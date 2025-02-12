三商炸雞「炸雞桶5折」！功夫茶「草莓慕斯」買1送1

情人節將至，來自美國的「Popeyes」針對情人節策劃一場甜蜜的「愛心突襲」。2月14日起連續48小時，凡購買原味私房秘製比司吉，即可免費升級為「原味愛心突襲比司吉」，並且附上草莓果醬，獨特的愛心造型帶來滿滿的浪漫氣息，每顆63元，數量有限，售完即止。針對Popeyes公館店，自2月14日至2月27日，凡出示學生證購買套餐，就能免費獲得「肯瓊脆脆薯條(S)」1份。

即日起至2月26日，凡至「三商炸雞」外帶或內用「戰斧超值桶」，原價399元，現享情人節5折優惠，折扣價199元，每桶內含2隻脆皮戰斧雞腿與4塊義式炸雞。另外，還有「炸雞歡樂桶」可選擇，原價325元，優惠價209元。內含5塊炸雞，口味可選辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉。

「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至3月4日期間，外帶或內用6塊炸雞，即可免費獲贈小披薩1個，原價680元，優惠價390元。為慶祝情人節，即日起至2月14日出示粉絲團截圖，再送「香草烤雞翅」一份，價值90元。