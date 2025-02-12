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三商炸雞「炸雞桶5折」！功夫茶「草莓慕斯」買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
功夫茶2月14日當天可享「草莓慕斯」買1送1。圖／功夫茶提供
功夫茶2月14日當天可享「草莓慕斯」買1送1。圖／功夫茶提供

情人節將至，來自美國的「Popeyes」針對情人節策劃一場甜蜜的「愛心突襲」。2月14日起連續48小時，凡購買原味私房秘製比司吉，即可免費升級為「原味愛心突襲比司吉」，並且附上草莓果醬，獨特的愛心造型帶來滿滿的浪漫氣息，每顆63元，數量有限，售完即止。針對Popeyes公館店，自2月14日至2月27日，凡出示學生證購買套餐，就能免費獲得「肯瓊脆脆薯條(S)」1份。

即日起至2月26日，凡至「三商炸雞」外帶或內用「戰斧超值桶」，原價399元，現享情人節5折優惠，折扣價199元，每桶內含2隻脆皮戰斧雞腿與4塊義式炸雞。另外，還有「炸雞歡樂桶」可選擇，原價325元，優惠價209元。內含5塊炸雞，口味可選辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉。

「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至3月4日期間，外帶或內用6塊炸雞，即可免費獲贈小披薩1個，原價680元，優惠價390元。為慶祝情人節，即日起至2月14日出示粉絲團截圖，再送「香草烤雞翅」一份，價值90元。

連鎖手搖飲「功夫茶」自去年底攜手經典卡通明星「Pink Panther 頑皮豹」合作，推出一系列週邊商品，還有呼應時令與粉紅色系的「草莓慕斯」與「草莓雪莎」。今年針對情人節，2月14日當天可享「草莓慕斯」買1送1；！2月16日至3月31日，凡至全台功夫茶門市，購買「草莓慕斯」搭配指定飲品「百香羅勒子」、「黑糖波霸奶茶」、「岩葉紅茶拿鐵」（3選1），即可組合價109元。即日起至3月31日，購買頑皮豹週邊，也可免費獲贈招牌飲品1杯。

Popeyes情人節限定比司吉免費升級「愛心突襲比司吉」。圖／Popeyes提供
Popeyes情人節限定比司吉免費升級「愛心突襲比司吉」。圖／Popeyes提供
「拿坡里披薩．炸雞」推出買炸雞桶加送小披薩。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
「拿坡里披薩．炸雞」推出買炸雞桶加送小披薩。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
「三商炸雞」推出「戰斧超值桶」情人節優惠。圖／三商炸雞提供
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