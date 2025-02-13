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有行旅／小凡爾賽宮一日遊

聯合報／ 本報訊

屏東隱藏一座萬坪歐式莊園，典雅建築彷若世外桃源。有行旅將帶領旅人探索不對外開放的私人行館，鑑賞主人珍藏20年的古董家具與藝術品。行程更深入台灣熱帶觀賞魚出口王國，揭開彩色青蛙基因之祕；走訪金牌巧克力農場，體驗奪金製程工藝。還有由新加坡金牌主廚精心打造私宅家宴，帶來極致味覺與視覺饗宴。高雄出發，無需高鐵票，CP值最高！

有行旅《小凡爾賽宮一日遊》旅程，3月1日成行。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/26G746

金牌

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