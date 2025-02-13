450度高溫炙燒！楠梓唯一「岩燒牛排」　自助吧無限吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
犝犝 燄牛排館採用450度的高溫岩磐烹調，可享受邊烤邊吃的樂趣。記者陳睿中／攝影
犝犝 燄牛排館採用450度的高溫岩磐烹調，可享受邊烤邊吃的樂趣。記者陳睿中／攝影

高雄又有新餐廳！位於楠梓的「犝犝 燄牛排館」主打以450度高溫岩磐炙烤的牛排套餐，搭配豐富且無限享用的自助吧，為肉食控帶來大大的滿足，也成為楠梓唯一的岩燒牛排餐廳。為慶祝新店開幕，凡留下五星好評，就可獲贈「炸薯片」一份。

鄰近國立高雄大學的「犝犝 燄牛排館」，採用開放明亮的空間規劃。店內以溫獨達到450度的岩磐作為烹調工具，讓肉品、蔬菜可以在岩磐上炙烤至自己喜愛的熟度，享受邊烤邊吃的樂趣與滋滋作響的聽覺體驗。肉品部份，規劃有日本A5霜降和牛、美國安格斯牛小排、美國Prime丹佛牛排、美國安格斯平鐵牛排等多種牛肉品項，單人套餐498～1,688元不等。另外還有伊比利豬帶骨小排、紐西蘭小羊排、大西洋國王鮭魚等肉品選擇。

除了個人套餐，店內也提供2～3人的多人套餐方案。其中「犝犝奢牛海陸雙人餐」，內含日本A5霜降和牛、安格斯老饕牛、安格斯牛小排、夏多布里昂菲力心、還有大西洋國王鮭魚、日本大干貝、深海大蝦等品項，一次享受海陸饗宴，每套2,980元。至於「奢石全牛三人套餐」則囊括美國Prime丹佛牛排、美國安格斯霜降牛等5種肉品，肉量總重1,050公克，每套2,680元。

犝犝的特色之一，就是自由取用的自助吧台。提供包括韓式泡菜、醃蘿蔔、雞蛋沙拉等多種小菜，還有可搭配凱薩醬、千島醬與多種醋類調料的時蔬沙拉。另有義大利麵、冰淇淋、飲品等多種品項，通通採無限量供應。同時民眾也可加價選購酥皮濃湯、薯條、炸薯片等單點副食，增添更豐富的餐飲體驗。

歷經2個月的試營運，「犝犝 燄牛排館」現已正式開幕。即日起凡到店用餐並給予五星級好評，即贈「炸薯片」一份，價值120元。

犝犝 燄牛排館提供多款牛肉種類，並有個人、多人套餐。記者陳睿中／攝影
犝犝 燄牛排館提供多款牛肉種類，並有個人、多人套餐。記者陳睿中／攝影
奢石全牛三人套餐，每套2,680元。記者陳睿中／攝影
奢石全牛三人套餐，每套2,680元。記者陳睿中／攝影
犝犝提供多種選購副食，搭配自助吧更能增添豐富性。記者陳睿中／攝影
犝犝提供多種選購副食，搭配自助吧更能增添豐富性。記者陳睿中／攝影
自助吧台區提供冰淇淋與多種飲品。記者陳睿中／攝影
自助吧台區提供冰淇淋與多種飲品。記者陳睿中／攝影
犝犝 燄牛排館提供有多款牛肉種類。記者陳睿中／攝影
犝犝 燄牛排館提供有多款牛肉種類。記者陳睿中／攝影
自助吧提供醃蘿蔔、韓式泡菜等多款特色小菜。記者陳睿中／攝影
自助吧提供醃蘿蔔、韓式泡菜等多款特色小菜。記者陳睿中／攝影
店內規劃有自助吧，提供小菜、義大利麵、沙拉等餐點。記者陳睿中／攝影
店內規劃有自助吧，提供小菜、義大利麵、沙拉等餐點。記者陳睿中／攝影
頂炙全牛海陸雙人餐，每套1,788元。記者陳睿中／攝影
頂炙全牛海陸雙人餐，每套1,788元。記者陳睿中／攝影
美國安格斯霜降牛是店內的人氣肉品之一。記者陳睿中／攝影
美國安格斯霜降牛是店內的人氣肉品之一。記者陳睿中／攝影
義大利麵可以自行搭配醬料，同樣採無限量供應。記者陳睿中／攝影
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套餐 牛排 美國

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