品選擇。
除了個人套餐，店內也提供2～3人的多人套餐方案。其中「犝犝奢牛海陸雙人餐」，內含日本A5霜降和牛、安格斯老饕牛、安格斯牛小排、夏多布里昂菲力心、還有大西洋國王鮭魚、日本大干貝、深海大蝦等品項，一次享受海陸饗宴，每套2,980元。至於「奢石全牛三人套餐」則囊括美國Prime丹佛牛排、美國安格斯霜降牛等5種肉品，肉量總重1,050公克，每套2,680元。
犝犝的特色之一，就是自由取用的自助吧台。提供包括韓式泡菜、醃蘿蔔、雞蛋沙拉等多種小菜，還有可搭配凱薩醬、千島醬與多種醋類調料的時蔬沙拉。另有義大利麵、冰淇淋、飲品等多種品項，通通採無限量供應。同時民眾也可加價選購酥皮濃湯、薯條、炸薯片等單點副食，增添更豐富的餐飲體驗。
歷經2個月的試營運，「犝犝 燄牛排館」現已正式開幕。即日起凡到店用餐並給予五星級好評，即贈「炸薯片」一份，價值120元。
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