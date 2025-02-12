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LOEWE Ballet Runner再進化！絕美復古配色必須擁有

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ballet Runner 2.0肉桂色柔軟小牛皮運動鞋，32,000元；棕色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0肉桂色柔軟小牛皮運動鞋，32,000元；棕色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE在2019年推出跑鞋及芭蕾舞平底鞋的Ballet Runner休閒運動鞋，將最熱門的鞋款二合一的設計令人眼前一亮，在6年後的2025春夏迎來全新的進化版：Ballet Runner 2.0於2月全球上市。

Ballet Runner 2.0擁有LOEWE獨特的不對稱鞋頭設計，並結合1970 年代跑鞋的外形，與其他新款Flow Runner跑鞋一起推出。進化版本的Ballet Runner 2.0，改良細節包括鞋側的「L」字型、鞋舌壓印anagram標誌以及延伸至鞋頭的升級版波浪形橡膠鞋底。

全新上市的Ballet Runner 2.0以精巧的手套式縫法（Sacchetto construction）精心製作，將襯裡縫合到鞋墊上，形成襪子般貼合足部的內部結構，加強鞋身靈活性和舒適程度。整體鞋身輕巧，具有柔軟的皮革襯裡及鞋墊，小牛皮鞋提點綴精美的注射成型橡膠標誌，橡膠標誌則以對比色或相近色配搭，每雙鞋具備有兩套鞋帶，可以按照服裝自由換搭配襯。

率先於去年底上市的Ballet Runner 2.0尼龍及小牛皮版本，提供黑/白、白/黑、棕/黃/藍、淡紫/白/灰以及loewe.com獨家發售的白/紅/藍款式懂多種配色選擇；除此之外，如今即將全面登場的還有黑色、白色及肉桂色的全軟皮版本。

Ballet Runner 2.0肉桂色柔軟小牛皮運動鞋，32,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0肉桂色柔軟小牛皮運動鞋，32,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0海軍藍拼綠松石及橘色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0海軍藍拼綠松石及橘色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0黑色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0黑色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0黑色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0黑色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0肉桂色柔軟小牛皮運動鞋，32,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0肉桂色柔軟小牛皮運動鞋，32,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0白色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0白色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0棕色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0棕色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0丁香紫拼灰尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供
Ballet Runner 2.0丁香紫拼灰尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。圖／LOEWE提供

標誌 襪子

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