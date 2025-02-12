LOEWE Ballet Runner再進化！絕美復古配色必須擁有

LOEWE在2019年推出跑鞋及芭蕾舞平底鞋的Ballet Runner休閒運動鞋，將最熱門的鞋款二合一的設計令人眼前一亮，在6年後的2025春夏迎來全新的進化版：Ballet Runner 2.0於2月全球上市。

Ballet Runner 2.0擁有LOEWE獨特的不對稱鞋頭設計，並結合1970 年代跑鞋的外形，與其他新款Flow Runner跑鞋一起推出。進化版本的Ballet Runner 2.0，改良細節包括鞋側的「L」字型、鞋舌壓印anagram標誌以及延伸至鞋頭的升級版波浪形橡膠鞋底。

全新上市的Ballet Runner 2.0以精巧的手套式縫法（Sacchetto construction）精心製作，將襯裡縫合到鞋墊上，形成襪子般貼合足部的內部結構，加強鞋身靈活性和舒適程度。整體鞋身輕巧，具有柔軟的皮革襯裡及鞋墊，小牛皮鞋提點綴精美的注射成型橡膠標誌，橡膠標誌則以對比色或相近色配搭，每雙鞋具備有兩套鞋帶，可以按照服裝自由換搭配襯。