聽新聞
0:00 / 0:00
LOEWE Ballet Runner再進化！絕美復古配色必須擁有
LOEWE在2019年推出跑鞋及芭蕾舞平底鞋的Ballet Runner休閒運動鞋，將最熱門的鞋款二合一的設計令人眼前一亮，在6年後的2025春夏迎來全新的進化版：Ballet Runner 2.0於2月全球上市。
Ballet Runner 2.0擁有LOEWE獨特的不對稱鞋頭設計，並結合1970 年代跑鞋的外形，與其他新款Flow Runner跑鞋一起推出。進化版本的Ballet Runner 2.0，改良細節包括鞋側的「L」字型、鞋舌壓印anagram標誌以及延伸至鞋頭的升級版波浪形橡膠鞋底。
全新上市的Ballet Runner 2.0以精巧的手套式縫法（Sacchetto construction）精心製作，將襯裡縫合到鞋墊上，形成襪子般貼合足部的內部結構，加強鞋身靈活性和舒適程度。整體鞋身輕巧，具有柔軟的皮革襯裡及鞋墊，小牛皮鞋提點綴精美的注射成型橡膠標誌，橡膠標誌則以對比色或相近色配搭，每雙鞋具備有兩套鞋帶，可以按照服裝自由換搭配襯。
率先於去年底上市的Ballet Runner 2.0尼龍及小牛皮版本，提供黑/白、白/黑、棕/黃/藍、淡紫/白/灰以及loewe.com獨家發售的白/紅/藍款式懂多種配色選擇；除此之外，如今即將全面登場的還有黑色、白色及肉桂色的全軟皮版本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言